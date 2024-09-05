  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.05 12:26:50  37.0397   39.1605        2.8      -.-  1.7  -.-   YASAR-(SANLIURFA)                                 İlksel

2024.09.05 12:07:55  36.2560   33.6862        0.0      -.-  1.2  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.09.05 12:00:22  37.1292   38.7042        0.0      -.-  1.6  -.-   CALISKANLAR-(SANLIURFA)                           İlksel

2024.09.05 11:21:51  37.2182   30.5033        6.7      -.-  1.9  -.-   DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      İlksel

2024.09.05 10:33:13  37.0155   27.6287        6.3      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.09.05 09:36:58  36.7342   28.9995       19.2      -.-  1.1  -.-   INLICE-FETHIYE (MUGLA)                            İlksel

2024.09.05 09:17:42  38.2407   38.0098        0.0      -.-  1.7  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.09.05 09:16:45  38.1220   42.0283       21.2      -.-  2.0  -.-   KARACA-SIRVAN (SIIRT)                             İlksel

2024.09.05 09:13:42  40.3128   26.0190        7.7      -.-  1.6  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         İlksel

2024.09.05 08:14:28  36.2203   36.0188       12.2      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                  İlksel

2024.09.05 07:52:58  36.7215   36.2078        5.5      -.-  1.7  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)                      İlksel

2024.09.05 07:33:27  41.2867   25.4725        5.7      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.09.05 06:21:23  37.2350   35.8568       10.6      -.-  1.3  -.-   AKDAM-CEYHAN (ADANA)                              İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.05 06:00:30  38.0893   36.4768        4.4      -.-  2.0  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.05 05:48:40  40.2412   31.7017       10.0      -.-  2.5  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.09.05 05:46:27  40.3632   26.0502       17.3      -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.05 05:44:11  38.1235   37.0085        5.0      -.-  2.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.05 05:24:12  38.5357   37.4125        4.0      -.-  1.8  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.09.05 04:47:15  35.7657   25.4150        8.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.05 04:42:29  37.9818   36.3098        5.0      -.-  3.3  3.2   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.05 04:40:40  38.7322   26.5830        8.3      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.05 04:38:40  38.7448   26.5977        9.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.05 03:24:48  40.4617   28.0670        4.5      -.-  1.3  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 İlksel

2024.09.05 02:41:50  38.1302   36.5810       10.1      -.-  1.7  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.09.05 02:36:41  37.0677   29.0323        8.4      -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.09.05 02:26:29  37.8525   36.2868       13.8      -.-  1.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.09.05 02:03:07  39.3143   27.5878        6.2      -.-  2.2  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2024.09.05 01:46:06  38.8823   27.5420       13.6      -.-  1.5  -.-   SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)                       İlksel

2024.09.05 01:37:01  37.5022   36.6755        5.2      -.-  1.5  -.-   KARADERE-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.09.05 01:30:33  38.4677   43.2892        4.1      -.-  2.2  -.-   BAKACIK-EDREMIT (VAN)                             İlksel

2024.09.05 01:10:22  36.5685   28.7025       20.8      -.-  2.4  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  İlksel

2024.09.05 01:03:06  35.9270   31.0755       12.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.05 00:27:36  37.8120   36.4090       12.4      -.-  1.5  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 5 Eylül son depremler listesi

Tarih       Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer   

2024-09-05 12:36:57 40.09139  28.59833  16.53         ML    1.5    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-09-05 12:27:41 40.77639  31.73583  5.36  ML    1.1    Merkez (Bolu)  

2024-09-05 12:26:06 39.02417  29.6825     9.06  ML    1.2    Gediz (Kütahya)        

2024-09-05 11:55:10 37.05667  37.14778  21.2  ML    2.0    Şahinbey (Gaziantep)        

2024-09-05 10:35:23 40.76583  32.92944  14.2  ML    1.3    Çerkeş (Çankırı)        

2024-09-05 10:33:12 36.95528  27.66972  23.9  ML    1.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.09 km] Bodrum (Muğla)        

2024-09-05 10:30:46 40.85667  30.35333  4.6    ML    0.9    Adapazarı (Sakarya) 

2024-09-05 10:06:51 38.385       34.25278  15.97         ML    1.1    Gülağaç (Aksaray)        

