Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.06 13:02:52 39.3217 31.8575 9.5 -.- 1.5 -.- GUMUSKONAK-GUNYUZU (ESKISEHIR) İlksel
2024.09.06 12:49:20 38.5023 39.1582 8.3 -.- 1.9 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.09.06 12:47:34 39.3112 31.8767 5.0 -.- 3.1 3.2 AYVALI-GUNYUZU (ESKISEHIR) İlksel
2024.09.06 12:22:43 39.9237 28.8235 0.0 -.- 1.5 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.09.06 11:35:22 38.7673 40.0048 7.8 -.- 3.1 3.2 SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.09.06 10:28:33 39.3132 31.8717 8.7 -.- 2.2 -.- GUMUSKONAK-GUNYUZU (ESKISEHIR) İlksel
2024.09.06 10:02:53 36.9675 27.6553 2.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.06 09:36:32 39.2308 28.2240 14.5 -.- 1.4 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.09.06 08:50:27 39.9757 39.6693 5.4 -.- 2.2 -.- OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.09.06 08:33:14 39.4772 31.7983 21.5 -.- 1.3 -.- YAZIR-GUNYUZU (ESKISEHIR) İlksel
2024.09.06 08:10:23 37.8683 36.3060 17.9 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.06 07:45:15 38.2535 37.7667 5.1 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.06 07:43:59 40.2448 31.8383 26.9 -.- 1.8 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.06 05:49:45 38.0160 37.4480 5.4 -.- 2.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.06 05:49:14 37.4590 28.1393 3.3 -.- 1.6 -.- SOGUTCUK-CINE (AYDIN) İlksel
2024.09.06 05:06:03 37.9878 37.5675 6.3 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.06 04:29:14 35.9260 26.9100 6.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.06 04:24:06 40.4005 28.8825 11.5 -.- 1.5 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.09.06 04:05:31 36.5985 26.8795 112.8 -.- 3.6 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.09.06 03:45:47 37.8758 36.2925 5.4 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.06 03:44:24 38.5340 39.3147 7.3 -.- 2.4 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.09.06 03:37:42 38.5535 39.3713 5.4 -.- 1.9 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel
2024.09.06 01:08:13 38.0895 30.0493 5.6 -.- 2.4 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.09.06 00:07:50 37.9853 35.1215 6.1 -.- 2.6 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2024.09.06 00:02:45 34.8202 24.8748 8.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.06 00:02:13 38.6020 31.1882 10.9 -.- 1.7 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.09.06 00:02:11 37.9762 35.1733 2.8 -.- 2.3 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) İlksel
AFAD 6 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-06 12:47:35 39.32556 31.87194 12.9 ML 3.0 Günyüzü (Eskişehir)
2024-09-06 12:22:44 39.955 28.76639 20.8 ML 1.8 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-09-06 11:35:22 38.81778 40.02528 6.76 ML 3.0 Kovancılar (Elazığ)
2024-09-06 11:29:01 37.89417 29.2775 7.0 ML 1.2 Çal (Denizli)
2024-09-06 10:28:32 39.35667 31.87111 7.01 ML 2.0 Günyüzü (Eskişehir)
2024-09-06 10:18:39 38.13972 38.50056 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-09-06 10:02:53 36.96667 27.7175 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.66 km] Bodrum (Muğla)
2024-09-06 09:22:52 38.11028 37.91333 11.86 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-06 09:10:19 38.60278 38.13333 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2024-09-06 08:50:26 39.94333 39.71889 6.95 ML 1.6 Kelkit (Gümüşhane)
2024-09-06 08:10:23 37.88917 36.30972 7.04 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-06 08:00:24 41.10528 34.09722 7.01 ML 1.1 Tosya (Kastamonu)
2024-09-06 07:45:16 38.25583 37.77444 6.83 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-09-06 07:43:59 40.12667 31.79139 6.91 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-09-06 05:49:45 38.01417 37.49083 6.93 ML 2.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-06 05:49:16 37.48639 28.13833 7.0 ML 1.5 Çine (Aydın)
2024-09-06 05:27:37 38.14389 38.51806 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-09-06 05:08:46 38.25889 38.86667 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-06 05:06:05 37.9575 37.68167 9.04 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-06 04:29:16 35.88333 27.21806 5.55 ML 2.6 Ege Denizi, Küçük Kerpe Adası (Saria) - [92.32 km] Datça (Muğla)
2024-09-06 04:24:06 40.40444 28.87889 6.99 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.83 km] Mudanya (Bursa)
2024-09-06 04:05:35 36.71389 27.01972 6.3 ML 3.6 Ege Denizi - [37.14 km] Bodrum (Muğla)
2024-09-06 03:45:47 37.88028 36.2875 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-06 03:44:25 38.48667 39.31417 6.62 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)
2024-09-06 03:37:44 38.48694 39.31139 7.0 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2024-09-06 03:19:06 38.30167 37.25389 7.17 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-06 02:39:05 36.54222 41.67861 7.0 ML 2.5 Sinjar, Ninova (Irak) - [61.46 km] Nusaybin (Mardin)
2024-09-06 02:13:26 38.99111 27.66528 5.05 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-09-06 01:18:32 38.07889 38.41917 7.03 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-06 01:08:14 38.08917 30.045 7.0 ML 2.5 Dinar (Afyonkarahisar)
2024-09-06 00:57:15 38.00528 37.57556 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-06 00:47:27 38.30806 38.31833 7.05 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-09-06 00:07:49 37.91556 35.13611 6.97 ML 2.4 Çamardı (Niğde)
2024-09-06 00:02:10 37.92833 35.1325 6.98 ML 2.2 Çamardı (Niğde)