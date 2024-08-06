  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.06 09:27:57  38.4340   39.0303       21.5      -.-  1.1  -.-   CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.08.06 09:18:04  38.5807   37.2817       13.8      -.-  1.4  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.06 08:31:53  38.2660   38.7350       18.3      -.-  1.7  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.08.06 07:35:24  40.6427   27.4348        1.3      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.08.06 07:20:00  39.7632   32.9268       12.6      -.-  1.2  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                              İlksel

2024.08.06 07:19:00  37.5810   35.8617       12.1      -.-  1.3  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.06 07:17:15  37.5147   37.3730        3.0      -.-  1.4  -.-   ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.06 07:02:58  40.3797   28.8645       10.2      -.-  1.6  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.08.06 06:53:01  40.2263   31.6888        4.8      -.-  1.4  -.-   GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel

2024.08.06 06:49:04  38.0632   37.5587        6.4      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.08.06 06:40:18  38.2352   37.7983        6.2      -.-  1.1  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.08.06 06:30:57  38.6333   39.0763       10.4      -.-  1.8  -.-   ORENCAY-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.08.06 06:12:14  40.4037   32.7935        1.1      -.-  1.9  -.-   BALCILAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                    İlksel

2024.08.06 05:56:44  38.4928   37.2653        7.7      -.-  2.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.06 05:32:57  38.9302   26.4563        1.9      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.08.06 05:18:00  39.8848   28.1993        5.0      -.-  1.6  -.-   KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR)                    İlksel

2024.08.06 05:12:04  37.2995   37.0470        5.4      -.-  1.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.06 05:02:33  38.9617   42.5112        5.0      -.-  2.4  -.-   TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS)                         İlksel

2024.08.06 04:37:53  39.3902   26.2388        6.3      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.06 04:07:04  36.3362   36.3415       13.7      -.-  1.6  -.-   KUMTEPE-REYHANLI (HATAY)                          İlksel

2024.08.06 03:59:58  40.6050   28.8042        9.0      -.-  2.0  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)          İlksel

2024.08.06 03:52:58  38.7170   42.4890        3.7      -.-  1.9  -.-   AHLAT (BITLIS)                                    İlksel

2024.08.06 03:34:15  37.0797   28.9240        5.0      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.08.06 03:30:25  38.3985   37.8397       12.0      -.-  0.8  -.-   TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.08.06 03:28:09  38.5153   37.8390       13.6      -.-  1.0  -.-   OZAN-DARENDE (MALATYA)                            İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.06 03:18:17  36.9490   29.3245        5.2      -.-  1.7  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel

2024.08.06 03:16:42  38.1045   36.6863        5.3      -.-  1.0  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.08.06 02:54:27  40.6028   28.8117       10.8      -.-  1.0  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)          İlksel

2024.08.06 02:40:08  39.9767   39.1775        5.0      -.-  2.3  -.-   GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel

2024.08.06 02:15:57  37.3982   37.1485        4.9      -.-  1.7  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.06 02:12:45  38.0757   36.6833        8.0      -.-  1.4  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.06 02:10:02  38.3115   37.8558       12.8      -.-  1.4  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.08.06 01:51:15  37.9813   36.3992        4.4      -.-  0.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.06 01:46:52  38.2060   36.3120        5.3      -.-  1.0  -.-   AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA)                          İlksel

2024.08.06 01:35:19  37.8557   29.6548        6.7      -.-  1.6  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel

2024.08.06 01:18:21  39.0645   27.8275        7.4      -.-  1.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2024.08.06 01:13:39  38.2978   38.8383        5.0      -.-  1.1  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.08.06 01:03:03  37.8795   36.3092       15.7      -.-  1.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.06 00:37:30  38.3223   37.2162       10.7      -.-  1.2  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.08.06 00:21:57  37.7758   36.5470       15.2      -.-  1.4  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.08.06 00:19:45  37.0750   36.8565        5.2      -.-  1.4  -.-   KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 6 Ağustos son depremler listesi

Tarih            Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-08-06 10:50:06 39.90722  39.29028  7.0    ML    1.3    Merkez (Erzincan)     

