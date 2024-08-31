  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.31 10:37:01  37.6827   35.8452        5.0      -.-  1.7  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.08.31 10:29:51  37.7387   35.3507        5.0      -.-  2.0  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.08.31 09:12:43  37.9332   36.6338        5.8      -.-  2.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.08.31 07:47:55  36.2557   27.0875        5.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.31 06:47:36  38.1565   38.5518        4.1      -.-  2.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.08.31 06:39:00  38.9602   23.5107       17.9      -.-  3.2  3.0   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.31 05:33:45  38.4957   37.2950        1.6      -.-  2.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.08.31 05:19:31  39.2720   26.1845        5.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.31 04:17:36  35.5567   26.5107        9.8      -.-  3.2  3.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.31 04:00:41  38.2458   38.1227       17.7      -.-  1.5  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.08.31 03:23:37  40.3438   27.6832       12.9      -.-  1.5  -.-   MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)                      İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.31 03:05:26  39.3907   35.2507        1.8      -.-  2.2  -.-   PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)                       İlksel

2024.08.31 02:49:38  40.6893   42.3237        5.0      -.-  1.7  -.-   SOGUTLER-SENKAYA (ERZURUM)                        İlksel

2024.08.31 02:38:05  35.2127   26.0408        5.4      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.31 01:59:55  40.3465   28.0078       11.4      -.-  1.7  -.-   BANDIRMA (BALIKESIR)                              İlksel

2024.08.31 01:42:01  40.3273   27.1215        5.7      -.-  1.1  -.-   KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.08.31 01:09:15  38.8750   33.3340       18.0      -.-  1.6  -.-   HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  İlksel

2024.08.31 00:59:30  40.3180   27.1293        6.5      -.-  2.1  -.-   KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.08.31 00:57:24  36.3150   36.2287        5.6      -.-  1.9  -.-   ZULUFLUHAN-(HATAY)                                İlksel

2024.08.31 00:48:50  37.8890   26.8835        4.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.08.31 00:37:06  37.9377   37.9927        6.4      -.-  2.2  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 31 Ağustos son depremler listesi

Tarih   Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-08-31 11:43:00 37.28306  37.22667  32.4  ML    1.0    Şehitkamil (Gaziantep)        

2024-08-31 10:37:02 37.63556  35.86333  7.0    ML    1.8    Kozan (Adana) 

2024-08-31 10:29:50 37.69917  35.38833  7.02  ML    2.0    Yahyalı (Kayseri)        

2024-08-31 10:09:17 38.56639  38.11889  7.1    ML    1.0    Yazıhan (Malatya)     

2024-08-31 10:06:50 38.3275     27.575       8.2    ML    1.0    Kemalpaşa (İzmir)     

2024-08-31 09:12:43 37.92917  36.67417  6.92  ML    2.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-08-31 08:31:17 38.15194  38.50778  7.0    ML    1.1    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-31 07:47:55 36.17028  27.13583  6.66  ML    1.9    Ege Denizi - [64.52 km] Datça (Muğla)  

2024-08-31 06:47:36 38.13417  38.56083  7.05  ML    2.6    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-31 06:23:22 38.93389  40.355       7.0    ML    1.4    Merkez (Bingöl)        

2024-08-31 05:53:31 39.37306  28.21417  7.01  ML    1.1    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-08-31 05:33:46 38.46389  37.29583  7.0    ML    2.2    Darende (Malatya)    

2024-08-31 05:19:31 39.27611  26.22694  14.95         ML    1.9    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.36 km] Ayvacık (Çanakkale)         

2024-08-31 05:11:07 38.19083  38.01917  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-31 05:00:00 36.25167  28.50528  36.39         ML    2.2    Akdeniz - [54.37 km] Ortaca (Muğla)  

2024-08-31 04:35:24 38.13139  38.10944  7.0    ML    0.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-31 04:25:18 37.4775     36.93861  6.91  ML    1.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-31 04:17:37 35.65694  26.59556  5.3    ML    2.9    Ege Denizi - [138.28 km] Datça (Muğla)  

2024-08-31 04:03:47 37.52         37.80111  6.99  ML    1.1    Besni (Adıyaman)      

2024-08-31 04:00:41 38.24083  38.10083  7.03  ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-31 03:59:36 38.20417  38.64722  11.47         ML    1.0    Pütürge (Malatya)        

2024-08-31 03:44:18 38.52722  31.85444  6.88  ML    1.0    Yunak (Konya) 

2024-08-31 03:42:38 40.92444  42.35028  7.0    ML    0.8    Göle (Ardahan)

2024-08-31 03:40:48 37.28722  28.63556  7.0    ML    1.1    Menteşe (Muğla)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-31 03:23:37 40.31694  27.69167  5.1    ML    1.3    Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [01.96 km] Bandırma (Balıkesir)  

2024-08-31 03:19:08 36.25083  40.58944  9.39  ML    1.7    Haseke (Suriye) - [81.18 km] Kızıltepe (Mardin)      

2024-08-31 03:05:26 39.38444  35.22139  12.19         ML    2.0    Sarıkaya (Yozgat)        

2024-08-31 02:53:23 38.21806  37.80778  6.82  ML    0.7    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-31 02:52:13 39.03389  40.15111  7.0    ML    0.7    Karakoçan (Elazığ)    

2024-08-31 02:49:39 40.68611  42.31         6.98  ML    1.5    Şenkaya (Erzurum)   

2024-08-31 02:38:04 35.57722  25.55083  5.58  ML    2.3    Ege Denizi

2024-08-31 02:31:22 37.13         28.94167  7.02  ML    1.1    Köyceğiz (Muğla)      

2024-08-31 02:18:35 38.15306  38.56389  10.93         ML    1.2    Battalgazi (Malatya)        

2024-08-31 02:11:48 37.99333  37.43667  7.01  ML    1.1    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-08-31 01:59:56 40.34111  27.95583  5.81  ML    1.3    Bandırma (Balıkesir) 

2024-08-31 01:51:14 38.02472  37.60278  6.99  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-31 01:44:40 38.15861  38.58806  7.0    ML    0.7    Battalgazi (Malatya) 

2024-08-31 01:42:02 40.31194  27.1475     5.19  ML    1.0    Biga (Çanakkale)       

2024-08-31 01:19:29 38.20083  38.08694  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-31 01:11:10 37.09222  29.11944  10.23         ML    1.1    Acıpayam (Denizli)        

2024-08-31 01:09:15 38.88361  33.3575     6.96  ML    1.1    Tuz Gölü - [08.27 km] Şereflikoçhisar (Ankara)   

2024-08-31 00:59:30 40.32528  27.14722  6.99  ML    1.6    Biga (Çanakkale)       

2024-08-31 00:57:24 36.32611  36.15389  7.0    ML    2.0    Antakya (Hatay)        

2024-08-31 00:48:50 37.89528  26.92667  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.68 km] Seferihisar (İzmir)      

2024-08-31 00:48:09 40.23972  31.7625     7.01  ML    1.2    Beypazarı (Ankara)   

2024-08-31 00:38:34 37.93611  38.02444  4.68  ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-31 00:37:06 37.93528  38.02056  10.8  ML    2.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-31 00:13:49 38.14417  38.18417  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-31 00:12:11 41.14389  44.03778  6.81  ML    1.6    Lori (Ermenistan) - [40.78 km] Akyaka (Kars)    

2024-08-31 00:10:08 38.18889  31.96056  7.0    ML    1.2    Ilgın (Konya)

4 | 5