Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.31 10:37:01 37.6827 35.8452 5.0 -.- 1.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.31 10:29:51 37.7387 35.3507 5.0 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.08.31 09:12:43 37.9332 36.6338 5.8 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.31 07:47:55 36.2557 27.0875 5.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.31 06:47:36 38.1565 38.5518 4.1 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.08.31 06:39:00 38.9602 23.5107 17.9 -.- 3.2 3.0 YUNANISTAN İlksel
2024.08.31 05:33:45 38.4957 37.2950 1.6 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.31 05:19:31 39.2720 26.1845 5.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.31 04:17:36 35.5567 26.5107 9.8 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2024.08.31 04:00:41 38.2458 38.1227 17.7 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.31 03:23:37 40.3438 27.6832 12.9 -.- 1.5 -.- MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2024.08.31 03:05:26 39.3907 35.2507 1.8 -.- 2.2 -.- PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2024.08.31 02:49:38 40.6893 42.3237 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLER-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.08.31 02:38:05 35.2127 26.0408 5.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.31 01:59:55 40.3465 28.0078 11.4 -.- 1.7 -.- BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2024.08.31 01:42:01 40.3273 27.1215 5.7 -.- 1.1 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.08.31 01:09:15 38.8750 33.3340 18.0 -.- 1.6 -.- HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2024.08.31 00:59:30 40.3180 27.1293 6.5 -.- 2.1 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.08.31 00:57:24 36.3150 36.2287 5.6 -.- 1.9 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2024.08.31 00:48:50 37.8890 26.8835 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.31 00:37:06 37.9377 37.9927 6.4 -.- 2.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 31 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-31 11:43:00 37.28306 37.22667 32.4 ML 1.0 Şehitkamil (Gaziantep)
2024-08-31 10:37:02 37.63556 35.86333 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-08-31 10:29:50 37.69917 35.38833 7.02 ML 2.0 Yahyalı (Kayseri)
2024-08-31 10:09:17 38.56639 38.11889 7.1 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2024-08-31 10:06:50 38.3275 27.575 8.2 ML 1.0 Kemalpaşa (İzmir)
2024-08-31 09:12:43 37.92917 36.67417 6.92 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-31 08:31:17 38.15194 38.50778 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2024-08-31 07:47:55 36.17028 27.13583 6.66 ML 1.9 Ege Denizi - [64.52 km] Datça (Muğla)
2024-08-31 06:47:36 38.13417 38.56083 7.05 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
2024-08-31 06:23:22 38.93389 40.355 7.0 ML 1.4 Merkez (Bingöl)
2024-08-31 05:53:31 39.37306 28.21417 7.01 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir)
2024-08-31 05:33:46 38.46389 37.29583 7.0 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-08-31 05:19:31 39.27611 26.22694 14.95 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-31 05:11:07 38.19083 38.01917 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-31 05:00:00 36.25167 28.50528 36.39 ML 2.2 Akdeniz - [54.37 km] Ortaca (Muğla)
2024-08-31 04:35:24 38.13139 38.10944 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-31 04:25:18 37.4775 36.93861 6.91 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-31 04:17:37 35.65694 26.59556 5.3 ML 2.9 Ege Denizi - [138.28 km] Datça (Muğla)
2024-08-31 04:03:47 37.52 37.80111 6.99 ML 1.1 Besni (Adıyaman)
2024-08-31 04:00:41 38.24083 38.10083 7.03 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-31 03:59:36 38.20417 38.64722 11.47 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-08-31 03:44:18 38.52722 31.85444 6.88 ML 1.0 Yunak (Konya)
2024-08-31 03:42:38 40.92444 42.35028 7.0 ML 0.8 Göle (Ardahan)
2024-08-31 03:40:48 37.28722 28.63556 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-08-31 03:23:37 40.31694 27.69167 5.1 ML 1.3 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [01.96 km] Bandırma (Balıkesir)
2024-08-31 03:19:08 36.25083 40.58944 9.39 ML 1.7 Haseke (Suriye) - [81.18 km] Kızıltepe (Mardin)
2024-08-31 03:05:26 39.38444 35.22139 12.19 ML 2.0 Sarıkaya (Yozgat)
2024-08-31 02:53:23 38.21806 37.80778 6.82 ML 0.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-31 02:52:13 39.03389 40.15111 7.0 ML 0.7 Karakoçan (Elazığ)
2024-08-31 02:49:39 40.68611 42.31 6.98 ML 1.5 Şenkaya (Erzurum)
2024-08-31 02:38:04 35.57722 25.55083 5.58 ML 2.3 Ege Denizi
2024-08-31 02:31:22 37.13 28.94167 7.02 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-08-31 02:18:35 38.15306 38.56389 10.93 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-08-31 02:11:48 37.99333 37.43667 7.01 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-08-31 01:59:56 40.34111 27.95583 5.81 ML 1.3 Bandırma (Balıkesir)
2024-08-31 01:51:14 38.02472 37.60278 6.99 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-31 01:44:40 38.15861 38.58806 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
2024-08-31 01:42:02 40.31194 27.1475 5.19 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2024-08-31 01:19:29 38.20083 38.08694 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-31 01:11:10 37.09222 29.11944 10.23 ML 1.1 Acıpayam (Denizli)
2024-08-31 01:09:15 38.88361 33.3575 6.96 ML 1.1 Tuz Gölü - [08.27 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2024-08-31 00:59:30 40.32528 27.14722 6.99 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-08-31 00:57:24 36.32611 36.15389 7.0 ML 2.0 Antakya (Hatay)
2024-08-31 00:48:50 37.89528 26.92667 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.68 km] Seferihisar (İzmir)
2024-08-31 00:48:09 40.23972 31.7625 7.01 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2024-08-31 00:38:34 37.93611 38.02444 4.68 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-31 00:37:06 37.93528 38.02056 10.8 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-31 00:13:49 38.14417 38.18417 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-31 00:12:11 41.14389 44.03778 6.81 ML 1.6 Lori (Ermenistan) - [40.78 km] Akyaka (Kars)
2024-08-31 00:10:08 38.18889 31.96056 7.0 ML 1.2 Ilgın (Konya)