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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.06 13:02:52  39.3217   31.8575        9.5      -.-  1.5  -.-   GUMUSKONAK-GUNYUZU (ESKISEHIR)                    İlksel

2024.09.06 12:49:20  38.5023   39.1582        8.3      -.-  1.9  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.09.06 12:47:34  39.3112   31.8767        5.0      -.-  3.1  3.2   AYVALI-GUNYUZU (ESKISEHIR)                        İlksel

2024.09.06 12:22:43  39.9237   28.8235        0.0      -.-  1.5  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

2024.09.06 11:35:22  38.7673   40.0048        7.8      -.-  3.1  3.2   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2024.09.06 10:28:33  39.3132   31.8717        8.7      -.-  2.2  -.-   GUMUSKONAK-GUNYUZU (ESKISEHIR)                    İlksel

2024.09.06 10:02:53  36.9675   27.6553        2.7      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.09.06 09:36:32  39.2308   28.2240       14.5      -.-  1.4  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2024.09.06 08:50:27  39.9757   39.6693        5.4      -.-  2.2  -.-   OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE)                           İlksel

2024.09.06 08:33:14  39.4772   31.7983       21.5      -.-  1.3  -.-   YAZIR-GUNYUZU (ESKISEHIR)                         İlksel

2024.09.06 08:10:23  37.8683   36.3060       17.9      -.-  1.7  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.06 07:45:15  38.2535   37.7667        5.1      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.06 07:43:59  40.2448   31.8383       26.9      -.-  1.8  -.-   DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.09.06 05:49:45  38.0160   37.4480        5.4      -.-  2.2  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.09.06 05:49:14  37.4590   28.1393        3.3      -.-  1.6  -.-   SOGUTCUK-CINE (AYDIN)                             İlksel

2024.09.06 05:06:03  37.9878   37.5675        6.3      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.09.06 04:29:14  35.9260   26.9100        6.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.06 04:24:06  40.4005   28.8825       11.5      -.-  1.5  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.09.06 04:05:31  36.5985   26.8795      112.8      -.-  3.6  3.5   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.09.06 03:45:47  37.8758   36.2925        5.4      -.-  2.6  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.06 03:44:24  38.5340   39.3147        7.3      -.-  2.4  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.09.06 03:37:42  38.5535   39.3713        5.4      -.-  1.9  -.-   DEREBOGAZI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.09.06 01:08:13  38.0895   30.0493        5.6      -.-  2.4  -.-   AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)                      İlksel

2024.09.06 00:07:50  37.9853   35.1215        6.1      -.-  2.6  -.-   KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE)                        İlksel

2024.09.06 00:02:45  34.8202   24.8748        8.8      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.09.06 00:02:13  38.6020   31.1882       10.9      -.-  1.7  -.-   EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2024.09.06 00:02:11  37.9762   35.1733        2.8      -.-  2.3  -.-   SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 6 Eylül son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer 

2024-09-06 12:47:35 39.32556  31.87194  12.9  ML    3.0    Günyüzü (Eskişehir) 

2024-09-06 12:22:44 39.955       28.76639  20.8  ML    1.8    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-09-06 11:35:22 38.81778  40.02528  6.76  ML    3.0    Kovancılar (Elazığ)    

2024-09-06 11:29:01 37.89417  29.2775     7.0    ML    1.2    Çal (Denizli)      

2024-09-06 10:28:32 39.35667  31.87111  7.01  ML    2.0    Günyüzü (Eskişehir) 

2024-09-06 10:18:39 38.13972  38.50056  7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-06 10:02:53 36.96667  27.7175     7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.66 km] Bodrum (Muğla)        

2024-09-06 09:22:52 38.11028  37.91333  11.86         ML    1.3    Doğanşehir (Malatya) 

2024-09-06 09:10:19 38.60278  38.13333  7.0    ML    1.0    Yazıhan (Malatya)     

2024-09-06 08:50:26 39.94333  39.71889  6.95  ML    1.6    Kelkit (Gümüşhane)  

2024-09-06 08:10:23 37.88917  36.30972  7.04  ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-06 08:00:24 41.10528  34.09722  7.01  ML    1.1    Tosya (Kastamonu)   

2024-09-06 07:45:16 38.25583  37.77444  6.83  ML    1.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-06 07:43:59 40.12667  31.79139  6.91  ML    1.6    Beypazarı (Ankara)   

2024-09-06 05:49:45 38.01417  37.49083  6.93  ML    2.3    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-09-06 05:49:16 37.48639  28.13833  7.0    ML    1.5    Çine (Aydın)     

2024-09-06 05:27:37 38.14389  38.51806  7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-06 05:08:46 38.25889  38.86667  7.0    ML    1.4    Pütürge (Malatya)    

2024-09-06 05:06:05 37.9575     37.68167  9.04  ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-06 04:29:16 35.88333  27.21806  5.55  ML    2.6    Ege Denizi, Küçük Kerpe Adası (Saria) - [92.32 km] Datça (Muğla)   

2024-09-06 04:24:06 40.40444  28.87889  6.99  ML    1.5    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.83 km] Mudanya (Bursa)       

2024-09-06 04:05:35 36.71389  27.01972  6.3    ML    3.6    Ege Denizi - [37.14 km] Bodrum (Muğla)       

2024-09-06 03:45:47 37.88028  36.2875     7.0    ML    2.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-06 03:44:25 38.48667  39.31417  6.62  ML    2.4    Sivrice (Elazığ)  

2024-09-06 03:37:44 38.48694  39.31139  7.0    ML    1.7    Sivrice (Elazığ)  

2024-09-06 03:19:06 38.30167  37.25389  7.17  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-06 02:39:05 36.54222  41.67861  7.0    ML    2.5    Sinjar, Ninova (Irak) - [61.46 km] Nusaybin (Mardin)  

2024-09-06 02:13:26 38.99111  27.66528  5.05  ML    1.4    Akhisar (Manisa)       

2024-09-06 01:18:32 38.07889  38.41917  7.03  ML    1.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-06 01:08:14 38.08917  30.045       7.0    ML    2.5    Dinar (Afyonkarahisar)        

2024-09-06 00:57:15 38.00528  37.57556  7.0    ML    1.3    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-09-06 00:47:27 38.30806  38.31833  7.05  ML    1.2    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-06 00:07:49 37.91556  35.13611  6.97  ML    2.4    Çamardı (Niğde)       

2024-09-06 00:02:10 37.92833  35.1325     6.98  ML    2.2    Çamardı (Niğde)       

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