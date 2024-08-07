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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.07 11:23:53  34.8728   24.9308        5.5      -.-  5.0  5.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.08.07 11:04:45  37.4738   35.7758       31.4      -.-  1.4  -.-   KAHVELI-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.07 11:01:07  39.1358   27.5435        0.0      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.08.07 10:10:05  37.5495   35.9405        5.0      -.-  1.3  -.-   KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2024.08.07 09:06:50  37.5950   35.7073        5.0      -.-  1.4  -.-   KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.08.07 08:58:57  37.6648   35.4573        8.3      -.-  1.9  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.08.07 08:19:59  40.3180   24.1475        6.9      -.-  3.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.07 08:11:46  37.7870   36.6567        8.4      -.-  1.9  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.08.07 08:01:14  37.6347   35.9007        2.2      -.-  2.0  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.07 07:26:38  40.5922   28.8065        9.5      -.-  1.5  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)          İlksel

2024.08.07 07:25:42  37.6168   35.8848        4.4      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.07 07:22:40  37.6538   35.8977        6.1      -.-  2.3  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.08.07 06:57:47  37.5232   35.3278       31.4      -.-  1.4  -.-   EBRISIM-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.08.07 06:46:08  40.4045   28.8780        8.8      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.08.07 06:40:28  37.6283   35.8160        5.5      -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.07 06:33:16  37.7443   36.6418        7.9      -.-  1.5  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.08.07 06:29:25  39.3793   23.9245       18.8      -.-  3.3  3.3   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.07 06:28:41  37.6580   35.8673        5.0      -.-  1.7  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.08.07 06:15:28  37.6093   35.9137        2.8      -.-  1.5  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.08.07 05:58:48  37.6092   35.9305        5.0      -.-  3.7  3.6   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.08.07 05:57:41  38.6665   27.7963       19.6      -.-  1.5  -.-   HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.07 05:57:34  37.6293   35.8922       11.6      -.-  2.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.08.07 05:37:03  37.6492   35.8563        1.3      -.-  2.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.07 05:37:00  38.5335   28.2598       14.7      -.-  1.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.08.07 05:36:30  37.2920   35.7838       13.8      -.-  2.3  -.-   SOKUTAS-IMAMOGLU (ADANA)                          İlksel

2024.08.07 05:34:25  37.6475   35.8537        5.0      -.-  3.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.08.07 05:33:14  37.5610   35.9118        5.0      -.-  3.7  -.-   ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.08.07 05:32:26  37.6607   35.9272        5.0      -.-  4.8  4.7   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.08.07 05:05:11  37.5517   35.7232        6.5      -.-  1.2  -.-   BAGOZU-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2024.08.07 05:01:37  38.5703   38.0568        3.9      -.-  1.0  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.08.07 04:57:51  38.5582   38.0597        1.9      -.-  2.7  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.08.07 04:53:22  40.8995   31.6637        7.7      -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.08.07 04:50:12  38.1505   37.2070        6.3      -.-  1.4  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.07 03:48:38  39.1607   27.2825        6.9      -.-  1.6  -.-   AHMETBEYLER-BERGAMA (IZMIR)                       İlksel

2024.08.07 03:35:38  37.9497   36.3908        9.8      -.-  1.2  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.07 03:33:51  37.7802   27.6882        3.3      -.-  1.5  -.-   SOBUCA-KOCARLI (AYDIN)                            İlksel

2024.08.07 03:32:04  36.9628   28.6052        3.9      -.-  1.5  -.-   ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.08.07 03:15:19  38.7752   25.7280        7.4      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.08.07 02:23:25  38.0212   36.4883       12.3      -.-  1.5  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.08.07 02:14:22  37.0152   36.3173        6.4      -.-  1.3  -.-   KARACALAR-(OSMANIYE)                              İlksel

2024.08.07 01:39:55  38.0430   36.6040       22.5      -.-  1.0  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.08.07 01:11:42  36.5852   36.3670       17.1      -.-  1.4  -.-   KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2024.08.07 00:55:02  39.3515   26.1870        4.9      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.07 00:00:18  37.7627   37.6975        3.8      -.-  1.7  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 7 Ağustos son depremler listesi

Tarih            Saat Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-08-07 11:11:32    34.98611    23.7275      6.02   ML    3.1     Akdeniz    

2024-08-07 11:04:46    37.60944    35.84 7.0     ML    1.3     Kozan (Adana)   

2024-08-07 10:53:29    34.45028    25.50333    5.88   ML    3.0     Akdeniz    

2024-08-07 10:52:21    38.32556    30.22 29.67 ML    1.0     Sandıklı (Afyonkarahisar)    

