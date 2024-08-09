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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Ağustos tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Ağustos son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.08.09 13:17:56  38.1752   36.7778        4.1      -.-  2.0  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.08.09 13:09:58  36.1803   28.8910        5.7      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.09 12:54:14  36.2728   33.4303        0.0      -.-  0.7  -.-   TIRNAK-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

2024.08.09 12:48:19  39.4020   26.2040       16.9      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.08.09 12:28:05  38.5248   37.2352        5.3      -.-  1.7  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.08.09 12:20:42  36.1728   28.8943       16.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.09 12:09:25  40.0082   32.9785        7.3      -.-  1.7  -.-   PURSAKLAR (ANKARA)                                İlksel

2024.08.09 12:06:28  36.2463   33.7440        0.0      -.-  1.1  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.08.09 11:51:52  36.1225   28.8883        5.8      -.-  4.0  4.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.09 11:38:50  40.7723   27.4680        8.5      -.-  2.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.08.09 11:33:24  37.3542   38.6872        0.0      -.-  1.8  -.-   BUYUKORDEK-(SANLIURFA)                            İlksel

2024.08.09 11:18:53  37.5648   35.7792        5.0      -.-  1.7  -.-   OZBASI-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2024.08.09 10:59:06  40.9093   31.6228        5.0      -.-  1.7  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                        İlksel

2024.08.09 10:51:37  38.2875   38.1292        0.0      -.-  1.6  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.08.09 10:49:33  36.9023   35.7783        7.3      -.-  1.8  -.-   DORUK-CEYHAN (ADANA)                              İlksel

2024.08.09 10:38:21  36.1398   28.8615        5.0      -.-  3.9  4.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.09 09:53:34  36.1923   35.8852       10.3      -.-  2.0  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2024.08.09 09:41:12  38.1722   32.6700        0.0      -.-  1.3  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel

2024.08.09 09:32:56  40.8397   31.6532       10.6      -.-  2.1  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel

2024.08.09 08:51:17  39.4657   23.7435        8.1      -.-  3.6  3.8   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.09 08:30:57  38.0913   25.9315        5.4      -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.08.09 07:30:58  38.8118   43.4535        8.0      -.-  2.9  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.08.09 07:02:30  36.2100   36.0625        7.1      -.-  2.1  -.-   TOYGARLI-(HATAY)                                  İlksel

2024.08.09 07:01:29  38.9337   26.9497       17.4      -.-  1.7  -.-   CANDARLI-DIKILI (IZMIR)                           İlksel

2024.08.09 06:49:09  36.7620   31.5347       24.1      -.-  2.5  -.-   SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA)                       İlksel

2024.08.09 06:18:17  38.1757   38.5852        5.0      -.-  2.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.08.09 06:02:20  36.2252   31.5917       22.5      -.-  2.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.08.09 05:53:09  40.5363   28.8158        8.2      -.-  1.8  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  İlksel

2024.08.09 05:25:20  38.6872   36.4512        1.5      -.-  1.5  -.-   ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)                 İlksel

2024.08.09 05:18:08  38.0942   36.5332        6.0      -.-  1.2  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.08.09 05:14:50  40.8120   28.8200       15.1      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.08.09 05:14:11  40.8113   31.6873        3.6      -.-  1.7  -.-   GOLCUK-(BOLU)                                     İlksel

2024.08.09 05:08:21  40.1732   31.7035        7.4      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.08.09 04:50:40  38.2473   37.7465        5.4      -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.09 04:30:11  34.4830   33.9313       14.9      -.-  2.6  -.-   KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)                  İlksel

2024.08.09 03:49:18  40.2777   24.1045        4.9      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.08.09 03:46:31  36.4673   26.2960       14.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.09 03:37:11  35.4965   26.5285        7.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.08.09 02:58:59  37.0223   28.2457        4.4      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.09 02:51:54  35.9205   31.4347        1.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.08.09 02:48:36  38.2593   37.7587        7.2      -.-  2.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.08.09 02:25:30  39.5053   26.4963        8.3      -.-  2.6  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.08.09 02:04:33  38.2518   37.7227       10.4      -.-  1.7  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.08.09 01:55:18  40.4533   42.2227        5.0      -.-  1.5  -.-   TAZEKOY-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel

2024.08.09 01:47:29  36.8747   27.7328        5.3      -.-  3.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.08.09 01:11:35  38.1133   36.6385        7.5      -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.08.09 01:06:46  35.3403   33.7767        7.6      -.-  3.3  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     İlksel

2024.08.09 00:31:25  38.4800   31.9437        5.2      -.-  1.4  -.-   TEKELER-ILGIN (KONYA)                             İlksel

2024.08.09 00:28:21  37.0848   30.4952       76.4      -.-  1.6  -.-   BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)                İlksel

2024.08.09 00:17:16  37.6055   35.8080        4.2      -.-  1.3  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 9 Ağustos son depremler listesi

