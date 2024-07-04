Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.04 11:53:44 37.1718 27.7942 0.0 -.- 1.8 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.04 11:51:45 38.4277 37.3933 5.0 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.04 11:44:22 38.1663 32.6458 0.0 -.- 1.6 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.07.04 10:24:48 38.6643 37.4558 6.4 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.04 10:22:28 38.5890 37.6505 5.0 -.- 1.6 -.- UCPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.04 10:09:24 38.5523 37.9177 24.2 -.- 1.5 -.- EPREME-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.04 09:56:04 38.7928 27.9438 7.2 -.- 2.0 -.- KARAYAGCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.07.04 09:34:24 35.7803 25.4968 11.8 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.04 09:31:39 36.7770 28.1445 29.8 -.- 1.4 -.- ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.04 09:29:34 38.4358 37.5980 8.2 -.- 1.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.04 09:00:39 36.7073 28.2018 53.0 -.- 2.5 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.07.04 08:56:10 40.8787 28.7252 4.6 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.04 08:50:11 39.7543 27.7795 21.2 -.- 1.2 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.04 08:25:28 38.5982 37.5568 5.0 -.- 2.3 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.04 08:07:36 38.4400 37.3372 5.0 -.- 2.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.04 06:58:06 38.0018 36.4145 11.4 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.04 06:49:46 37.9305 28.7703 7.7 -.- 1.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.07.04 05:41:27 36.9137 27.8713 4.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.04 05:15:04 36.7892 34.2823 8.1 -.- 2.1 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.07.04 02:56:01 40.4033 28.8523 9.9 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.04 02:42:02 40.4168 28.8903 6.9 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.04 02:40:10 40.3963 28.8535 13.4 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.04 02:33:51 39.6225 27.8862 5.4 -.- 2.5 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.04 02:29:52 40.4205 28.8457 9.5 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.04 02:29:28 40.4205 28.8617 7.7 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.04 02:14:23 40.7517 31.6333 5.0 -.- 1.8 -.- YENIKOY-(BOLU) İlksel
2024.07.04 02:11:02 37.9027 30.1388 4.6 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2024.07.04 01:34:41 38.1140 37.8522 8.7 -.- 1.6 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.04 01:03:26 38.4403 39.3033 4.9 -.- 1.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.07.04 00:56:26 36.9480 27.5492 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.04 00:26:12 38.8283 27.8060 5.0 -.- 1.9 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.07.04 00:23:18 38.0837 36.7975 1.5 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 4 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-04 11:48:19 37.0325 36.44111 7.36 ML 2.5 Merkez (Osmaniye)
2024-07-04 11:44:22 38.12556 32.70583 7.0 ML 1.4 Selçuklu (Konya)
2024-07-04 11:23:21 38.42111 45.12139 16.2 ML 2.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [60.56 km] Başkale (Van)
2024-07-04 10:24:40 38.24056 37.905 10.08 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-04 10:22:28 38.71639 37.44889 7.0 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-07-04 10:09:24 38.50694 38.04389 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-07-04 09:59:53 36.92889 27.90583 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.36 km] Milas (Muğla)
2024-07-04 09:34:26 35.32222 26.07306 17.5 ML 3.0 Ege Denizi
2024-07-04 09:31:40 36.7975 28.45528 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [10.02 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-07-04 09:29:34 38.37028 37.55472 7.0 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-07-04 09:00:42 36.87444 27.90861 27.62 ML 2.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.60 km] Datça (Muğla)
2024-07-04 08:56:11 40.87611 28.73417 12.6 ML 1.9 Marmara Denizi - [11.08 km] Avcılar (İstanbul)
2024-07-04 08:50:11 39.43139 27.86722 10.2 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-04 08:41:43 38.25278 38.15889 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-04 08:40:38 35.70972 27.50972 6.7 ML 1.7 Akdeniz - [109.41 km] Datça (Muğla)
2024-07-04 08:27:02 38.21417 38.73889 10.81 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-07-04 08:25:28 38.62333 37.53167 7.0 ML 2.4 Darende (Malatya)
2024-07-04 08:13:49 39.16139 29.37278 7.07 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
