Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Nisan tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.08 11:45:20 38.0897 36.6983 5.4 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 11:36:28 37.6345 35.3447 12.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.08 10:47:42 37.4908 37.2283 5.5 -.- 2.2 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 10:47:01 37.8328 26.8303 20.4 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2024.05.08 10:47:01)
2024.05.08 10:19:03 39.4877 25.7663 6.6 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 10:16:24 38.3467 37.7818 7.8 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.08 10:09:34 37.0748 28.9382 5.5 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.05.08 09:56:52 35.9515 35.7410 1.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.08 08:58:39 38.1198 38.3750 4.1 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.08 08:35:20 38.1952 38.0833 7.2 -.- 1.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.08 07:38:52 39.1463 41.6802 7.3 -.- 2.2 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.08 05:53:52 38.5222 39.3242 5.4 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 05:19:29 38.4955 39.3518 6.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 05:15:03 38.5092 39.3040 10.9 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 05:04:12 37.4028 36.4807 5.9 -.- 1.8 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 04:34:19 38.3328 37.2135 6.4 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 04:18:13 38.5087 39.3245 4.1 -.- 3.8 3.8 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 04:02:08 38.0840 36.6528 5.1 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 04:01:04 39.4830 25.7740 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 03:41:14 39.4875 25.7623 4.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 03:20:12 37.5987 29.6568 7.2 -.- 1.3 -.- DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.05.08 03:13:58 39.5327 39.9427 1.9 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.05.08 03:04:12 37.4148 37.1438 4.7 -.- 1.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 02:53:39 39.4932 25.7720 6.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.08 02:51:44 38.8230 37.4848 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.08 02:30:10 38.2270 38.7717 15.6 -.- 1.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.08 02:08:44 40.0157 38.9507 7.2 -.- 2.1 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.05.08 02:06:43 36.8220 28.0290 64.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.08 02:05:00 40.0343 38.9352 3.7 -.- 2.2 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.05.08 01:53:08 38.4887 39.6342 7.4 -.- 1.8 -.- TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.08 01:50:24 39.9287 39.0278 10.2 -.- 1.7 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.05.08 01:42:03 40.1068 38.6763 3.8 -.- 1.7 -.- YUSUFELI-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
2024.05.08 01:39:03 39.9143 23.6188 15.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.05.08 01:32:02 40.1113 24.1790 18.9 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.05.08 01:18:17 38.1480 36.8573 1.8 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.08 01:00:58 40.2972 26.9983 5.3 -.- 2.1 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.05.08 00:05:41 40.0140 36.0678 13.3 -.- 1.1 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel
AFAD 8 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-08 10:47:42 37.55306 37.25583 13.89 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-08 10:19:03 39.50056 25.80139 25.9 ML 3.2 Ege Denizi - [22.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 10:09:32 37.09361 28.87639 16.6 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)
2024-05-08 09:41:04 38.24444 37.83306 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-08 08:58:40 38.08667 38.40167 5.2 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-08 08:35:20 38.18111 38.10722 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-08 08:23:16 38.46972 39.31778 7.0 ML 1.6 Hazar Gölü - [02.44 km] Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 08:18:42 37.93444 36.685 7.03 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-08 07:43:00 38.95722 26.73111 11.37 ML 1.0 Ege Denizi - [07.18 km] Dikili (İzmir)
2024-05-08 07:38:52 39.21083 41.72 6.95 ML 2.0 Hınıs (Erzurum)
2024-05-08 07:28:58 38.09194 38.50389 6.93 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-05-08 06:02:13 38.11861 37.83417 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-08 05:53:54 38.45417 39.29611 7.0 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 05:19:30 38.49333 39.35861 7.0 ML 2.2 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 05:15:05 38.48472 39.29167 6.81 ML 2.2 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:54:11 38.47056 39.31972 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.57 km] Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:34:20 38.28528 37.25972 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-08 04:18:14 38.485 39.31278 11.08 ML 3.9 Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:02:07 38.07611 36.60694 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-08 04:01:04 39.48528 25.75278 14.33 ML 1.9 Ege Denizi - [26.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 03:41:14 39.4875 25.78944 7.16 ML 1.4 Ege Denizi - [23.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 03:20:12 37.56944 29.65528 7.0 ML 1.3 Salda Gölü - [02.97 km] Yeşilova (Burdur)
2024-05-08 03:13:58 39.5275 39.94417 7.0 ML 1.5 Pülümür (Tunceli)
2024-05-08 03:04:12 37.455 37.18806 7.0 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-08 02:54:47 37.79 37.91056 9.45 ML 1.3 Tut (Adıyaman)
2024-05-08 02:53:39 39.48167 25.75667 12.44 ML 2.0 Ege Denizi - [26.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 02:51:45 38.83861 37.41694 7.01 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-05-08 02:30:11 38.22528 38.73667 11.71 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-05-08 02:19:57 38.4325 37.58472 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-05-08 02:08:44 39.98361 38.88917 18.78 ML 2.1 Refahiye (Erzincan)
2024-05-08 02:06:44 36.77111 28.0425 65.99 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2024-05-08 02:05:02 40.00667 38.91806 12.98 ML 2.2 Refahiye (Erzincan)
2024-05-08 01:53:10 38.45444 39.52778 9.62 ML 1.4 Maden (Elazığ)
2024-05-08 01:50:24 40.0075 38.91667 12.68 ML 1.5 Refahiye (Erzincan)
2024-05-08 01:42:04 40.04139 38.78667 6.92 ML 1.5 Refahiye (Erzincan)
2024-05-08 01:32:02 40.32222 24.36472 25.92 ML 2.0 Ege Denizi
2024-05-08 01:18:18 38.13361 36.84056 6.97 ML 2.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-05-08 01:00:58 40.28861 27.00278 11.1 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-05-08 00:05:42 40.06472 35.95444 6.98 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)