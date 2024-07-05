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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği 

2024.07.05 13:43:35  37.9045   27.1215        4.1      -.-  3.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.07.05 12:46:48  36.3868   36.2597        8.6      -.-  1.3  -.-   OVAKENT-(HATAY)                                   İlksel

2024.07.05 12:21:04  38.5108   38.0812        5.0      -.-  2.0  -.-   TOHMA-(MALATYA)                                   İlksel

2024.07.05 11:58:17  38.4345   38.3905        8.8      -.-  2.3  -.-   BATTALGAZI (MALATYA)                              İlksel

2024.07.05 11:56:14  36.1765   33.7200        0.0      -.-  1.1  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel

2024.07.05 11:41:07  35.5962   29.8120       12.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.05 11:31:10  38.9073   37.0325       21.3      -.-  1.7  -.-   KURKCU-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.07.05 10:34:45  38.4785   38.0572       18.5      -.-  1.8  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.07.05 10:19:29  39.5630   29.7185        0.0      -.-  1.8  -.-   ISAKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                         İlksel

2024.07.05 09:39:09  39.5860   28.6192        3.3      -.-  1.7  -.-   DURSUNBEY (BALIKESIR)                             İlksel

2024.07.05 09:19:35  38.2665   36.3658        5.3      -.-  2.1  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.07.05 08:41:55  35.6238   27.6128       22.7      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.05 07:09:17  39.0377   27.4807        9.0      -.-  1.6  -.-   ELMADERE-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2024.07.05 05:08:41  35.5757   29.4118       21.6      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.05 05:00:36  38.1460   36.8873        8.8      -.-  1.8  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.07.05 04:46:32  38.3952   37.4983        5.0      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.07.05 04:40:13  38.1598   39.0685        8.5      -.-  2.1  -.-   ASLANKENT-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.07.05 04:29:33  37.9975   36.3415        5.0      -.-  1.7  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.07.05 02:53:02  38.3777   37.4848        7.0      -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.05 02:38:02  40.4997   26.3332        8.8      -.-  2.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.07.05 01:58:58  39.6672   26.3592        7.2      -.-  1.8  -.-   CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)                     İlksel

2024.07.05 00:39:04  38.1058   37.0702       25.0      -.-  1.4  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 5 Temmuz son depremler listesi

Tarih        Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer   

2024-07-05 14:14:04    34.50833    33.24861    7.05   ML    2.6     Akdeniz    

2024-07-05 13:45:39    35.13583    43.28528    5.35   ML    3.2     Bayji, Salahaddin (Irak)        

2024-07-05 13:43:35    37.90861    27.1125      12.45 MW  3.2     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.97 km] Menderes (İzmir)   

2024-07-05 12:56:02    41.50139    28.40389    6.92   ML    1.6     Karadeniz - [09.40 km] Çatalca (İstanbul)       

2024-07-05 12:51:19    37.20889    35.54944    7.06   ML    1.4     Sarıçam (Adana)

2024-07-05 12:46:48    36.35778    36.13583    7.31   ML    1.7     Antakya (Hatay) 

2024-07-05 12:43:20    38.84333    39.15806    7.0     ML    1.5     Merkez (Elazığ) 

2024-07-05 12:42:28    38.28 38.28944    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-05 12:40:07    38.50583    38.02194    7.0     ML    1.1     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-05 12:34:48    38.50528    38.03444    7.0     ML    1.1     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-05 12:34:40    39.45528    33.47889    7.0     ML    0.9     Çelebi (Kırıkkale)        

2024-07-05 12:28:55    38.38389    38.38528    5.09   ML    1.0     Battalgazi (Malatya)   

2024-07-05 12:21:06    38.52778    38.01222    7.0     ML    2.0     Yazıhan (Malatya)      

2024-07-05 12:12:18    38.23083    38.09333    7.0     ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-05 12:09:30    40.59611    40.88444    7.0     ML    1.0     İspir (Erzurum)  