2024-09-05 09:36:55 36.30167  29.12667  7.0    ML    1.5    Akdeniz - [13.09 km] Seydikemer (Muğla) 

2024-09-05 09:17:43 38.08222  37.66667  7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-05 09:16:47 37.90472  41.98778  7.09  ML    1.9    Merkez (Siirt)   

2024-09-05 08:29:10 35.87806  30.73361  12.63         ML    2.2    Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya)     

2024-09-05 07:58:08 38.15333  38.57222  7.0    ML    1.3    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-05 07:52:59 36.71722  36.125       7.0    ML    2.1    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.50 km] Payas (Hatay)    

2024-09-05 07:01:31 35.15778  26.14583  6.66  ML    2.4    Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [207.03 km] Datça (Muğla)   

2024-09-05 07:01:09 39.20472  40.3925     22.95         ML    1.1    Adaklı (Bingöl) 

2024-09-05 06:53:56 38.07472  38.42139  9.1    ML    1.5    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-05 06:30:54 40.59639  35.37167  6.88  ML    1.1    Mecitözü (Çorum)    

2024-09-05 06:21:25 37.21083  35.85861  13.06         ML    1.4    Ceyhan (Adana)        

2024-09-05 06:00:30 38.09722  36.54167  12.89         ML    2.0    Göksun (Kahramanmaraş)     

2024-09-05 05:48:42 40.21417  31.71194  21.28         ML    2.2    Beypazarı (Ankara)        

2024-09-05 05:44:12 38.10361  36.97083  10.27         ML    3.1    Göksun (Kahramanmaraş)     

2024-09-05 05:34:40 39.45611  27.55361  11.39         ML    1.3    Savaştepe (Balıkesir)        

2024-09-05 05:27:16 38.29361  38.19139  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-05 05:24:13 38.54         37.41333  7.04  ML    2.0    Darende (Malatya)    

2024-09-05 05:21:14 40.63278  35.3875     7.0    ML    1.1    Mecitözü (Çorum)    

2024-09-05 05:12:36 37.37639  36.83694  7.0    ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-05 05:10:10 39.32361  28.82833  10.69         ML    1.0    Dursunbey (Balıkesir)

2024-09-05 04:47:16 35.45972  25.82222  7.31  ML    2.5    Ege Denizi

2024-09-05 04:42:30 38.00861  36.32583  7.0    ML    3.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-05 04:38:41 38.74833  26.65833  9.45  ML    1.8    Ege Denizi - [10.44 km] Foça (İzmir)      

2024-09-05 04:37:03 36.98111  27.69028  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.80 km] Bodrum (Muğla)        

2024-09-05 04:22:20 38.47556  38.04139  7.02  ML    1.2    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-05 03:31:16 37.85889  36.25278  7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-09-05 03:24:49 40.46028  28.12028  6.17  ML    1.3    Marmara Denizi - [07.99 km] Bandırma (Balıkesir)  

2024-09-05 03:18:22 38.82222  26.62139  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - [18.81 km] Foça (İzmir)      

2024-09-05 02:41:50 38.11         36.54944  7.0    ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-05 02:36:41 37.02194  29.05139  6.71  ML    1.4    Köyceğiz (Muğla)      

2024-09-05 02:26:29 37.85111  36.29111  7.0    ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-05 02:03:07 39.30361  27.57833  6.94  ML    1.9    Soma (Manisa) 

2024-09-05 01:54:53 39.38583  27.58028  7.0    ML    1.0    Savaştepe (Balıkesir)

2024-09-05 01:46:08 38.89278  27.47278  6.99  ML    1.3    Saruhanlı (Manisa)   

2024-09-05 01:37:02 37.48806  36.64083  7.0    ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-09-05 01:30:35 38.46806  43.28917  7.0    ML    2.0    Van Gölü - [06.43 km] Tuşba (Van)      

2024-09-05 01:10:21 36.47167  28.7625     6.91  ML    2.4    Akdeniz - [25.71 km] Dalaman (Muğla)      

2024-09-05 01:03:07 35.92972  31.09056  24.03         ML    1.7    Akdeniz - [74.08 km] Kumluca (Antalya)     

2024-09-05 00:27:35 37.77833  36.33944  7.0    ML    1.5    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-09-05 00:12:26 37.65722  36.12139  7.0    ML    1.8    Sumbas (Osmaniye)

4 | 5