2024-08-06 10:14:02 38.65028  28.17528  6.93  ML    0.7    Salihli (Manisa)

2024-08-06 09:59:26 38.10917  38.53778  7.0    ML    1.3    Sincik (Adıyaman)    

2024-08-06 09:36:27 38.33917  38.66278  9.71  ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-08-06 09:30:47 37.98944  27.22806  11.15         ML    0.9    Menderes (İzmir)        

2024-08-06 09:27:56 38.34222  38.88472  7.0    ML    1.3    Kale (Malatya)  

2024-08-06 08:31:54 38.23028  38.75361  11.14         ML    1.8    Pütürge (Malatya)        

2024-08-06 08:29:51 38.49333  42.8675     6.06  ML    1.5    Van Gölü - [04.50 km] Gevaş (Van)      

2024-08-06 08:22:03 39.98778  41.53056  7.0    ML    1.2    Pasinler (Erzurum)    

2024-08-06 08:17:52 38.11722  26.01083  9.28  ML    1.7    Ege Denizi - [27.93 km] Çeşme (İzmir)   

2024-08-06 07:54:27 37.33944  36.74222  8.06  ML    1.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-06 07:49:38 37.53528  29.61167  7.02  ML    1.3    Yeşilova (Burdur)      

2024-08-06 07:45:11 38.23306  37.85417  10.19         ML    1.2    Doğanşehir (Malatya) 

2024-08-06 07:35:24 40.65472  27.40722  6.34  ML    1.5    Marmara Denizi - [10.25 km] Şarköy (Tekirdağ)      

2024-08-06 07:35:17 38.18889  38.64139  11.54         ML    1.3    Pütürge (Malatya)        

2024-08-06 07:32:08 38.37417  37.75139  6.99  ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-06 07:20:00 39.71222  32.86389  8.56  ML    1.0    Gölbaşı (Ankara)       

2024-08-06 07:19:01 37.60278  35.88917  7.75  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-08-06 07:17:15 37.55278  37.42389  10.82         ML    1.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-08-06 07:06:50 41.12417  43.75194  8.03  ML    1.6    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [21.18 km] Akyaka (Kars)       

2024-08-06 07:02:58 40.42667  28.81083  7.0    ML    1.2    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa)       

2024-08-06 06:53:00 40.20889  31.71944  7.98  ML    1.0    Beypazarı (Ankara)   

2024-08-06 06:49:05 38.07667  37.57528  5.17  ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 06:40:20 38.26972  37.77889  8.98  ML    1.2    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-06 06:30:57 38.61028  39.02111  8.69  ML    1.7    Merkez (Elazığ)

2024-08-06 06:12:15 40.425       32.85889  10.67         ML    1.5    Çubuk (Ankara)        

2024-08-06 06:01:43 38.45639  37.32611  7.0    ML    1.1    Darende (Malatya)    

2024-08-06 05:56:43 38.45667  37.32583  6.99  ML    2.5    Darende (Malatya)    

2024-08-06 05:32:58 38.93861  26.465       6.82  ML    1.5    Ege Denizi - [30.27 km] Dikili (İzmir)     

2024-08-06 05:32:27 37.37472  29.10778  9.09  ML    0.9    Tavas (Denizli)  

2024-08-06 05:18:01 39.94167  28.19833  7.0    ML    1.6    Susurluk (Balıkesir)  

2024-08-06 05:12:04 37.29917  37.02028  7.58  ML    1.9    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-08-06 05:02:34 38.99861  42.53833  7.0    ML    2.1    Malazgirt (Muş)        

2024-08-06 04:56:12 38.08556  38.33611  7.0    ML    0.9    Çelikhan (Adıyaman)

2024-08-06 04:47:03 37.0525     28.92194  7.0    ML    1.1    Köyceğiz (Muğla)      

2024-08-06 04:37:53 39.38972  26.23389  10.39         ML    2.6    Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-08-06 04:33:13 38.98083  33.03222  7.14  ML    1.1    Kulu (Konya)    

