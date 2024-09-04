Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.04 13:21:53 39.2485 29.4477 13.7 -.- 1.7 -.- OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.09.04 12:50:39 39.6245 29.4290 0.0 -.- 1.5 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.09.04 12:50:15 39.5692 29.3565 13.3 -.- 1.4 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.09.04 12:42:34 40.4118 28.9045 9.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.04 12:25:00 38.4713 28.5317 4.4 -.- 1.3 -.- SOGUTDERE-KULA (MANISA) İlksel
2024.09.04 12:22:00 38.0753 38.4707 14.3 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.04 12:03:54 36.2158 33.7163 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.09.04 11:44:37 38.8462 37.4128 5.4 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.04 11:38:14 40.7272 27.4040 10.0 -.- 3.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.04 11:15:30 38.1672 37.9057 7.6 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.04 10:32:47 40.3422 24.0610 6.6 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN REVIZE01 (2024.09.04 10:32:49)
2024.09.04 09:57:44 39.1195 27.5358 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.09.04 08:35:10 37.1550 37.0057 0.0 -.- 1.8 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.04 07:42:37 38.2907 38.1688 9.3 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.09.04 07:38:10 40.1658 27.4302 13.3 -.- 2.7 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.09.04 06:56:37 37.1883 36.0133 7.7 -.- 1.7 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.09.04 06:26:37 39.0962 37.7850 10.4 -.- 2.0 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.09.04 06:01:43 38.1668 36.7698 7.7 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.04 03:01:18 36.7010 27.7458 13.8 -.- 2.6 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.09.04 02:10:24 37.8930 28.6922 3.0 -.- 1.3 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.09.04 00:49:51 36.1845 36.1872 5.3 -.- 2.5 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel
2024.09.04 00:29:52 34.6295 32.3430 17.6 -.- 4.9 4.8 AKDENIZ İlksel
AFAD 4 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-04 12:08:38 38.21722 38.09806 21.6 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-04 11:44:39 38.81278 37.42222 10.8 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-09-04 11:38:13 40.75583 27.38722 21.6 ML 2.8 Marmara Denizi - [04.63 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-09-04 11:15:29 38.10917 37.81528 8.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-04 10:53:40 37.97278 37.76556 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-04 10:49:57 38.16944 37.91833 7.05 ML 0.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-04 10:32:37 40.42528 23.84 8.66 ML 2.5 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [162.34 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-09-04 10:16:04 36.39361 38.735 6.48 ML 1.7 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.53 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-09-04 09:57:43 39.11278 27.53889 0.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2024-09-04 09:29:16 37.98417 37.68917 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-04 08:35:10 37.155 36.97694 7.34 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-09-04 07:51:12 37.16972 37.02278 7.0 ML 1.5 Şehitkamil (Gaziantep)
2024-09-04 07:42:38 38.22917 38.20306 7.05 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-04 07:38:09 40.15639 27.40556 6.94 ML 2.5 Gönen (Balıkesir)
2024-09-04 06:56:37 37.12167 35.98167 6.57 ML 1.5 Ceyhan (Adana)
2024-09-04 06:26:36 39.135 37.78111 7.02 ML 2.0 Kangal (Sivas)
2024-09-04 06:19:11 38.32139 37.40472 7.05 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-04 06:16:27 38.99528 38.94167 7.06 ML 1.4 Çemişgezek (Tunceli)
2024-09-04 06:01:43 38.16694 36.73333 7.03 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-09-04 03:01:18 36.74194 27.79361 6.94 ML 2.4 Ege Denizi - Datça Körfezi - [04.43 km] Datça (Muğla)
2024-09-04 00:49:51 36.22389 36.15139 4.44 ML 2.4 Antakya (Hatay)
2024-09-04 00:29:48 34.45833 32.14222 12.34 MW 4.8 Akdeniz