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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Nisan tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.08 11:45:20  38.0897   36.6983        5.4      -.-  1.9  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.08 11:36:28  37.6345   35.3447       12.9      -.-  1.5  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.05.08 10:47:42  37.4908   37.2283        5.5      -.-  2.2  -.-   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.08 10:47:01  37.8328   26.8303       20.4      -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          REVIZE01   (2024.05.08 10:47:01)

2024.05.08 10:19:03  39.4877   25.7663        6.6      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.08 10:16:24  38.3467   37.7818        7.8      -.-  1.6  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

2024.05.08 10:09:34  37.0748   28.9382        5.5      -.-  1.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.05.08 09:56:52  35.9515   35.7410        1.5      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.08 08:58:39  38.1198   38.3750        4.1      -.-  2.2  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.05.08 08:35:20  38.1952   38.0833        7.2      -.-  1.3  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.05.08 07:38:52  39.1463   41.6802        7.3      -.-  2.2  -.-   UNALDI-VARTO (MUS)                                İlksel

2024.05.08 05:53:52  38.5222   39.3242        5.4      -.-  2.3  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.05.08 05:19:29  38.4955   39.3518        6.5      -.-  2.1  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.05.08 05:15:03  38.5092   39.3040       10.9      -.-  2.1  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.05.08 05:04:12  37.4028   36.4807        5.9      -.-  1.8  -.-   SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.08 04:34:19  38.3328   37.2135        6.4      -.-  1.5  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.08 04:18:13  38.5087   39.3245        4.1      -.-  3.8  3.8   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.05.08 04:02:08  38.0840   36.6528        5.1      -.-  1.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.08 04:01:04  39.4830   25.7740        5.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.08 03:41:14  39.4875   25.7623        4.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.08 03:20:12  37.5987   29.6568        7.2      -.-  1.3  -.-   DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR)                       İlksel

2024.05.08 03:13:58  39.5327   39.9427        1.9      -.-  1.9  -.-   DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)                         İlksel

2024.05.08 03:04:12  37.4148   37.1438        4.7      -.-  1.9  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.08 02:53:39  39.4932   25.7720        6.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.08 02:51:44  38.8230   37.4848        5.0      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.08 02:30:10  38.2270   38.7717       15.6      -.-  1.0  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.08 02:08:44  40.0157   38.9507        7.2      -.-  2.1  -.-   KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)                       İlksel

2024.05.08 02:06:43  36.8220   28.0290       64.3      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.08 02:05:00  40.0343   38.9352        3.7      -.-  2.2  -.-   KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)                       İlksel

2024.05.08 01:53:08  38.4887   39.6342        7.4      -.-  1.8  -.-   TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.05.08 01:50:24  39.9287   39.0278       10.2      -.-  1.7  -.-   KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)                     İlksel

2024.05.08 01:42:03  40.1068   38.6763        3.8      -.-  1.7  -.-   YUSUFELI-CAMOLUK (GIRESUN)                        İlksel

2024.05.08 01:39:03  39.9143   23.6188       15.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.05.08 01:32:02  40.1113   24.1790       18.9      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.05.08 01:18:17  38.1480   36.8573        1.8      -.-  2.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.05.08 01:00:58  40.2972   26.9983        5.3      -.-  2.1  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.05.08 00:05:41  40.0140   36.0678       13.3      -.-  1.1  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 8 Mayıs son depremler listesi

Tarih           Saat        Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-08 10:47:42       37.55306              37.25583              13.89     ML         2.4          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-05-08 10:19:03       39.50056              25.80139              25.9       ML         3.2          Ege Denizi - [22.87 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-08 10:09:32       37.09361              28.87639              16.6       ML         1.7          Köyceğiz (Muğla)           

2024-05-08 09:41:04       38.24444              37.83306              7.0          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-08 08:58:40       38.08667              38.40167              5.2          ML         2.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-05-08 08:35:20       38.18111              38.10722              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-08 08:23:16       38.46972              39.31778              7.0          ML         1.6          Hazar Gölü - [02.44 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-05-08 08:18:42       37.93444              36.685   7.03       ML         1.7          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-08 07:43:00       38.95722              26.73111              11.37     ML         1.0          Ege Denizi - [07.18 km] Dikili (İzmir)       

2024-05-08 07:38:52       39.21083              41.72     6.95       ML         2.0          Hınıs (Erzurum)               

2024-05-08 07:28:58       38.09194              38.50389              6.93       ML         1.2          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-08 06:02:13       38.11861              37.83417              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-08 05:53:54       38.45417              39.29611              7.0          ML         2.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-08 05:19:30       38.49333              39.35861              7.0          ML         2.2          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-08 05:15:05       38.48472              39.29167              6.81       ML         2.2          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-08 04:54:11       38.47056              39.31972              7.0          ML         1.2          Hazar Gölü - [02.57 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-05-08 04:34:20       38.28528              37.25972              7.0          ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-08 04:18:14       38.485   39.31278              11.08     ML         3.9          Sivrice (Elazığ)  

2024-05-08 04:02:07       38.07611              36.60694              7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-08 04:01:04       39.48528              25.75278              14.33     ML         1.9          Ege Denizi - [26.94 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-08 03:41:14       39.4875                25.78944              7.16       ML         1.4          Ege Denizi - [23.79 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-08 03:20:12       37.56944              29.65528              7.0          ML         1.3          Salda Gölü - [02.97 km] Yeşilova (Burdur)               

2024-05-08 03:13:58       39.5275                39.94417              7.0          ML         1.5          Pülümür (Tunceli)          

2024-05-08 03:04:12       37.455   37.18806              7.0          ML         1.9          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-05-08 02:54:47       37.79     37.91056              9.45       ML         1.3          Tut (Adıyaman)               

2024-05-08 02:53:39       39.48167              25.75667              12.44     ML         2.0          Ege Denizi - [26.60 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-08 02:51:45       38.83861              37.41694              7.01       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-05-08 02:30:11       38.22528              38.73667              11.71     ML         1.6          Pütürge (Malatya)         

2024-05-08 02:19:57       38.4325                37.58472              7.0          ML         1.2          Darende (Malatya)        

2024-05-08 02:08:44       39.98361              38.88917              18.78     ML         2.1          Refahiye (Erzincan)       

2024-05-08 02:06:44       36.77111              28.0425                65.99     ML         1.4          Marmaris (Muğla)          

2024-05-08 02:05:02       40.00667              38.91806              12.98     ML         2.2          Refahiye (Erzincan)       

2024-05-08 01:53:10       38.45444              39.52778              9.62       ML         1.4          Maden (Elazığ)

2024-05-08 01:50:24       40.0075                38.91667              12.68     ML         1.5          Refahiye (Erzincan)       

2024-05-08 01:42:04       40.04139              38.78667              6.92       ML         1.5          Refahiye (Erzincan)       

2024-05-08 01:32:02       40.32222              24.36472              25.92     ML         2.0          Ege Denizi          

2024-05-08 01:18:18       38.13361              36.84056              6.97       ML         2.7          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-05-08 01:00:58       40.28861              27.00278              11.1       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-05-08 00:05:42       40.06472              35.95444              6.98       ML         1.0          Sulusaray (Tokat)

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