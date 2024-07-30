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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.30 12:49:36  39.5968   29.4013        0.0      -.-  1.7  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2024.07.30 12:23:29  37.1273   27.8837        0.0      -.-  1.5  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.07.30 12:14:31  40.6135   29.1400        0.0      -.-  1.1  -.-   ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel

2024.07.30 12:10:40  40.8717   28.1918       13.4      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.07.30 11:49:54  40.8372   31.5795        5.4      -.-  1.5  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

2024.07.30 11:22:43  40.2758   24.0977       16.7      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.07.30 11:00:31  38.3335   38.2712        5.7      -.-  2.2  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.07.30 10:30:49  38.0520   26.1142       19.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.30 08:54:19  35.9803   35.5415       15.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.30 08:39:04  37.3017   37.0308        6.7      -.-  1.8  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.07.30 08:15:30  38.3768   37.3870        7.8      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.30 07:53:19  37.0427   28.9248        9.0      -.-  2.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.07.30 07:51:59  37.3015   37.0390        6.0      -.-  3.0  2.9   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.07.30 07:47:05  40.8228   36.0087        7.7      -.-  2.6  -.-   AKTAS-(AMASYA)                                    İlksel

2024.07.30 07:13:07  38.4128   37.4895       12.5      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.07.30 07:00:41  38.1298   38.6187        5.3      -.-  1.7  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.07.30 06:35:12  37.0865   28.9675        3.5      -.-  1.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.30 06:18:08  38.7138   43.0472       24.6      -.-  1.6  -.-   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)                       İlksel

2024.07.30 06:02:53  38.6552   42.9720        1.7      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.07.30 05:59:29  39.8330   39.0082       13.0      -.-  1.6  -.-   KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel

2024.07.30 05:52:51  38.2258   37.3752       21.7      -.-  1.2  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.07.30 05:46:52  37.1995   35.9418        8.1      -.-  1.2  -.-   CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA)                      İlksel

2024.07.30 05:28:15  38.9625   43.4467       11.0      -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.07.30 05:28:02  38.5270   31.4648       21.5      -.-  1.3  -.-   TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA)                           İlksel

2024.07.30 05:07:23  36.0685   28.1118        6.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.30 05:04:01  38.9768   43.4057       27.3      -.-  1.5  -.-   KASIMBAGI-ERCIS (VAN)                             İlksel

2024.07.30 04:54:40  39.5963   38.3682        2.7      -.-  1.8  -.-   TURGUTLU-ILIC (ERZINCAN)                          İlksel

2024.07.30 04:44:30  38.5650   24.6148       10.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.07.30 04:28:06  40.0712   36.0297        4.5      -.-  1.2  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.07.30 04:24:16  37.4340   36.9158       11.3      -.-  1.2  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.07.30 04:21:15  38.0738   36.5800       11.2      -.-  1.7  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.07.30 04:17:32  39.7748   42.0565        6.2      -.-  1.5  -.-   CATALOREN-KARAYAZI (ERZURUM)                      İlksel

2024.07.30 04:05:07  38.5725   39.5380        8.9      -.-  1.7  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   İlksel

2024.07.30 03:45:14  38.9158   43.4737        5.0      -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.07.30 03:42:14  38.5980   39.6213        7.6      -.-  2.1  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.07.30 03:36:54  40.0790   36.0055        3.6      -.-  2.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.07.30 03:05:40  38.0785   28.7648        5.2      -.-  1.7  -.-   GULALAN-BULDAN (DENIZLI)                          İlksel

2024.07.30 02:51:04  37.8848   29.2635        5.0      -.-  1.4  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.07.30 02:10:49  39.4972   39.9583        5.1      -.-  2.1  -.-   GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI)                         İlksel

2024.07.30 01:50:38  37.9547   35.7212       16.7      -.-  1.3  -.-   ORUCLU-FEKE (ADANA)                               İlksel

2024.07.30 01:37:22  38.4080   29.7987        4.9      -.-  1.4  -.-   BELENCE-CIVRIL (DENIZLI)                          İlksel

2024.07.30 01:15:06  37.7765   27.0052        3.1      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.30 01:14:05  37.7700   26.9947        3.9      -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.07.30 00:26:30  38.8090   30.4097        5.1      -.-  1.6  -.-   DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 30 Temmuz son depremler listesi

Tarih             Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-07-30 12:51:34 37.96806  36.0325     14.75         ML    1.4    Saimbeyli (Adana)        

2024-07-30 12:47:48 38.83972  39.10278  7.0    ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-07-30 12:40:22 39.20472  38.42556  7.05  ML    1.5    Kemaliye (Erzincan)  

2024-07-30 12:32:39 39.07167  27.73833  7.97  ML    1.4    Kırkağaç (Manisa)     

