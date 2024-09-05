Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.05 12:26:50 37.0397 39.1605 2.8 -.- 1.7 -.- YASAR-(SANLIURFA) İlksel
2024.09.05 12:07:55 36.2560 33.6862 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.09.05 12:00:22 37.1292 38.7042 0.0 -.- 1.6 -.- CALISKANLAR-(SANLIURFA) İlksel
2024.09.05 11:21:51 37.2182 30.5033 6.7 -.- 1.9 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.09.05 10:33:13 37.0155 27.6287 6.3 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.05 09:36:58 36.7342 28.9995 19.2 -.- 1.1 -.- INLICE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.09.05 09:17:42 38.2407 38.0098 0.0 -.- 1.7 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.05 09:16:45 38.1220 42.0283 21.2 -.- 2.0 -.- KARACA-SIRVAN (SIIRT) İlksel
2024.09.05 09:13:42 40.3128 26.0190 7.7 -.- 1.6 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.05 08:14:28 36.2203 36.0188 12.2 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2024.09.05 07:52:58 36.7215 36.2078 5.5 -.- 1.7 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.09.05 07:33:27 41.2867 25.4725 5.7 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.09.05 06:21:23 37.2350 35.8568 10.6 -.- 1.3 -.- AKDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.09.05 06:00:30 38.0893 36.4768 4.4 -.- 2.0 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.05 05:48:40 40.2412 31.7017 10.0 -.- 2.5 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.05 05:46:27 40.3632 26.0502 17.3 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.05 05:44:11 38.1235 37.0085 5.0 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.05 05:24:12 38.5357 37.4125 4.0 -.- 1.8 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.05 04:47:15 35.7657 25.4150 8.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.05 04:42:29 37.9818 36.3098 5.0 -.- 3.3 3.2 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.05 04:40:40 38.7322 26.5830 8.3 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.05 04:38:40 38.7448 26.5977 9.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.05 03:24:48 40.4617 28.0670 4.5 -.- 1.3 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.05 02:41:50 38.1302 36.5810 10.1 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.05 02:36:41 37.0677 29.0323 8.4 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.09.05 02:26:29 37.8525 36.2868 13.8 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.09.05 02:03:07 39.3143 27.5878 6.2 -.- 2.2 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.09.05 01:46:06 38.8823 27.5420 13.6 -.- 1.5 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.09.05 01:37:01 37.5022 36.6755 5.2 -.- 1.5 -.- KARADERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.05 01:30:33 38.4677 43.2892 4.1 -.- 2.2 -.- BAKACIK-EDREMIT (VAN) İlksel
2024.09.05 01:10:22 36.5685 28.7025 20.8 -.- 2.4 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.09.05 01:03:06 35.9270 31.0755 12.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.05 00:27:36 37.8120 36.4090 12.4 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 5 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-05 12:36:57 40.09139 28.59833 16.53 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-09-05 12:27:41 40.77639 31.73583 5.36 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-09-05 12:26:06 39.02417 29.6825 9.06 ML 1.2 Gediz (Kütahya)
2024-09-05 11:55:10 37.05667 37.14778 21.2 ML 2.0 Şahinbey (Gaziantep)
2024-09-05 10:35:23 40.76583 32.92944 14.2 ML 1.3 Çerkeş (Çankırı)
2024-09-05 10:33:12 36.95528 27.66972 23.9 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.09 km] Bodrum (Muğla)
2024-09-05 10:30:46 40.85667 30.35333 4.6 ML 0.9 Adapazarı (Sakarya)
2024-09-05 10:06:51 38.385 34.25278 15.97 ML 1.1 Gülağaç (Aksaray)
2024-09-05 09:36:55 36.30167 29.12667 7.0 ML 1.5 Akdeniz - [13.09 km] Seydikemer (Muğla)
2024-09-05 09:17:43 38.08222 37.66667 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-05 09:16:47 37.90472 41.98778 7.09 ML 1.9 Merkez (Siirt)
2024-09-05 08:29:10 35.87806 30.73361 12.63 ML 2.2 Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya)
2024-09-05 07:58:08 38.15333 38.57222 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-09-05 07:52:59 36.71722 36.125 7.0 ML 2.1 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.50 km] Payas (Hatay)
2024-09-05 07:01:31 35.15778 26.14583 6.66 ML 2.4 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [207.03 km] Datça (Muğla)
2024-09-05 07:01:09 39.20472 40.3925 22.95 ML 1.1 Adaklı (Bingöl)
2024-09-05 06:53:56 38.07472 38.42139 9.1 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-05 06:30:54 40.59639 35.37167 6.88 ML 1.1 Mecitözü (Çorum)
2024-09-05 06:21:25 37.21083 35.85861 13.06 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-09-05 06:00:30 38.09722 36.54167 12.89 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-05 05:48:42 40.21417 31.71194 21.28 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-09-05 05:44:12 38.10361 36.97083 10.27 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-05 05:34:40 39.45611 27.55361 11.39 ML 1.3 Savaştepe (Balıkesir)
2024-09-05 05:27:16 38.29361 38.19139 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-05 05:24:13 38.54 37.41333 7.04 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-09-05 05:21:14 40.63278 35.3875 7.0 ML 1.1 Mecitözü (Çorum)
2024-09-05 05:12:36 37.37639 36.83694 7.0 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-05 05:10:10 39.32361 28.82833 10.69 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir)
2024-09-05 04:47:16 35.45972 25.82222 7.31 ML 2.5 Ege Denizi
2024-09-05 04:42:30 38.00861 36.32583 7.0 ML 3.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-05 04:38:41 38.74833 26.65833 9.45 ML 1.8 Ege Denizi - [10.44 km] Foça (İzmir)
2024-09-05 04:37:03 36.98111 27.69028 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.80 km] Bodrum (Muğla)
2024-09-05 04:22:20 38.47556 38.04139 7.02 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-09-05 03:31:16 37.85889 36.25278 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-09-05 03:24:49 40.46028 28.12028 6.17 ML 1.3 Marmara Denizi - [07.99 km] Bandırma (Balıkesir)
2024-09-05 03:18:22 38.82222 26.62139 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [18.81 km] Foça (İzmir)
2024-09-05 02:41:50 38.11 36.54944 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-05 02:36:41 37.02194 29.05139 6.71 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-09-05 02:26:29 37.85111 36.29111 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-05 02:03:07 39.30361 27.57833 6.94 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-09-05 01:54:53 39.38583 27.58028 7.0 ML 1.0 Savaştepe (Balıkesir)
2024-09-05 01:46:08 38.89278 27.47278 6.99 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa)
2024-09-05 01:37:02 37.48806 36.64083 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-05 01:30:35 38.46806 43.28917 7.0 ML 2.0 Van Gölü - [06.43 km] Tuşba (Van)
2024-09-05 01:10:21 36.47167 28.7625 6.91 ML 2.4 Akdeniz - [25.71 km] Dalaman (Muğla)
2024-09-05 01:03:07 35.92972 31.09056 24.03 ML 1.7 Akdeniz - [74.08 km] Kumluca (Antalya)
2024-09-05 00:27:35 37.77833 36.33944 7.0 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-09-05 00:12:26 37.65722 36.12139 7.0 ML 1.8 Sumbas (Osmaniye)