2024-08-06 04:20:30 38.25111  37.82111  9.33  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-08-06 04:07:03 36.34389  36.38583  4.57  ML    1.5    Reyhanlı (Hatay)       

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-06 03:59:57 40.61056  28.78306  7.0    ML    1.5    Marmara Denizi - [08.25 km] Armutlu (Yalova)        

2024-08-06 03:57:23 38.30222  37.80417  11.51         ML    0.8    Akçadağ (Malatya)        

2024-08-06 03:52:58 38.73361  42.49306  7.0    ML    1.9    Van Gölü - [01.96 km] Ahlat (Bitlis)      

2024-08-06 03:46:33 38.20694  38.0875     6.99  ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-08-06 03:42:35 39.40833  39.09611  11.06         ML    1.0    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-06 03:41:55 39.93528  39.25194  10.91         ML    0.9    Kelkit (Gümüşhane)        

2024-08-06 03:41:13 39.40333  39.1  10.14         ML    1.1    Ovacık (Tunceli)        

2024-08-06 03:34:16 37.08278  28.93444  7.01  ML    1.4    Köyceğiz (Muğla)      

2024-08-06 03:30:25 38.43417  37.89194  7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-06 03:28:09 38.45667  37.90639  6.97  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-06 03:18:16 36.95194  29.34333  7.62  ML    1.5    Çameli (Denizli)

2024-08-06 03:16:44 38.04056  36.51389  7.0    ML    0.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 03:12:56 38.98583  38.98417  6.56  ML    1.1    Çemişgezek (Tunceli)        

2024-08-06 03:02:23 37.88472  29.37333  7.03  ML    1.1    Çal (Denizli)      

2024-08-06 02:55:21 38.44389  37.94417  7.0    ML    0.9    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-06 02:54:27 40.58611  28.78917  9.16  ML    1.2    Marmara Denizi - [06.78 km] Armutlu (Yalova)        

2024-08-06 02:40:08 39.92361  39.25389  10.32         ML    1.7    Merkez (Erzincan)        

2024-08-06 02:39:22 37.60361  35.8875     7.0    ML    0.8    Kozan (Adana) 

2024-08-06 02:34:00 37.54694  29.14944  7.0    ML    1.0    Tavas (Denizli)  

2024-08-06 02:18:37 37.84111  27.03583  5.76  ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.19 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-08-06 02:15:57 37.42278  37.15611  5.79  ML    1.9    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-08-06 02:12:45 38.045       36.65083  7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 02:10:03 38.265       37.84194  8.39  ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2024-08-06 01:54:15 40.23417  39.20167  8.86  ML    0.8    Şiran (Gümüşhane)  

2024-08-06 01:51:16 38.04278  36.42361  7.0    ML    1.0    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 01:46:54 38.16889  36.25778  7.01  ML    1.0    Tufanbeyli (Adana)   

2024-08-06 01:35:19 37.90139  29.65389  7.04  ML    1.5    Bozkurt (Denizli)       

2024-08-06 01:18:22 39.04222  27.78694  8.82  ML    1.5    Akhisar (Manisa)       

2024-08-06 01:16:04 39.92083  39.2525     11.72         ML    1.0    Merkez (Erzincan)        

2024-08-06 01:13:39 38.265       38.81028  8.44  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-08-06 01:04:50 37.89389  36.28444  7.37  ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 01:03:03 37.87528  36.26056  6.98  ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-08-06 00:51:34 40.79278  27.465       9.42  ML    1.4    Marmara Denizi - [06.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)  

2024-08-06 00:41:42 38.46611  37.30444  7.0    ML    1.3    Darende (Malatya)    

2024-08-06 00:37:29 38.22083  37.26861  7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 00:21:57 37.75667  36.46583  7.01  ML    1.4    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 00:19:46 37.06028  36.86194  7.0    ML    1.7    Nurdağı (Gaziantep)

2024-08-06 00:18:10 38.05         41.48861  5.13  ML    1.6    Kozluk (Batman)       

2024-08-06 00:13:19 38.33556  37.31861  7.08  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-06 00:13:13 37.875       29.42         7.0    ML    1.1    Çal (Denizli)

4 | 5