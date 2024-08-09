Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Ağustos tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.08.09 13:17:56 38.1752 36.7778 4.1 -.- 2.0 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.09 13:09:58 36.1803 28.8910 5.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.09 12:54:14 36.2728 33.4303 0.0 -.- 0.7 -.- TIRNAK-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.08.09 12:48:19 39.4020 26.2040 16.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.09 12:28:05 38.5248 37.2352 5.3 -.- 1.7 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.09 12:20:42 36.1728 28.8943 16.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.09 12:09:25 40.0082 32.9785 7.3 -.- 1.7 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2024.08.09 12:06:28 36.2463 33.7440 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.08.09 11:51:52 36.1225 28.8883 5.8 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2024.08.09 11:38:50 40.7723 27.4680 8.5 -.- 2.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.09 11:33:24 37.3542 38.6872 0.0 -.- 1.8 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel
2024.08.09 11:18:53 37.5648 35.7792 5.0 -.- 1.7 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.09 10:59:06 40.9093 31.6228 5.0 -.- 1.7 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.08.09 10:51:37 38.2875 38.1292 0.0 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.08.09 10:49:33 36.9023 35.7783 7.3 -.- 1.8 -.- DORUK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.08.09 10:38:21 36.1398 28.8615 5.0 -.- 3.9 4.1 AKDENIZ İlksel
2024.08.09 09:53:34 36.1923 35.8852 10.3 -.- 2.0 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.08.09 09:41:12 38.1722 32.6700 0.0 -.- 1.3 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.08.09 09:32:56 40.8397 31.6532 10.6 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2024.08.09 08:51:17 39.4657 23.7435 8.1 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel
2024.08.09 08:30:57 38.0913 25.9315 5.4 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.09 07:30:58 38.8118 43.4535 8.0 -.- 2.9 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2024.08.09 07:02:30 36.2100 36.0625 7.1 -.- 2.1 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel
2024.08.09 07:01:29 38.9337 26.9497 17.4 -.- 1.7 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.08.09 06:49:09 36.7620 31.5347 24.1 -.- 2.5 -.- SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.08.09 06:18:17 38.1757 38.5852 5.0 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.08.09 06:02:20 36.2252 31.5917 22.5 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.09 05:53:09 40.5363 28.8158 8.2 -.- 1.8 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2024.08.09 05:25:20 38.6872 36.4512 1.5 -.- 1.5 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.08.09 05:18:08 38.0942 36.5332 6.0 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.09 05:14:50 40.8120 28.8200 15.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.08.09 05:14:11 40.8113 31.6873 3.6 -.- 1.7 -.- GOLCUK-(BOLU) İlksel
2024.08.09 05:08:21 40.1732 31.7035 7.4 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.09 04:50:40 38.2473 37.7465 5.4 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.09 04:30:11 34.4830 33.9313 14.9 -.- 2.6 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
2024.08.09 03:49:18 40.2777 24.1045 4.9 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.09 03:46:31 36.4673 26.2960 14.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.09 03:37:11 35.4965 26.5285 7.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.09 02:58:59 37.0223 28.2457 4.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.09 02:51:54 35.9205 31.4347 1.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.09 02:48:36 38.2593 37.7587 7.2 -.- 2.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.09 02:25:30 39.5053 26.4963 8.3 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.09 02:04:33 38.2518 37.7227 10.4 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.09 01:55:18 40.4533 42.2227 5.0 -.- 1.5 -.- TAZEKOY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.08.09 01:47:29 36.8747 27.7328 5.3 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.09 01:11:35 38.1133 36.6385 7.5 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.09 01:06:46 35.3403 33.7767 7.6 -.- 3.3 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2024.08.09 00:31:25 38.4800 31.9437 5.2 -.- 1.4 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.08.09 00:28:21 37.0848 30.4952 76.4 -.- 1.6 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.08.09 00:17:16 37.6055 35.8080 4.2 -.- 1.3 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
