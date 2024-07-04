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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.04 11:53:44  37.1718   27.7942        0.0      -.-  1.8  -.-   ALACAM-MILAS (MUGLA)                              İlksel

2024.07.04 11:51:45  38.4277   37.3933        5.0      -.-  1.2  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.04 11:44:22  38.1663   32.6458        0.0      -.-  1.6  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel

2024.07.04 10:24:48  38.6643   37.4558        6.4      -.-  1.3  -.-   YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.04 10:22:28  38.5890   37.6505        5.0      -.-  1.6  -.-   UCPINAR-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.04 10:09:24  38.5523   37.9177       24.2      -.-  1.5  -.-   EPREME-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.07.04 09:56:04  38.7928   27.9438        7.2      -.-  2.0  -.-   KARAYAGCI-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.07.04 09:34:24  35.7803   25.4968       11.8      -.-  3.4  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.07.04 09:31:39  36.7770   28.1445       29.8      -.-  1.4  -.-   ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.07.04 09:29:34  38.4358   37.5980        8.2      -.-  1.9  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.07.04 09:00:39  36.7073   28.2018       53.0      -.-  2.5  -.-   BAYIR-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2024.07.04 08:56:10  40.8787   28.7252        4.6      -.-  1.5  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.07.04 08:50:11  39.7543   27.7795       21.2      -.-  1.2  -.-   YENIISKENDER-(BALIKESIR)                          İlksel

2024.07.04 08:25:28  38.5982   37.5568        5.0      -.-  2.3  -.-   GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.04 08:07:36  38.4400   37.3372        5.0      -.-  2.3  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.04 06:58:06  38.0018   36.4145       11.4      -.-  2.0  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.04 06:49:46  37.9305   28.7703        7.7      -.-  1.4  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.04 05:41:27  36.9137   27.8713        4.8      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.04 05:15:04  36.7892   34.2823        8.1      -.-  2.1  -.-   SINAP-ERDEMLI (MERSIN)                            İlksel

2024.07.04 02:56:01  40.4033   28.8523        9.9      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.07.04 02:42:02  40.4168   28.8903        6.9      -.-  1.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.07.04 02:40:10  40.3963   28.8535       13.4      -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.07.04 02:33:51  39.6225   27.8862        5.4      -.-  2.5  -.-   CAYIRHISAR-(BALIKESIR)                            İlksel

2024.07.04 02:29:52  40.4205   28.8457        9.5      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.07.04 02:29:28  40.4205   28.8617        7.7      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.07.04 02:14:23  40.7517   31.6333        5.0      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-(BOLU)                                    İlksel

2024.07.04 02:11:02  37.9027   30.1388        4.6      -.-  1.6  -.-   KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA)                      İlksel

2024.07.04 01:34:41  38.1140   37.8522        8.7      -.-  1.6  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel

2024.07.04 01:03:26  38.4403   39.3033        4.9      -.-  1.0  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel

2024.07.04 00:56:26  36.9480   27.5492        5.0      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.04 00:26:12  38.8283   27.8060        5.0      -.-  1.9  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

2024.07.04 00:23:18  38.0837   36.7975        1.5      -.-  1.8  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Temmuz son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer   

2024-07-04 11:48:19 37.0325     36.44111  7.36  ML    2.5    Merkez (Osmaniye)  

2024-07-04 11:44:22 38.12556  32.70583  7.0    ML    1.4    Selçuklu (Konya)       

2024-07-04 11:23:21 38.42111  45.12139  16.2  ML    2.1    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [60.56 km] Başkale (Van)       

2024-07-04 10:24:40 38.24056  37.905       10.08         ML    1.9    Doğanşehir (Malatya) 

2024-07-04 10:22:28 38.71639  37.44889  7.0    ML    2.0    Gürün (Sivas)   