2024-07-30 12:25:04 39.87556  28.85333  7.0    ML    1.5    Orhaneli (Bursa)        

2024-07-30 12:10:39 40.89278  28.18944  6.97  ML    2.1    Marmara Denizi - [20.30 km] Silivri (İstanbul) 

2024-07-30 12:06:16 38.45806  34.33139  7.0    ML    1.0    Gülağaç (Aksaray)    

2024-07-30 12:06:04 38.23972  38.08556  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-30 11:30:27 37.99278  37.44         7.32  ML    1.6    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-07-30 11:22:42 40.30444  24.02139  8.18  ML    2.5    Ayion Oros (Yunanistan) - [144.95 km] Gökçeada (Çanakkale)   

2024-07-30 11:16:55 37.7725     27.39556  10.96         ML    1.2    Söke (Aydın)    

2024-07-30 11:00:32 38.30361  38.25722  7.0    ML    2.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-30 10:41:30 38.46722  38.05167  7.0    ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-30 10:30:48 37.98972  26.10583  6.25  ML    1.8    Ege Denizi - [34.78 km] Çeşme (İzmir)   

2024-07-30 09:23:30 38.86056  31.48361  7.0    ML    0.9    Emirdağ (Afyonkarahisar)        

2024-07-30 09:05:56 37.89111  36.14389  9.28  ML    1.4    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-30 09:02:20 37.28806  29.44139  6.21  ML    0.9    Acıpayam (Denizli)    

2024-07-30 08:55:14 38.97556  29.49194  7.0    ML    1.0    Gediz (Kütahya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-30 08:54:21 36.00667  35.55361  7.49  ML    1.8    Akdeniz - [35.79 km] Yayladağı (Hatay)     

2024-07-30 08:39:05 37.29028  37.01194  7.04  ML    2.2    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-07-30 07:51:59 37.30222  37.01722  7.0    ML    3.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-07-30 07:47:06 40.80667  35.95         7.0    ML    2.3    Merkez (Amasya)      

2024-07-30 07:00:42 38.14889  38.57639  7.0    ML    1.7    Battalgazi (Malatya) 

2024-07-30 06:35:12 37.08306  28.90722  7.0    ML    1.1    Köyceğiz (Muğla)      

2024-07-30 06:30:12 38.935       43.47139  7.0    ML    1.4    Van Gölü - [08.78 km] Erciş (Van)        

2024-07-30 06:18:10 38.69306  43.00667  7.0    ML    1.2    Van Gölü - [10.72 km] Adilcevaz (Bitlis)        

2024-07-30 06:02:54 38.70694  43.0025     7.0    ML    1.7    Van Gölü - [09.18 km] Adilcevaz (Bitlis)        

2024-07-30 05:59:31 39.84806  38.95306  7.0    ML    1.6    Refahiye (Erzincan)   

2024-07-30 05:28:16 38.94417  43.4675     7.0    ML    1.6    Van Gölü - [08.26 km] Erciş (Van)        

2024-07-30 05:07:36 38.14028  31.65083  9.55  ML    1.1    Doğanhisar (Konya) 

2024-07-30 05:04:04 38.92167  43.48694  7.0    ML    1.5    Van Gölü - [05.38 km] Tuşba (Van)      

2024-07-30 04:54:41 39.65333  38.40333  7.0    ML    1.7    İliç (Erzincan)   

2024-07-30 04:44:33 38.65111  24.85667  7.0    ML    2.4    Ege Denizi

2024-07-30 04:37:55 38.05472  37.67417  7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-30 03:45:15 38.92833  43.47361  7.0    ML    2.4    Van Gölü - [09.25 km] Erciş (Van)        

2024-07-30 03:42:14 38.57         39.62861  12.34         ML    2.2    Maden (Elazığ) 

2024-07-30 03:36:55 40.04417  36.0525     5.83  ML    2.4    Sulusaray (Tokat)     

2024-07-30 02:51:04 37.90778  29.27667  7.58  ML    1.2    Çal (Denizli)      

2024-07-30 02:11:07 39.4225     39.98389  7.0    ML    1.7    Pülümür (Tunceli)    

2024-07-30 01:50:38 37.97306  35.7075     7.03  ML    1.5    Feke (Adana)    

2024-07-30 01:37:22 38.42417  29.79528  7.0    ML    1.6    Çivril (Denizli)  

2024-07-30 01:15:07 37.77056  26.98722  7.14  ML    1.1    Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [21.76 km] Kuşadası (Aydın)      

2024-07-30 01:14:05 37.78194  27.01389  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.95 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-07-30 00:26:29 38.80167  30.38917  7.03  ML    1.2    Sinanpaşa (Afyonkarahisar)

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