AFAD 9 Ağustos son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-08-09 12:48:18 39.39639 26.14083 35.8 ML 2.4 Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-09 12:47:55 39.68778 29.50556 22.2 ML 1.3 Domaniç (Kütahya)
2024-08-09 12:28:03 38.4425 37.28556 17.8 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-08-09 12:25:28 38.20056 38.00222 21.6 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-09 12:09:21 40.17639 32.88306 24.8 ML 1.5 Çubuk (Ankara)
2024-08-09 11:51:50 36.0225 28.83222 12.4 MW 4.2 Akdeniz - [52.11 km] Kaş (Antalya)
2024-08-09 11:38:50 40.76944 27.45222 14.8 ML 2.2 Marmara Denizi - [07.73 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-08-09 10:59:06 40.90056 31.66694 7.0 ML 1.7 Merkez (Bolu)
2024-08-09 10:51:38 38.2525 38.17194 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-08-09 10:38:21 36.02167 28.88667 11.76 MW 4.1 Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
2024-08-09 09:53:59 39.27694 27.73139 7.16 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-08-09 09:53:31 35.98861 35.85278 11.61 ML 2.5 Akdeniz - [09.71 km] Yayladağı (Hatay)
2024-08-09 09:41:13 38.06861 32.76611 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-08-09 09:32:56 40.81889 31.66 6.0 ML 1.8 Merkez (Bolu)
2024-08-09 08:30:59 38.14694 26.09278 12.57 ML 1.8 Ege Denizi - [20.44 km] Çeşme (İzmir)
2024-08-09 07:30:58 38.87139 43.43361 7.0 ML 2.7 Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van)
2024-08-09 07:02:31 36.27611 36.07083 7.24 ML 2.5 Antakya (Hatay)
2024-08-09 07:01:31 39.01194 27.07722 7.0 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2024-08-09 06:49:06 37.01306 31.58528 8.0 ML 2.0 İbradı (Antalya)
2024-08-09 06:18:18 38.18194 38.5775 7.0 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)
2024-08-09 06:02:21 36.16111 31.55 40.32 ML 2.4 Akdeniz - [55.80 km] Alanya (Antalya)
2024-08-09 05:54:03 38.04833 36.55306 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-09 05:53:08 40.6 28.80528 7.02 ML 1.5 Marmara Denizi - [06.03 km] Armutlu (Yalova)
2024-08-09 05:25:21 38.67417 36.45556 6.91 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2024-08-09 05:18:09 38.12306 36.57361 6.98 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-09 05:14:12 40.75972 31.66611 7.0 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-08-09 05:08:21 40.20528 31.71389 6.98 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-08-09 04:50:41 38.27556 37.79361 5.86 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2024-08-09 04:30:17 34.8625 33.75972 12.43 ML 2.1 Akdeniz
2024-08-09 04:25:36 37.52167 37.16583 6.93 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-08-09 02:59:00 37.03333 28.22083 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.04 km] Menteşe (Muğla)
2024-08-09 02:51:56 35.97417 31.46611 2.23 ML 2.5 Akdeniz - [77.82 km] Alanya (Antalya)
2024-08-09 02:48:36 38.29083 37.76306 5.7 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2024-08-09 02:25:31 39.50611 26.50472 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-09 02:04:33 38.25611 37.78639 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-08-09 01:47:29 36.875 27.72694 7.47 ML 3.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.62 km] Datça (Muğla)
2024-08-09 01:20:52 38.17472 38.52333 5.01 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-08-09 01:11:35 38.11694 36.55111 6.84 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-09 01:06:44 35.18194 33.87472 51.76 ML 3.3 Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
2024-08-09 01:02:09 38.20167 38.61056 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-08-09 00:31:24 38.49528 31.83667 7.0 ML 1.5 Ilgın (Konya)
2024-08-09 00:28:22 37.1 30.57472 70.76 ML 1.9 Döşemealtı (Antalya)
2024-08-09 00:17:15 37.63972 35.87444 9.37 ML 1.4 Kozan (Adana)