2024-07-05 11:58:39    37.835        36.64139    7.0     ML    1.7     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-07-05 11:43:21    36.58389    34.23917    7.0     ML    1.1     Erdemli (Mersin)

2024-07-05 11:41:06    35.53306    29.465        7.0     ML    2.2     Akdeniz - [74.97 km] Kaş (Antalya)   

2024-07-05 11:31:14    38.49417    38.03389    7.0     ML    1.4     Akçadağ (Malatya)     

2024-07-05 11:19:38    38.22361    38.00806    7.55   ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-05 11:14:53    37.33056    36.82667    6.94   ML    1.3     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-07-05 11:07:05    40.83444    30.44667    7.0     ML    0.9     Adapazarı (Sakarya)   

2024-07-05 10:34:47    38.52694    38.03611    7.0     ML    1.8     Yazıhan (Malatya)      

2024-07-05 10:19:31    39.65778    29.41806    7.27   ML    1.1     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-07-05 09:39:07    39.64278    28.77333    7.0     ML    1.6     Dursunbey (Balıkesir) 

2024-07-05 09:19:36    38.23361    36.36861    12.45 ML    2.3     Tufanbeyli (Adana)     

2024-07-05 09:09:57    39.29361    38.38194    7.0     ML    1.1     Kemaliye (Erzincan)    

2024-07-05 08:41:55    35.68194    27.345        33.35 ML    3.5     Akdeniz - [112.72 km] Datça (Muğla)   

2024-07-05 08:13:46    37.38694    37.04694    7.0     ML    1.5     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-07-05 08:13:03    37.97472    41.32278    7.0     ML    1.6     Beşiri (Batman)  

2024-07-05 08:03:21    40.53444    35.25139    13.04 ML    1.4     Mecitözü (Çorum)      

2024-07-05 08:01:13    38.13472    37.97611    7.0     ML    1.0     Doğanşehir (Malatya)

2024-07-05 07:09:17    39.03 27.52028    7.13   ML    1.3     Kınık (İzmir)       

2024-07-05 05:08:46    35.93472    29.16167    42.18 ML    2.9     Akdeniz - [40.39 km] Kaş (Antalya)   

2024-07-05 05:00:37    38.13167    36.85111    7.0     ML    1.5     Afşin (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-05 04:40:37    38.21694    38.18389    7.0     ML    1.7     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-05 04:29:35    37.96806    36.33222    7.0     ML    1.9     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-05 03:54:12    38.13889    38.99306    7.0     ML    0.8     Pütürge (Malatya)      

2024-07-05 03:45:36    38.08306    37.09167    7.0     ML    1.1     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-07-05 03:40:55    38.25583    38.17167    7.0     ML    1.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-07-05 03:05:53    38.46417    25.48528    7.0     ML    1.8     Ege Denizi - [70.13 km] Çeşme (İzmir)    

2024-07-05 02:53:02    38.3725      37.47556    7.0     ML    1.1     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-07-05 02:38:03    40.45167    26.42667    7.0     ML    2.2     Ege Denizi - Saros Körfezi - [07.39 km] Gelibolu (Çanakkale)  

2024-07-05 02:33:50    37.1   36.59361    6.31   ML    2.0     İslahiye (Gaziantep)    

2024-07-05 02:07:02    35.80028    27.55944    8.41   ML    1.8     Akdeniz - [99.73 km] Datça (Muğla)     

2024-07-05 01:59:53    34.93861    25.345        15.0   ML    3.0     Akdeniz    

2024-07-05 01:58:59    39.68389    26.3875      7.0     ML    1.8     Ezine (Çanakkale)       

2024-07-05 01:54:27    36.12833    28.13333    7.0     ML    1.3     Akdeniz - [55.92 km] Marmaris (Muğla)      

2024-07-05 01:31:19    40.1875      31.77417    7.0     ML    1.7     Beypazarı (Ankara)     

2024-07-05 00:39:05    37.88944    36.36417    7.0     ML    1.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-05 00:05:12    38.27528    37.86639    7.19   ML    1.2     Akçadağ (Malatya)

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