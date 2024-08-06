Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.06 09:27:57 38.4340 39.0303 21.5 -.- 1.1 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.08.06 09:18:04 38.5807 37.2817 13.8 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 08:31:53 38.2660 38.7350 18.3 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 07:35:24 40.6427 27.4348 1.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.06 07:20:00 39.7632 32.9268 12.6 -.- 1.2 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.08.06 07:19:00 37.5810 35.8617 12.1 -.- 1.3 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.06 07:17:15 37.5147 37.3730 3.0 -.- 1.4 -.- ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 07:02:58 40.3797 28.8645 10.2 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.08.06 06:53:01 40.2263 31.6888 4.8 -.- 1.4 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.08.06 06:49:04 38.0632 37.5587 6.4 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.06 06:40:18 38.2352 37.7983 6.2 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.06 06:30:57 38.6333 39.0763 10.4 -.- 1.8 -.- ORENCAY-(ELAZIG) İlksel
2024.08.06 06:12:14 40.4037 32.7935 1.1 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.08.06 05:56:44 38.4928 37.2653 7.7 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 05:32:57 38.9302 26.4563 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.06 05:18:00 39.8848 28.1993 5.0 -.- 1.6 -.- KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.08.06 05:12:04 37.2995 37.0470 5.4 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 05:02:33 38.9617 42.5112 5.0 -.- 2.4 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2024.08.06 04:37:53 39.3902 26.2388 6.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.06 04:07:04 36.3362 36.3415 13.7 -.- 1.6 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.08.06 03:59:58 40.6050 28.8042 9.0 -.- 2.0 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.06 03:52:58 38.7170 42.4890 3.7 -.- 1.9 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.08.06 03:34:15 37.0797 28.9240 5.0 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.08.06 03:30:25 38.3985 37.8397 12.0 -.- 0.8 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.06 03:28:09 38.5153 37.8390 13.6 -.- 1.0 -.- OZAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 03:18:17 36.9490 29.3245 5.2 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.08.06 03:16:42 38.1045 36.6863 5.3 -.- 1.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 02:54:27 40.6028 28.8117 10.8 -.- 1.0 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.06 02:40:08 39.9767 39.1775 5.0 -.- 2.3 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.08.06 02:15:57 37.3982 37.1485 4.9 -.- 1.7 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 02:12:45 38.0757 36.6833 8.0 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 02:10:02 38.3115 37.8558 12.8 -.- 1.4 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.06 01:51:15 37.9813 36.3992 4.4 -.- 0.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 01:46:52 38.2060 36.3120 5.3 -.- 1.0 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.06 01:35:19 37.8557 29.6548 6.7 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.08.06 01:18:21 39.0645 27.8275 7.4 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.08.06 01:13:39 38.2978 38.8383 5.0 -.- 1.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 01:03:03 37.8795 36.3092 15.7 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 00:37:30 38.3223 37.2162 10.7 -.- 1.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 00:21:57 37.7758 36.5470 15.2 -.- 1.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 00:19:45 37.0750 36.8565 5.2 -.- 1.4 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
AFAD 6 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-06 10:50:06 39.90722 39.29028 7.0 ML 1.3 Merkez (Erzincan)
2024-08-06 10:14:02 38.65028 28.17528 6.93 ML 0.7 Salihli (Manisa)
2024-08-06 09:59:26 38.10917 38.53778 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-08-06 09:36:27 38.33917 38.66278 9.71 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-08-06 09:30:47 37.98944 27.22806 11.15 ML 0.9 Menderes (İzmir)
2024-08-06 09:27:56 38.34222 38.88472 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-08-06 08:31:54 38.23028 38.75361 11.14 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-08-06 08:29:51 38.49333 42.8675 6.06 ML 1.5 Van Gölü - [04.50 km] Gevaş (Van)
2024-08-06 08:22:03 39.98778 41.53056 7.0 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)
2024-08-06 08:17:52 38.11722 26.01083 9.28 ML 1.7 Ege Denizi - [27.93 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-06 07:54:27 37.33944 36.74222 8.06 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-06 07:49:38 37.53528 29.61167 7.02 ML 1.3 Yeşilova (Burdur)
2024-08-06 07:45:11 38.23306 37.85417 10.19 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-06 07:35:24 40.65472 27.40722 6.34 ML 1.5 Marmara Denizi - [10.25 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-08-06 07:35:17 38.18889 38.64139 11.54 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-08-06 07:32:08 38.37417 37.75139 6.99 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-06 07:20:00 39.71222 32.86389 8.56 ML 1.0 Gölbaşı (Ankara)
