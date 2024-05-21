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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.21 12:23:52  37.7917   27.4412        4.7      -.-  1.2  -.-   SAZLI-SOKE (AYDIN)                                İlksel

2024.05.21 12:10:57  38.5478   37.2773        5.0      -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.21 11:41:30  36.2127   27.7483        8.5      -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.21 11:35:54  39.1597   26.7995       24.1      -.-  1.0  -.-   KIRATLI-DIKILI (IZMIR)                            İlksel

2024.05.21 10:59:05  37.6270   35.3708        5.0      -.-  2.6  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.05.21 10:24:45  37.0618   28.0835        8.1      -.-  2.3  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    İlksel

2024.05.21 10:13:56  39.0975   27.5885        0.0      -.-  1.9  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.05.21 10:07:51  37.8480   36.3905        6.0      -.-  2.3  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.21 09:49:22  38.4462   39.0523        2.3      -.-  1.5  -.-   KULLUK-(ELAZIG)                                   İlksel

2024.05.21 09:45:42  38.1150   36.7430       13.7      -.-  1.4  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.21 09:11:10  38.9937   26.0658       12.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.05.21 09:10:56  38.6838   37.2808        4.9      -.-  1.5  -.-   GURUN (SIVAS)                                     İlksel

2024.05.21 09:10:35  35.8177   25.5197        5.6      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.21 08:59:07  38.5467   37.2738        1.1      -.-  1.8  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.21 08:39:00  39.1038   27.5427        0.0      -.-  1.9  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.05.21 08:29:00  36.1310   35.8890       26.3      -.-  2.0  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.05.21 07:42:33  38.9717   26.0858        5.4      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.05.21 07:13:37  38.2782   37.4127        5.0      -.-  1.8  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.21 06:33:24  39.6058   40.5060        5.0      -.-  3.0  -.-   ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel

2024.05.21 06:30:14  37.9440   36.3520        5.2      -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.21 06:23:25  39.6133   40.5340        5.0      -.-  3.1  3.2   ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel

2024.05.21 05:16:37  37.8985   36.2618        8.0      -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.05.21 05:14:18  37.8895   36.2907        5.4      -.-  2.7  2.5   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.21 05:11:56  38.6435   25.4117        7.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.21 05:11:20  37.8700   36.2777       12.7      -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.05.21 04:48:06  38.2758   37.6135        8.1      -.-  1.8  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.21 04:01:43  39.7608   39.8765        2.4      -.-  1.9  -.-   PASAYURDU-CAYIRLI (ERZINCAN)                      İlksel

2024.05.21 03:55:34  39.2415   40.3402        5.3      -.-  2.3  -.-   ESME-KIGI (BINGOL)                                İlksel

2024.05.21 03:49:07  38.1863   38.4172        8.6      -.-  2.2  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.05.21 03:28:30  37.0323   29.7918        4.1      -.-  1.2  -.-   SOGUT-CAVDIR (BURDUR)                             İlksel

2024.05.21 02:42:46  38.1362   36.7298        5.7      -.-  1.1  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.21 02:34:10  36.4708   28.6412       17.6      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.21 02:01:57  36.9512   29.7648       12.0      -.-  1.9  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.05.21 01:57:55  36.9667   29.7567       11.6      -.-  2.5  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel

2024.05.21 01:41:25  35.7720   25.5313        8.1      -.-  3.5  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.21 01:26:06  40.5552   33.7845       17.6      -.-  1.6  -.-   BALIBAGI-(CANKIRI)                                İlksel

2024.05.21 01:00:11  37.0520   28.1118       13.6      -.-  1.7  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel

2024.05.21 00:53:34  37.5372   36.9913       13.3      -.-  1.4  -.-   KARACASU-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.05.21 00:42:07  37.9397   37.9120        6.6      -.-  2.2  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.21 00:13:27  37.9315   36.3762        1.3      -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 21 Mayıs son depremler listesi

Tarih        Saat       Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer    

2024-05-21 12:55:48       39.64611              29.36778              7.0          ML         1.2          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-05-21 12:43:26       40.04972              27.2875                6.89       ML         1.0          Yenice (Çanakkale)        

2024-05-21 12:42:58       38.70528              34.63417              7.0          ML         1.4          Gülşehir (Nevşehir)      

2024-05-21 12:37:03       39.88917              28.87639              7.34       ML         1.4          Orhaneli (Bursa)             

2024-05-21 12:33:07       39.90194              28.87056              6.38       ML         1.4          Orhaneli (Bursa)             

2024-05-21 12:31:12       39.48167              25.72778              6.55       ML         1.9          Ege Denizi - [29.08 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-21 12:27:26       38.17611              38.13639              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-21 12:23:53       37.75194              27.36     5.35       ML         1.4          Söke (Aydın)    

2024-05-21 12:10:56       38.37472              37.43667              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-21 12:06:39       38.21639              31.55083              7.0          ML         1.3          Akşehir (Konya)              

2024-05-21 12:06:28       39.34472              38.25389              6.45       ML         1.3          Divriği (Sivas)    

2024-05-21 11:57:34       38.26361              38.84222              6.91       ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-05-21 11:41:27       36.02111              27.61389              6.93       ML         2.0          Ege Denizi - [75.57 km] Datça (Muğla)  

2024-05-21 11:40:51       38.61861              38.07722              7.0          ML         1.4          Yazıhan (Malatya)          

2024-05-21 11:39:10       39.66028              29.42417              6.95       ML         1.0          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-05-21 11:35:57       40.07611              27.03556              6.98       ML         1.3          Çan (Çanakkale)             

2024-05-21 11:29:10       38.21556              38.77778              6.93       ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-05-21 11:28:42       37.66083              36.26861              7.0          ML         1.0          Kadirli (Osmaniye)         

2024-05-21 10:59:06       37.72667              35.37111              7.0          ML         1.5          Yahyalı (Kayseri)             

2024-05-21 10:46:24       37.85972              38.26944              6.99       ML         1.5          Merkez (Adıyaman)      

2024-05-21 10:24:45       37.08361              28.08556              7.03       ML         1.8          Menteşe (Muğla)          

2024-05-21 10:15:26       38.21556              38.15083              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-05-21 10:13:56       39.10944              27.53222              6.96       ML         1.9          Soma (Manisa)

2024-05-21 10:07:51       37.82306              36.37361              7.0          ML         2.2          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-05-21 10:00:02       38.15417              38.51361              7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-21 09:49:25       38.54306              39.12167              6.94       ML         1.0          Merkez (Elazığ)               

2024-05-21 09:45:43       38.10583              36.62     7.13       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)

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