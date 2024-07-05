Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.05 13:43:35 37.9045 27.1215 4.1 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.05 12:46:48 36.3868 36.2597 8.6 -.- 1.3 -.- OVAKENT-(HATAY) İlksel
2024.07.05 12:21:04 38.5108 38.0812 5.0 -.- 2.0 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2024.07.05 11:58:17 38.4345 38.3905 8.8 -.- 2.3 -.- BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2024.07.05 11:56:14 36.1765 33.7200 0.0 -.- 1.1 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.07.05 11:41:07 35.5962 29.8120 12.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.05 11:31:10 38.9073 37.0325 21.3 -.- 1.7 -.- KURKCU-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.05 10:34:45 38.4785 38.0572 18.5 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.05 10:19:29 39.5630 29.7185 0.0 -.- 1.8 -.- ISAKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.05 09:39:09 39.5860 28.6192 3.3 -.- 1.7 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.07.05 09:19:35 38.2665 36.3658 5.3 -.- 2.1 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.07.05 08:41:55 35.6238 27.6128 22.7 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel
2024.07.05 07:09:17 39.0377 27.4807 9.0 -.- 1.6 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.07.05 05:08:41 35.5757 29.4118 21.6 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.07.05 05:00:36 38.1460 36.8873 8.8 -.- 1.8 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.05 04:46:32 38.3952 37.4983 5.0 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.05 04:40:13 38.1598 39.0685 8.5 -.- 2.1 -.- ASLANKENT-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.05 04:29:33 37.9975 36.3415 5.0 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.05 02:53:02 38.3777 37.4848 7.0 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.05 02:38:02 40.4997 26.3332 8.8 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.05 01:58:58 39.6672 26.3592 7.2 -.- 1.8 -.- CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.05 00:39:04 38.1058 37.0702 25.0 -.- 1.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 5 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-05 14:14:04 34.50833 33.24861 7.05 ML 2.6 Akdeniz
2024-07-05 13:45:39 35.13583 43.28528 5.35 ML 3.2 Bayji, Salahaddin (Irak)
2024-07-05 13:43:35 37.90861 27.1125 12.45 MW 3.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.97 km] Menderes (İzmir)
2024-07-05 12:56:02 41.50139 28.40389 6.92 ML 1.6 Karadeniz - [09.40 km] Çatalca (İstanbul)
2024-07-05 12:51:19 37.20889 35.54944 7.06 ML 1.4 Sarıçam (Adana)
2024-07-05 12:46:48 36.35778 36.13583 7.31 ML 1.7 Antakya (Hatay)
2024-07-05 12:43:20 38.84333 39.15806 7.0 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
2024-07-05 12:42:28 38.28 38.28944 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-05 12:40:07 38.50583 38.02194 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-05 12:34:48 38.50528 38.03444 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-05 12:34:40 39.45528 33.47889 7.0 ML 0.9 Çelebi (Kırıkkale)
2024-07-05 12:28:55 38.38389 38.38528 5.09 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-07-05 12:21:06 38.52778 38.01222 7.0 ML 2.0 Yazıhan (Malatya)
2024-07-05 12:12:18 38.23083 38.09333 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-05 12:09:30 40.59611 40.88444 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-07-05 11:58:39 37.835 36.64139 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-07-05 11:43:21 36.58389 34.23917 7.0 ML 1.1 Erdemli (Mersin)
2024-07-05 11:41:06 35.53306 29.465 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [74.97 km] Kaş (Antalya)
2024-07-05 11:31:14 38.49417 38.03389 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-07-05 11:19:38 38.22361 38.00806 7.55 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-05 11:14:53 37.33056 36.82667 6.94 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-05 11:07:05 40.83444 30.44667 7.0 ML 0.9 Adapazarı (Sakarya)
2024-07-05 10:34:47 38.52694 38.03611 7.0 ML 1.8 Yazıhan (Malatya)
2024-07-05 10:19:31 39.65778 29.41806 7.27 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-05 09:39:07 39.64278 28.77333 7.0 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2024-07-05 09:19:36 38.23361 36.36861 12.45 ML 2.3 Tufanbeyli (Adana)
2024-07-05 09:09:57 39.29361 38.38194 7.0 ML 1.1 Kemaliye (Erzincan)
2024-07-05 08:41:55 35.68194 27.345 33.35 ML 3.5 Akdeniz - [112.72 km] Datça (Muğla)
2024-07-05 08:13:46 37.38694 37.04694 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-05 08:13:03 37.97472 41.32278 7.0 ML 1.6 Beşiri (Batman)
2024-07-05 08:03:21 40.53444 35.25139 13.04 ML 1.4 Mecitözü (Çorum)
2024-07-05 08:01:13 38.13472 37.97611 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-05 07:09:17 39.03 27.52028 7.13 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2024-07-05 05:08:46 35.93472 29.16167 42.18 ML 2.9 Akdeniz - [40.39 km] Kaş (Antalya)
2024-07-05 05:00:37 38.13167 36.85111 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-07-05 04:40:37 38.21694 38.18389 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-05 04:29:35 37.96806 36.33222 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-05 03:54:12 38.13889 38.99306 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-05 03:45:36 38.08306 37.09167 7.0 ML 1.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-05 03:40:55 38.25583 38.17167 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-05 03:05:53 38.46417 25.48528 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [70.13 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-05 02:53:02 38.3725 37.47556 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-05 02:38:03 40.45167 26.42667 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - Saros Körfezi - [07.39 km] Gelibolu (Çanakkale)
2024-07-05 02:33:50 37.1 36.59361 6.31 ML 2.0 İslahiye (Gaziantep)
2024-07-05 02:07:02 35.80028 27.55944 8.41 ML 1.8 Akdeniz - [99.73 km] Datça (Muğla)
2024-07-05 01:59:53 34.93861 25.345 15.0 ML 3.0 Akdeniz
2024-07-05 01:58:59 39.68389 26.3875 7.0 ML 1.8 Ezine (Çanakkale)
2024-07-05 01:54:27 36.12833 28.13333 7.0 ML 1.3 Akdeniz - [55.92 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-05 01:31:19 40.1875 31.77417 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-07-05 00:39:05 37.88944 36.36417 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-05 00:05:12 38.27528 37.86639 7.19 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)