2024-07-04 10:09:24 38.50694  38.04389  7.0    ML    1.7    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-04 09:59:53 36.92889  27.90583  7.0    ML    1.7    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.36 km] Milas (Muğla)    

2024-07-04 09:34:26 35.32222  26.07306  17.5  ML    3.0    Ege Denizi

2024-07-04 09:31:40 36.7975     28.45528  7.0    ML    1.0    Akdeniz - [10.02 km] Köyceğiz (Muğla)      

2024-07-04 09:29:34 38.37028  37.55472  7.0    ML    2.2    Darende (Malatya)    

2024-07-04 09:00:42 36.87444  27.90861  27.62         ML    2.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.60 km] Datça (Muğla)   

2024-07-04 08:56:11 40.87611  28.73417  12.6  ML    1.9    Marmara Denizi - [11.08 km] Avcılar (İstanbul)        

2024-07-04 08:50:11 39.43139  27.86722  10.2  ML    1.5    Altıeylül (Balıkesir)    

2024-07-04 08:41:43 38.25278  38.15889  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-04 08:40:38 35.70972  27.50972  6.7    ML    1.7    Akdeniz - [109.41 km] Datça (Muğla)  

2024-07-04 08:27:02 38.21417  38.73889  10.81         ML    1.6    Pütürge (Malatya)        

2024-07-04 08:25:28 38.62333  37.53167  7.0    ML    2.4    Darende (Malatya)    

2024-07-04 08:13:49 39.16139  29.37278  7.07  ML    1.1    Gediz (Kütahya)        

2024-07-04 08:12:09 38.45583  37.27722  7.07  ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-04 08:07:36 38.43361  37.32583  11.42         ML    2.3    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-07-04 07:57:31 38.44861  37.31361  7.03  ML    1.6    Darende (Malatya)    

2024-07-04 07:32:53 38.5375     38.01972  4.6    ML    1.4    Yazıhan (Malatya)     

2024-07-04 07:23:55 39.505       27.37833  7.0    ML    1.7    İvrindi (Balıkesir)      

2024-07-04 07:20:03 39.65028  39.53111  7.06  ML    1.5    Merkez (Erzincan)     

2024-07-04 07:19:11 37.89417  36.13972  8.67  ML    0.9    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-04 06:58:07 37.96917  36.40667  7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-04 06:51:46 38.17611  38.49444  10.94         ML    1.4    Battalgazi (Malatya)        

2024-07-04 06:49:46 37.92139  28.77778  7.07  ML    1.5    Sarayköy (Denizli)    

2024-07-04 06:47:27 37.93472  28.77472  8.1    ML    1.1    Sarayköy (Denizli)    

2024-07-04 06:23:30 37.92         28.78389  7.0    ML    0.8    Sarayköy (Denizli)    

2024-07-04 06:13:05 37.92417  28.80528  7.44  ML    1.1    Sarayköy (Denizli)    

2024-07-04 06:11:05 38.47111  39.17528  9.18  ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-07-04 05:47:14 38.08667  37.24972  6.17  ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-04 05:41:27 36.93833  27.90389  10.82         ML    1.6    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.30 km] Milas (Muğla)    

2024-07-04 05:24:14 40.62333  42.01694  7.06  ML    1.3    Oltu (Erzurum) 

2024-07-04 05:20:24 40.62583  42.02694  4.09  ML    1.4    Oltu (Erzurum) 

2024-07-04 05:15:04 36.75417  34.33222  12.61         ML    1.9    Erdemli (Mersin)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-04 04:23:46 37.50056  37.21694  7.0    ML    1.2    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-07-04 04:23:37 38.63944  44.41806  7.67  ML    1.4    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [13.38 km] Saray (Van) 

2024-07-04 04:18:49 35.92444  28.42389  29.99         ML    1.5    Akdeniz - [83.44 km] Marmaris (Muğla)      

2024-07-04 04:09:58 38.25222  37.88528  8.54  ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-04 04:03:04 38.78528  26.98972  7.0    ML    1.0    Aliağa (İzmir)   

