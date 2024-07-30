Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.30 12:49:36 39.5968 29.4013 0.0 -.- 1.7 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.30 12:23:29 37.1273 27.8837 0.0 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.30 12:14:31 40.6135 29.1400 0.0 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.07.30 12:10:40 40.8717 28.1918 13.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.07.30 11:49:54 40.8372 31.5795 5.4 -.- 1.5 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.07.30 11:22:43 40.2758 24.0977 16.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.30 11:00:31 38.3335 38.2712 5.7 -.- 2.2 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.30 10:30:49 38.0520 26.1142 19.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.30 08:54:19 35.9803 35.5415 15.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.30 08:39:04 37.3017 37.0308 6.7 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.30 08:15:30 38.3768 37.3870 7.8 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.30 07:53:19 37.0427 28.9248 9.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.30 07:51:59 37.3015 37.0390 6.0 -.- 3.0 2.9 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.30 07:47:05 40.8228 36.0087 7.7 -.- 2.6 -.- AKTAS-(AMASYA) İlksel
2024.07.30 07:13:07 38.4128 37.4895 12.5 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.30 07:00:41 38.1298 38.6187 5.3 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.30 06:35:12 37.0865 28.9675 3.5 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.30 06:18:08 38.7138 43.0472 24.6 -.- 1.6 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2024.07.30 06:02:53 38.6552 42.9720 1.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.30 05:59:29 39.8330 39.0082 13.0 -.- 1.6 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.07.30 05:52:51 38.2258 37.3752 21.7 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.30 05:46:52 37.1995 35.9418 8.1 -.- 1.2 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.07.30 05:28:15 38.9625 43.4467 11.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.30 05:28:02 38.5270 31.4648 21.5 -.- 1.3 -.- TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2024.07.30 05:07:23 36.0685 28.1118 6.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.30 05:04:01 38.9768 43.4057 27.3 -.- 1.5 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel
2024.07.30 04:54:40 39.5963 38.3682 2.7 -.- 1.8 -.- TURGUTLU-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.07.30 04:44:30 38.5650 24.6148 10.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.07.30 04:28:06 40.0712 36.0297 4.5 -.- 1.2 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.30 04:24:16 37.4340 36.9158 11.3 -.- 1.2 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.30 04:21:15 38.0738 36.5800 11.2 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.30 04:17:32 39.7748 42.0565 6.2 -.- 1.5 -.- CATALOREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2024.07.30 04:05:07 38.5725 39.5380 8.9 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2024.07.30 03:45:14 38.9158 43.4737 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.30 03:42:14 38.5980 39.6213 7.6 -.- 2.1 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2024.07.30 03:36:54 40.0790 36.0055 3.6 -.- 2.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.30 03:05:40 38.0785 28.7648 5.2 -.- 1.7 -.- GULALAN-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2024.07.30 02:51:04 37.8848 29.2635 5.0 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.07.30 02:10:49 39.4972 39.9583 5.1 -.- 2.1 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.07.30 01:50:38 37.9547 35.7212 16.7 -.- 1.3 -.- ORUCLU-FEKE (ADANA) İlksel
2024.07.30 01:37:22 38.4080 29.7987 4.9 -.- 1.4 -.- BELENCE-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2024.07.30 01:15:06 37.7765 27.0052 3.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.30 01:14:05 37.7700 26.9947 3.9 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.30 00:26:30 38.8090 30.4097 5.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