2024-08-06 07:19:01 37.60278 35.88917 7.75 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-08-06 07:17:15 37.55278 37.42389 10.82 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-06 07:06:50 41.12417 43.75194 8.03 ML 1.6 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [21.18 km] Akyaka (Kars)
2024-08-06 07:02:58 40.42667 28.81083 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa)
2024-08-06 06:53:00 40.20889 31.71944 7.98 ML 1.0 Beypazarı (Ankara)
2024-08-06 06:49:05 38.07667 37.57528 5.17 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-06 06:40:20 38.26972 37.77889 8.98 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-08-06 06:30:57 38.61028 39.02111 8.69 ML 1.7 Merkez (Elazığ)
2024-08-06 06:12:15 40.425 32.85889 10.67 ML 1.5 Çubuk (Ankara)
2024-08-06 06:01:43 38.45639 37.32611 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2024-08-06 05:56:43 38.45667 37.32583 6.99 ML 2.5 Darende (Malatya)
2024-08-06 05:32:58 38.93861 26.465 6.82 ML 1.5 Ege Denizi - [30.27 km] Dikili (İzmir)
2024-08-06 05:32:27 37.37472 29.10778 9.09 ML 0.9 Tavas (Denizli)
2024-08-06 05:18:01 39.94167 28.19833 7.0 ML 1.6 Susurluk (Balıkesir)
2024-08-06 05:12:04 37.29917 37.02028 7.58 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-06 05:02:34 38.99861 42.53833 7.0 ML 2.1 Malazgirt (Muş)
2024-08-06 04:56:12 38.08556 38.33611 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-06 04:47:03 37.0525 28.92194 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-08-06 04:37:53 39.38972 26.23389 10.39 ML 2.6 Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-06 04:33:13 38.98083 33.03222 7.14 ML 1.1 Kulu (Konya)
2024-08-06 04:20:30 38.25111 37.82111 9.33 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-06 04:07:03 36.34389 36.38583 4.57 ML 1.5 Reyhanlı (Hatay)
2024-08-06 03:59:57 40.61056 28.78306 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [08.25 km] Armutlu (Yalova)
2024-08-06 03:57:23 38.30222 37.80417 11.51 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)
2024-08-06 03:52:58 38.73361 42.49306 7.0 ML 1.9 Van Gölü - [01.96 km] Ahlat (Bitlis)
2024-08-06 03:46:33 38.20694 38.0875 6.99 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-06 03:42:35 39.40833 39.09611 11.06 ML 1.0 Ovacık (Tunceli)
2024-08-06 03:41:55 39.93528 39.25194 10.91 ML 0.9 Kelkit (Gümüşhane)
2024-08-06 03:41:13 39.40333 39.1 10.14 ML 1.1 Ovacık (Tunceli)
2024-08-06 03:34:16 37.08278 28.93444 7.01 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-08-06 03:30:25 38.43417 37.89194 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-08-06 03:28:09 38.45667 37.90639 6.97 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-08-06 03:18:16 36.95194 29.34333 7.62 ML 1.5 Çameli (Denizli)
2024-08-06 03:16:44 38.04056 36.51389 7.0 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-06 03:12:56 38.98583 38.98417 6.56 ML 1.1 Çemişgezek (Tunceli)
2024-08-06 03:02:23 37.88472 29.37333 7.03 ML 1.1 Çal (Denizli)
2024-08-06 02:55:21 38.44389 37.94417 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2024-08-06 02:54:27 40.58611 28.78917 9.16 ML 1.2 Marmara Denizi - [06.78 km] Armutlu (Yalova)
2024-08-06 02:40:08 39.92361 39.25389 10.32 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2024-08-06 02:39:22 37.60361 35.8875 7.0 ML 0.8 Kozan (Adana)
2024-08-06 02:34:00 37.54694 29.14944 7.0 ML 1.0 Tavas (Denizli)
2024-08-06 02:18:37 37.84111 27.03583 5.76 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.19 km] Kuşadası (Aydın)
2024-08-06 02:15:57 37.42278 37.15611 5.79 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-08-06 02:12:45 38.045 36.65083 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-06 02:10:03 38.265 37.84194 8.39 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-08-06 01:54:15 40.23417 39.20167 8.86 ML 0.8 Şiran (Gümüşhane)
2024-08-06 01:51:16 38.04278 36.42361 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-06 01:46:54 38.16889 36.25778 7.01 ML 1.0 Tufanbeyli (Adana)
2024-08-06 01:35:19 37.90139 29.65389 7.04 ML 1.5 Bozkurt (Denizli)
2024-08-06 01:18:22 39.04222 27.78694 8.82 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-08-06 01:16:04 39.92083 39.2525 11.72 ML 1.0 Merkez (Erzincan)
2024-08-06 01:13:39 38.265 38.81028 8.44 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-08-06 01:04:50 37.89389 36.28444 7.37 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-06 01:03:03 37.87528 36.26056 6.98 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-08-06 00:51:34 40.79278 27.465 9.42 ML 1.4 Marmara Denizi - [06.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-06 00:41:42 38.46611 37.30444 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-08-06 00:37:29 38.22083 37.26861 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-06 00:21:57 37.75667 36.46583 7.01 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-08-06 00:19:46 37.06028 36.86194 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-06 00:18:10 38.05 41.48861 5.13 ML 1.6 Kozluk (Batman)
2024-08-06 00:13:19 38.33556 37.31861 7.08 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-06 00:13:13 37.875 29.42 7.0 ML 1.1 Çal (Denizli)