2024-08-07 10:34:41    39.31222    33.9875      7.0     ML    0.8     Kaman (Kırşehir)

2024-08-07 10:24:27    38.26861    38.79278    6.98   ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2024-08-07 10:13:42    41.7925      42.09167    7.03   ML    1.7     Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [35.78 km] Borçka (Artvin)

2024-08-07 10:10:04    37.60528    35.84889    7.0     ML    1.3     Kozan (Adana)   

2024-08-07 09:12:24    40.11139    33.86194    7.0     ML    1.2     Sulakyurt (Kırıkkale)   

2024-08-07 09:06:49    37.65556    35.86333    7.0     ML    1.6     Kozan (Adana)   

2024-08-07 09:04:23    39.08972    27.52917    6.99   ML    1.5     Soma (Manisa)  

2024-08-07 08:58:57    37.66389    35.41278    7.01   ML    1.8     Aladağ (Adana) 

2024-08-07 08:19:57    40.38333    23.97417    9.03   ML    3.5     Ege Denizi

2024-08-07 08:14:06    40.7525      27.36028    7.0     ML    1.4     Marmara Denizi - [02.33 km] Şarköy (Tekirdağ)

2024-08-07 08:11:45    37.83722    36.68667    7.0     ML    2.0     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-08-07 08:01:14    37.65167    35.87556    7.0     ML    1.8     Kozan (Adana)   

2024-08-07 07:46:18    40.18722    31.83778    6.99   ML    1.9     Beypazarı (Ankara)     

2024-08-07 07:22:40    37.60917    35.89833    6.96   ML    2.2     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:57:49    37.64 35.37222    7.0     ML    1.4     Aladağ (Adana) 

2024-08-07 06:57:10    37.69028    35.41028    7.02   ML    1.4     Aladağ (Adana) 

2024-08-07 06:46:08    40.405        28.87639    7.03   ML    1.7     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.80 km] Mudanya (Bursa)   

2024-08-07 06:45:59    37.64028    35.8975      7.0     ML    1.1     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:43:18    37.62528    35.89639    7.0     ML    0.9     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:40:28    37.63556    35.88833    7.0     ML    1.5     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:33:15    37.76083    36.65056    6.95   ML    1.2     Onikişubat (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-07 06:29:20    39.51028    23.30806    7.0     ML    3.3     Ege Denizi

2024-08-07 06:28:42    37.63917    35.86722    7.0     ML    1.6     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:15:29    37.62611    35.88806    7.0     ML    1.7     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:10:15    37.62 35.88583    7.0     ML    0.9     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:05:33    37.62111    35.86694    7.0     ML    0.8     Kozan (Adana)   

2024-08-07 06:02:08    38.13889    37.80861    7.0     ML    1.7     Doğanşehir (Malatya)

2024-08-07 05:58:48    37.655        35.87889    7.0     MW  3.7     Kozan (Adana)   

2024-08-07 05:57:34    37.65472    35.87528    7.0     ML    2.3     Kozan (Adana)   

2024-08-07 05:56:48    37.64139    35.87333    7.0     ML    0.9     Kozan (Adana)   

2024-08-07 05:37:04    37.64389    35.8825      6.97   ML    2.3     Kozan (Adana)   

2024-08-07 05:34:25    37.65528    35.87611    7.0     MW  4.0     Kozan (Adana)   

2024-08-07 05:33:12    37.66278    35.86806    7.0     MW  4.5     Kozan (Adana)   

2024-08-07 05:32:27    37.64167    35.87889    7.0     MW  4.6     Kozan (Adana)   

2024-08-07 05:05:09    37.60778    35.90472    7.0     ML    1.1     Kozan (Adana)   

2024-08-07 04:57:54    38.49139    37.92083    7.0     ML    2.9     Akçadağ (Malatya)     

2024-08-07 04:53:22    40.83972    31.57167    6.45   ML    1.8     Merkez (Bolu)    

2024-08-07 04:50:12    38.12694    37.24028    7.0     ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-08-07 03:15:19    38.83472    25.82 7.14   ML    2.9     Ege Denizi - [54.52 km] Karaburun (İzmir)       

2024-08-07 02:23:25    38.00639    36.48556    7.0     ML    1.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-08-07 02:14:19    37.09306    36.39694    7.0     ML    0.9     Merkez (Osmaniye)    

2024-08-07 01:11:42    36.62917    36.335        7.0     ML    1.3     İskenderun (Hatay)     

2024-08-07 00:55:02    39.41278    26.27722    7.0     ML    1.2     Ege Denizi - [10.08 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-08-07 00:00:18    37.78333    37.76639    7.0     ML    2.0     Gölbaşı (Adıyaman)

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