AFAD 30 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-30 12:51:34 37.96806 36.0325 14.75 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-07-30 12:47:48 38.83972 39.10278 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-07-30 12:40:22 39.20472 38.42556 7.05 ML 1.5 Kemaliye (Erzincan)
2024-07-30 12:32:39 39.07167 27.73833 7.97 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2024-07-30 12:25:04 39.87556 28.85333 7.0 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-07-30 12:10:39 40.89278 28.18944 6.97 ML 2.1 Marmara Denizi - [20.30 km] Silivri (İstanbul)
2024-07-30 12:06:16 38.45806 34.33139 7.0 ML 1.0 Gülağaç (Aksaray)
2024-07-30 12:06:04 38.23972 38.08556 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-30 11:30:27 37.99278 37.44 7.32 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-30 11:22:42 40.30444 24.02139 8.18 ML 2.5 Ayion Oros (Yunanistan) - [144.95 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-07-30 11:16:55 37.7725 27.39556 10.96 ML 1.2 Söke (Aydın)
2024-07-30 11:00:32 38.30361 38.25722 7.0 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-30 10:41:30 38.46722 38.05167 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-07-30 10:30:48 37.98972 26.10583 6.25 ML 1.8 Ege Denizi - [34.78 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-30 09:23:30 38.86056 31.48361 7.0 ML 0.9 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-07-30 09:05:56 37.89111 36.14389 9.28 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-07-30 09:02:20 37.28806 29.44139 6.21 ML 0.9 Acıpayam (Denizli)
2024-07-30 08:55:14 38.97556 29.49194 7.0 ML 1.0 Gediz (Kütahya)
2024-07-30 08:54:21 36.00667 35.55361 7.49 ML 1.8 Akdeniz - [35.79 km] Yayladağı (Hatay)
2024-07-30 08:39:05 37.29028 37.01194 7.04 ML 2.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-30 07:51:59 37.30222 37.01722 7.0 ML 3.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-30 07:47:06 40.80667 35.95 7.0 ML 2.3 Merkez (Amasya)
2024-07-30 07:00:42 38.14889 38.57639 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2024-07-30 06:35:12 37.08306 28.90722 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-07-30 06:30:12 38.935 43.47139 7.0 ML 1.4 Van Gölü - [08.78 km] Erciş (Van)
2024-07-30 06:18:10 38.69306 43.00667 7.0 ML 1.2 Van Gölü - [10.72 km] Adilcevaz (Bitlis)
2024-07-30 06:02:54 38.70694 43.0025 7.0 ML 1.7 Van Gölü - [09.18 km] Adilcevaz (Bitlis)
2024-07-30 05:59:31 39.84806 38.95306 7.0 ML 1.6 Refahiye (Erzincan)
2024-07-30 05:28:16 38.94417 43.4675 7.0 ML 1.6 Van Gölü - [08.26 km] Erciş (Van)
2024-07-30 05:07:36 38.14028 31.65083 9.55 ML 1.1 Doğanhisar (Konya)
2024-07-30 05:04:04 38.92167 43.48694 7.0 ML 1.5 Van Gölü - [05.38 km] Tuşba (Van)
2024-07-30 04:54:41 39.65333 38.40333 7.0 ML 1.7 İliç (Erzincan)
2024-07-30 04:44:33 38.65111 24.85667 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2024-07-30 04:37:55 38.05472 37.67417 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-30 03:45:15 38.92833 43.47361 7.0 ML 2.4 Van Gölü - [09.25 km] Erciş (Van)
2024-07-30 03:42:14 38.57 39.62861 12.34 ML 2.2 Maden (Elazığ)
2024-07-30 03:36:55 40.04417 36.0525 5.83 ML 2.4 Sulusaray (Tokat)
2024-07-30 02:51:04 37.90778 29.27667 7.58 ML 1.2 Çal (Denizli)
2024-07-30 02:11:07 39.4225 39.98389 7.0 ML 1.7 Pülümür (Tunceli)
2024-07-30 01:50:38 37.97306 35.7075 7.03 ML 1.5 Feke (Adana)
2024-07-30 01:37:22 38.42417 29.79528 7.0 ML 1.6 Çivril (Denizli)
2024-07-30 01:15:07 37.77056 26.98722 7.14 ML 1.1 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [21.76 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-30 01:14:05 37.78194 27.01389 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.95 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-30 00:26:29 38.80167 30.38917 7.03 ML 1.2 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)