2024-07-04 08:12:09 38.45583 37.27722 7.07 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-04 08:07:36 38.43361 37.32583 11.42 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-04 07:57:31 38.44861 37.31361 7.03 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-07-04 07:32:53 38.5375 38.01972 4.6 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-07-04 07:23:55 39.505 27.37833 7.0 ML 1.7 İvrindi (Balıkesir)
2024-07-04 07:20:03 39.65028 39.53111 7.06 ML 1.5 Merkez (Erzincan)
2024-07-04 07:19:11 37.89417 36.13972 8.67 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-07-04 06:58:07 37.96917 36.40667 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-04 06:51:46 38.17611 38.49444 10.94 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-07-04 06:49:46 37.92139 28.77778 7.07 ML 1.5 Sarayköy (Denizli)
2024-07-04 06:47:27 37.93472 28.77472 8.1 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2024-07-04 06:23:30 37.92 28.78389 7.0 ML 0.8 Sarayköy (Denizli)
2024-07-04 06:13:05 37.92417 28.80528 7.44 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2024-07-04 06:11:05 38.47111 39.17528 9.18 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-07-04 05:47:14 38.08667 37.24972 6.17 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-04 05:41:27 36.93833 27.90389 10.82 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.30 km] Milas (Muğla)
2024-07-04 05:24:14 40.62333 42.01694 7.06 ML 1.3 Oltu (Erzurum)
2024-07-04 05:20:24 40.62583 42.02694 4.09 ML 1.4 Oltu (Erzurum)
2024-07-04 05:15:04 36.75417 34.33222 12.61 ML 1.9 Erdemli (Mersin)
2024-07-04 04:23:46 37.50056 37.21694 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-04 04:23:37 38.63944 44.41806 7.67 ML 1.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [13.38 km] Saray (Van)
2024-07-04 04:18:49 35.92444 28.42389 29.99 ML 1.5 Akdeniz - [83.44 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-04 04:09:58 38.25222 37.88528 8.54 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-07-04 04:03:04 38.78528 26.98972 7.0 ML 1.0 Aliağa (İzmir)
2024-07-04 04:00:56 37.63028 35.99056 7.0 ML 0.8 Kozan (Adana)
2024-07-04 03:57:27 39.65083 38.77389 7.0 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2024-07-04 03:57:22 38.77667 27.78472 7.03 ML 1.0 Saruhanlı (Manisa)
2024-07-04 03:51:04 38.37194 37.79222 8.57 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2024-07-04 03:46:35 38.77361 27.0275 7.03 ML 1.3 Aliağa (İzmir)
2024-07-04 03:43:09 38.24472 37.73417 6.99 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-04 03:27:40 36.93611 27.79778 6.96 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla)
2024-07-04 03:27:00 38.25722 37.95278 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-04 03:15:00 38.84472 41.69 6.99 ML 0.9 Merkez (Muş)
2024-07-04 03:12:24 39.23944 29.29417 7.0 ML 0.8 Hisarcık (Kütahya)
2024-07-04 03:00:04 37.89528 36.27528 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-07-04 02:56:01 40.41194 28.84111 8.79 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.27 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-04 02:55:49 38.45444 38.03972 11.37 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-04 02:42:02 40.42278 28.89139 7.0 ML 0.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.95 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-04 02:40:10 40.42861 28.84028 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.03 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-04 02:34:23 38.25278 37.79278 4.29 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-04 02:33:51 39.63861 27.87667 4.97 ML 2.2 Altıeylül (Balıkesir)
2024-07-04 02:29:51 40.42 28.86083 7.0 ML 1.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.24 km] Mudanya (Bursa)
2024-07-04 02:29:25 40.5 28.87111 7.0 ML 1.2 Armutlu (Yalova)
2024-07-04 02:14:23 40.70028 31.66028 14.42 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2024-07-04 02:11:03 37.88528 30.1025 7.0 ML 1.5 Başmakçı (Afyonkarahisar)
2024-07-04 01:53:41 35.82306 27.40444 4.53 ML 1.6 Ege Denizi - [96.76 km] Datça (Muğla)
2024-07-04 01:51:24 38.09167 37.885 5.51 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-04 01:36:53 37.85444 37.85806 10.28 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-07-04 01:34:42 38.1025 37.88639 6.08 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-04 01:16:16 39.03222 43.55278 3.57 ML 1.1 Erciş (Van)
2024-07-04 01:03:25 38.395 39.135 7.17 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-07-04 01:01:40 39.04389 39.89528 7.81 ML 0.9 Karakoçan (Elazığ)
2024-07-04 00:56:28 36.91028 27.64472 6.1 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.35 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-04 00:55:59 37.21778 36.35694 7.0 ML 1.2 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-04 00:45:43 40.06778 36.10667 8.51 ML 0.9 Artova (Tokat)
2024-07-04 00:29:13 37.93833 43.59528 7.0 ML 1.5 Gürpınar (Van)
2024-07-04 00:26:13 38.80944 27.80861 10.74 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-07-04 00:23:19 38.0775 36.765 5.86 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-04 00:14:03 37.91194 28.75833 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)