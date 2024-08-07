Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.07 11:23:53 34.8728 24.9308 5.5 -.- 5.0 5.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.07 11:04:45 37.4738 35.7758 31.4 -.- 1.4 -.- KAHVELI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 11:01:07 39.1358 27.5435 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.07 10:10:05 37.5495 35.9405 5.0 -.- 1.3 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 09:06:50 37.5950 35.7073 5.0 -.- 1.4 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 08:58:57 37.6648 35.4573 8.3 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.08.07 08:19:59 40.3180 24.1475 6.9 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.07 08:11:46 37.7870 36.6567 8.4 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 08:01:14 37.6347 35.9007 2.2 -.- 2.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 07:26:38 40.5922 28.8065 9.5 -.- 1.5 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.07 07:25:42 37.6168 35.8848 4.4 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 07:22:40 37.6538 35.8977 6.1 -.- 2.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 06:57:47 37.5232 35.3278 31.4 -.- 1.4 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.08.07 06:46:08 40.4045 28.8780 8.8 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.07 06:40:28 37.6283 35.8160 5.5 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 06:33:16 37.7443 36.6418 7.9 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 06:29:25 39.3793 23.9245 18.8 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
2024.08.07 06:28:41 37.6580 35.8673 5.0 -.- 1.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 06:15:28 37.6093 35.9137 2.8 -.- 1.5 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:58:48 37.6092 35.9305 5.0 -.- 3.7 3.6 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:57:41 38.6665 27.7963 19.6 -.- 1.5 -.- HEYBELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.08.07 05:57:34 37.6293 35.8922 11.6 -.- 2.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:37:03 37.6492 35.8563 1.3 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:37:00 38.5335 28.2598 14.7 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.08.07 05:36:30 37.2920 35.7838 13.8 -.- 2.3 -.- SOKUTAS-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:34:25 37.6475 35.8537 5.0 -.- 3.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:33:14 37.5610 35.9118 5.0 -.- 3.7 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:32:26 37.6607 35.9272 5.0 -.- 4.8 4.7 MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:05:11 37.5517 35.7232 6.5 -.- 1.2 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:01:37 38.5703 38.0568 3.9 -.- 1.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.07 04:57:51 38.5582 38.0597 1.9 -.- 2.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.07 04:53:22 40.8995 31.6637 7.7 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.08.07 04:50:12 38.1505 37.2070 6.3 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 03:48:38 39.1607 27.2825 6.9 -.- 1.6 -.- AHMETBEYLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.08.07 03:35:38 37.9497 36.3908 9.8 -.- 1.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 03:33:51 37.7802 27.6882 3.3 -.- 1.5 -.- SOBUCA-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2024.08.07 03:32:04 36.9628 28.6052 3.9 -.- 1.5 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.08.07 03:15:19 38.7752 25.7280 7.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.07 02:23:25 38.0212 36.4883 12.3 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 02:14:22 37.0152 36.3173 6.4 -.- 1.3 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
2024.08.07 01:39:55 38.0430 36.6040 22.5 -.- 1.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 01:11:42 36.5852 36.3670 17.1 -.- 1.4 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.08.07 00:55:02 39.3515 26.1870 4.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.07 00:00:18 37.7627 37.6975 3.8 -.- 1.7 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
AFAD 7 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-07 11:11:32 34.98611 23.7275 6.02 ML 3.1 Akdeniz
2024-08-07 11:04:46 37.60944 35.84 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-08-07 10:53:29 34.45028 25.50333 5.88 ML 3.0 Akdeniz
2024-08-07 10:52:21 38.32556 30.22 29.67 ML 1.0 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2024-08-07 10:34:41 39.31222 33.9875 7.0 ML 0.8 Kaman (Kırşehir)
2024-08-07 10:24:27 38.26861 38.79278 6.98 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-08-07 10:13:42 41.7925 42.09167 7.03 ML 1.7 Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [35.78 km] Borçka (Artvin)
2024-08-07 10:10:04 37.60528 35.84889 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-08-07 09:12:24 40.11139 33.86194 7.0 ML 1.2 Sulakyurt (Kırıkkale)
2024-08-07 09:06:49 37.65556 35.86333 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-08-07 09:04:23 39.08972 27.52917 6.99 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-08-07 08:58:57 37.66389 35.41278 7.01 ML 1.8 Aladağ (Adana)
2024-08-07 08:19:57 40.38333 23.97417 9.03 ML 3.5 Ege Denizi
2024-08-07 08:14:06 40.7525 27.36028 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [02.33 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-08-07 08:11:45 37.83722 36.68667 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-07 08:01:14 37.65167 35.87556 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-08-07 07:46:18 40.18722 31.83778 6.99 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-08-07 07:22:40 37.60917 35.89833 6.96 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:57:49 37.64 35.37222 7.0 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2024-08-07 06:57:10 37.69028 35.41028 7.02 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2024-08-07 06:46:08 40.405 28.87639 7.03 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.80 km] Mudanya (Bursa)
2024-08-07 06:45:59 37.64028 35.8975 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:43:18 37.62528 35.89639 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:40:28 37.63556 35.88833 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:33:15 37.76083 36.65056 6.95 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-07 06:29:20 39.51028 23.30806 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2024-08-07 06:28:42 37.63917 35.86722 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:15:29 37.62611 35.88806 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:10:15 37.62 35.88583 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:05:33 37.62111 35.86694 7.0 ML 0.8 Kozan (Adana)
2024-08-07 06:02:08 38.13889 37.80861 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-08-07 05:58:48 37.655 35.87889 7.0 MW 3.7 Kozan (Adana)
2024-08-07 05:57:34 37.65472 35.87528 7.0 ML 2.3 Kozan (Adana)
2024-08-07 05:56:48 37.64139 35.87333 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana)
2024-08-07 05:37:04 37.64389 35.8825 6.97 ML 2.3 Kozan (Adana)
2024-08-07 05:34:25 37.65528 35.87611 7.0 MW 4.0 Kozan (Adana)
2024-08-07 05:33:12 37.66278 35.86806 7.0 MW 4.5 Kozan (Adana)
2024-08-07 05:32:27 37.64167 35.87889 7.0 MW 4.6 Kozan (Adana)
2024-08-07 05:05:09 37.60778 35.90472 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-08-07 04:57:54 38.49139 37.92083 7.0 ML 2.9 Akçadağ (Malatya)
2024-08-07 04:53:22 40.83972 31.57167 6.45 ML 1.8 Merkez (Bolu)
2024-08-07 04:50:12 38.12694 37.24028 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-07 03:15:19 38.83472 25.82 7.14 ML 2.9 Ege Denizi - [54.52 km] Karaburun (İzmir)
2024-08-07 02:23:25 38.00639 36.48556 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-07 02:14:19 37.09306 36.39694 7.0 ML 0.9 Merkez (Osmaniye)
2024-08-07 01:11:42 36.62917 36.335 7.0 ML 1.3 İskenderun (Hatay)
2024-08-07 00:55:02 39.41278 26.27722 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-07 00:00:18 37.78333 37.76639 7.0 ML 2.0 Gölbaşı (Adıyaman)