Tarih     Saat    Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-08-09 12:48:18      39.39639 26.14083 35.8 ML   2.4   Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-09 12:47:55      39.68778 29.50556 22.2 ML   1.3   Domaniç (Kütahya)       

2024-08-09 12:28:03      38.4425   37.28556 17.8 ML   1.9   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-08-09 12:25:28      38.20056 38.00222 21.6 ML   1.2   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-09 12:09:21      40.17639 32.88306 24.8 ML   1.5   Çubuk (Ankara)       

2024-08-09 11:51:50      36.0225   28.83222 12.4 MW 4.2   Akdeniz - [52.11 km] Kaş (Antalya)  

2024-08-09 11:38:50      40.76944 27.45222 14.8 ML   2.2   Marmara Denizi - [07.73 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)    

2024-08-09 10:59:06      40.90056 31.66694 7.0   ML   1.7   Merkez (Bolu)

2024-08-09 10:51:38      38.2525   38.17194 7.0   ML   1.7   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-08-09 10:38:21      36.02167 28.88667 11.76       MW 4.1   Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)       

2024-08-09 09:53:59      39.27694 27.73139 7.16 ML   1.5   Soma (Manisa)       

2024-08-09 09:53:31      35.98861 35.85278 11.61       ML   2.5   Akdeniz - [09.71 km] Yayladağı (Hatay)

2024-08-09 09:41:13      38.06861 32.76611 7.0   ML   1.2   Selçuklu (Konya)       

2024-08-09 09:32:56      40.81889 31.66       6.0   ML   1.8   Merkez (Bolu)

2024-08-09 08:30:59      38.14694 26.09278 12.57       ML   1.8   Ege Denizi - [20.44 km] Çeşme (İzmir)       

2024-08-09 07:30:58      38.87139 43.43361 7.0   ML   2.7   Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van)     

2024-08-09 07:02:31      36.27611 36.07083 7.24 ML   2.5   Antakya (Hatay)       

2024-08-09 07:01:31      39.01194 27.07722 7.0   ML   1.5   Bergama (İzmir)       

2024-08-09 06:49:06      37.01306 31.58528 8.0   ML   2.0   İbradı (Antalya)       

2024-08-09 06:18:18      38.18194 38.5775   7.0   ML   2.6   Battalgazi (Malatya)

2024-08-09 06:02:21      36.16111 31.55       40.32       ML   2.4   Akdeniz - [55.80 km] Alanya (Antalya)  

2024-08-09 05:54:03      38.04833 36.55306 7.0   ML   1.2   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-09 05:53:08      40.6 28.80528 7.02 ML   1.5   Marmara Denizi - [06.03 km] Armutlu (Yalova)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-08-09 05:25:21      38.67417 36.45556 6.91 ML   1.7   Pınarbaşı (Kayseri)       

2024-08-09 05:18:09      38.12306 36.57361 6.98 ML   1.4   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-09 05:14:12      40.75972 31.66611 7.0   ML   1.2   Merkez (Bolu)

2024-08-09 05:08:21      40.20528 31.71389 6.98 ML   2.2   Beypazarı (Ankara)       

2024-08-09 04:50:41      38.27556 37.79361 5.86 ML   2.3   Akçadağ (Malatya)       

2024-08-09 04:30:17      34.8625   33.75972 12.43       ML   2.1   Akdeniz  

2024-08-09 04:25:36      37.52167 37.16583 6.93 ML   1.2   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-08-09 02:59:00      37.03333 28.22083 7.0   ML   1.8   Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.04 km] Menteşe (Muğla)     

2024-08-09 02:51:56      35.97417 31.46611 2.23 ML   2.5   Akdeniz - [77.82 km] Alanya (Antalya)     

2024-08-09 02:48:36      38.29083 37.76306 5.7   ML   2.3   Akçadağ (Malatya)       

2024-08-09 02:25:31      39.50611 26.50472 7.0   ML   2.5   Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-09 02:04:33      38.25611 37.78639 7.0   ML   1.7   Akçadağ (Malatya)       

2024-08-09 01:47:29      36.875     27.72694 7.47 ML   3.2   Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.62 km] Datça (Muğla)  

2024-08-09 01:20:52      38.17472 38.52333 5.01 ML   0.9   Battalgazi (Malatya)

2024-08-09 01:11:35      38.11694 36.55111 6.84 ML   1.5   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-08-09 01:06:44      35.18194 33.87472 51.76       ML   3.3   Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)    

2024-08-09 01:02:09      38.20167 38.61056 7.0   ML   1.1   Pütürge (Malatya)       

2024-08-09 00:31:24      38.49528 31.83667 7.0   ML   1.5   Ilgın (Konya)  

2024-08-09 00:28:22      37.1 30.57472 70.76       ML   1.9   Döşemealtı (Antalya)

2024-08-09 00:17:15      37.63972 35.87444 9.37 ML   1.4   Kozan (Adana)

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