2024-07-04 04:00:56 37.63028  35.99056  7.0    ML    0.8    Kozan (Adana) 

2024-07-04 03:57:27 39.65083  38.77389  7.0    ML    1.0    Kemah (Erzincan)      

2024-07-04 03:57:22 38.77667  27.78472  7.03  ML    1.0    Saruhanlı (Manisa)   

2024-07-04 03:51:04 38.37194  37.79222  8.57  ML    0.9    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-04 03:46:35 38.77361  27.0275     7.03  ML    1.3    Aliağa (İzmir)   

2024-07-04 03:43:09 38.24472  37.73417  6.99  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-04 03:27:40 36.93611  27.79778  6.96  ML    1.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla)    

2024-07-04 03:27:00 38.25722  37.95278  7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-04 03:15:00 38.84472  41.69         6.99  ML    0.9    Merkez (Muş)   

2024-07-04 03:12:24 39.23944  29.29417  7.0    ML    0.8    Hisarcık (Kütahya)    

2024-07-04 03:00:04 37.89528  36.27528  7.0    ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-04 02:56:01 40.41194  28.84111  8.79  ML    1.6    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.27 km] Mudanya (Bursa)       

2024-07-04 02:55:49 38.45444  38.03972  11.37         ML    1.1    Akçadağ (Malatya)        

2024-07-04 02:42:02 40.42278  28.89139  7.0    ML    0.8    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.95 km] Mudanya (Bursa)       

2024-07-04 02:40:10 40.42861  28.84028  7.0    ML    1.7    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.03 km] Mudanya (Bursa)       

2024-07-04 02:34:23 38.25278  37.79278  4.29  ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-04 02:33:51 39.63861  27.87667  4.97  ML    2.2    Altıeylül (Balıkesir)    

2024-07-04 02:29:51 40.42         28.86083  7.0    ML    1.1    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.24 km] Mudanya (Bursa)       

2024-07-04 02:29:25 40.5  28.87111  7.0    ML    1.2    Armutlu (Yalova)      

2024-07-04 02:14:23 40.70028  31.66028  14.42         ML    1.5    Merkez (Bolu)  

2024-07-04 02:11:03 37.88528  30.1025     7.0    ML    1.5    Başmakçı (Afyonkarahisar)       

2024-07-04 01:53:41 35.82306  27.40444  4.53  ML    1.6    Ege Denizi - [96.76 km] Datça (Muğla)  

2024-07-04 01:51:24 38.09167  37.885       5.51  ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-04 01:36:53 37.85444  37.85806  10.28         ML    0.9    Gölbaşı (Adıyaman)        

2024-07-04 01:34:42 38.1025     37.88639  6.08  ML    1.7    Doğanşehir (Malatya)        

2024-07-04 01:16:16 39.03222  43.55278  3.57  ML    1.1    Erciş (Van)        

2024-07-04 01:03:25 38.395       39.135       7.17  ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-07-04 01:01:40 39.04389  39.89528  7.81  ML    0.9    Karakoçan (Elazığ)    

2024-07-04 00:56:28 36.91028  27.64472  6.1    ML    1.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.35 km] Bodrum (Muğla)        

2024-07-04 00:55:59 37.21778  36.35694  7.0    ML    1.2    Düziçi (Osmaniye)     

2024-07-04 00:45:43 40.06778  36.10667  8.51  ML    0.9    Artova (Tokat) 

2024-07-04 00:29:13 37.93833  43.59528  7.0    ML    1.5    Gürpınar (Van)

2024-07-04 00:26:13 38.80944  27.80861  10.74         ML    1.6    Akhisar (Manisa)        

2024-07-04 00:23:19 38.0775     36.765       5.86  ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-04 00:14:03 37.91194  28.75833  7.0    ML    1.1    Sarayköy (Denizli)

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