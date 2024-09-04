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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.04 13:21:53  39.2485   29.4477       13.7      -.-  1.7  -.-   OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2024.09.04 12:50:39  39.6245   29.4290        0.0      -.-  1.5  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.09.04 12:50:15  39.5692   29.3565       13.3      -.-  1.4  -.-   SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.09.04 12:42:34  40.4118   28.9045        9.5      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.09.04 12:25:00  38.4713   28.5317        4.4      -.-  1.3  -.-   SOGUTDERE-KULA (MANISA)                           İlksel

2024.09.04 12:22:00  38.0753   38.4707       14.3      -.-  1.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.09.04 12:03:54  36.2158   33.7163        0.0      -.-  1.1  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.09.04 11:44:37  38.8462   37.4128        5.4      -.-  2.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.09.04 11:38:14  40.7272   27.4040       10.0      -.-  3.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.09.04 11:15:30  38.1672   37.9057        7.6      -.-  1.6  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.04 10:32:47  40.3422   24.0610        6.6      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        REVIZE01   (2024.09.04 10:32:49)

2024.09.04 09:57:44  39.1195   27.5358        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.09.04 08:35:10  37.1550   37.0057        0.0      -.-  1.8  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.09.04 07:42:37  38.2907   38.1688        9.3      -.-  2.0  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.09.04 07:38:10  40.1658   27.4302       13.3      -.-  2.7  -.-   TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)                         İlksel

2024.09.04 06:56:37  37.1883   36.0133        7.7      -.-  1.7  -.-   BIRKENT-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.09.04 06:26:37  39.0962   37.7850       10.4      -.-  2.0  -.-   TASLI-KANGAL (SIVAS)                              İlksel

2024.09.04 06:01:43  38.1668   36.7698        7.7      -.-  1.9  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.09.04 03:01:18  36.7010   27.7458       13.8      -.-  2.6  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel

2024.09.04 02:10:24  37.8930   28.6922        3.0      -.-  1.3  -.-   BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)                          İlksel

2024.09.04 00:49:51  36.1845   36.1872        5.3      -.-  2.5  -.-   KURUYER-(HATAY)                                   İlksel

2024.09.04 00:29:52  34.6295   32.3430       17.6      -.-  4.9  4.8   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat  Enlem       Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-09-04 12:08:38      38.21722 38.09806 21.6 ML   1.2   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-09-04 11:44:39      38.81278 37.42222 10.8 ML   2.1   Gürün (Sivas)  

2024-09-04 11:38:13      40.75583 27.38722 21.6 ML   2.8   Marmara Denizi - [04.63 km] Şarköy (Tekirdağ)

2024-09-04 11:15:29      38.10917 37.81528 8.0   ML   2.0   Doğanşehir (Malatya)

2024-09-04 10:53:40      37.97278 37.76556 7.0   ML   1.0   Doğanşehir (Malatya)

2024-09-04 10:49:57      38.16944 37.91833 7.05 ML   0.7   Doğanşehir (Malatya)

2024-09-04 10:32:37      40.42528 23.84       8.66 ML   2.5   Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [162.34 km] Gökçeada (Çanakkale)     

2024-09-04 10:16:04      36.39361 38.735     6.48 ML   1.7   Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.53 km] Akçakale (Şanlıurfa)    

2024-09-04 09:57:43      39.11278 27.53889 0.0   ML   1.3   Soma (Manisa)       

2024-09-04 09:29:16      37.98417 37.68917 7.0   ML   1.6   Doğanşehir (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-04 08:35:10      37.155     36.97694 7.34 ML   2.0   Nurdağı (Gaziantep)    

2024-09-04 07:51:12      37.16972 37.02278 7.0   ML   1.5   Şehitkamil (Gaziantep)    

2024-09-04 07:42:38      38.22917 38.20306 7.05 ML   2.1   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-09-04 07:38:09      40.15639 27.40556 6.94 ML   2.5   Gönen (Balıkesir)       

2024-09-04 06:56:37      37.12167 35.98167 6.57 ML   1.5   Ceyhan (Adana)       

2024-09-04 06:26:36      39.135     37.78111 7.02 ML   2.0   Kangal (Sivas)

2024-09-04 06:19:11      38.32139 37.40472 7.05 ML   1.5   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-09-04 06:16:27      38.99528 38.94167 7.06 ML   1.4   Çemişgezek (Tunceli) 

2024-09-04 06:01:43      38.16694 36.73333 7.03 ML   1.8   Afşin (Kahramanmaraş)   

2024-09-04 03:01:18      36.74194 27.79361 6.94 ML   2.4   Ege Denizi - Datça Körfezi - [04.43 km] Datça (Muğla)       

2024-09-04 00:49:51      36.22389 36.15139 4.44 ML   2.4   Antakya (Hatay)       

2024-09-04 00:29:48      34.45833 32.14222 12.34       MW 4.8   Akdeniz

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