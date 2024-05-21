Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.21 12:23:52 37.7917 27.4412 4.7 -.- 1.2 -.- SAZLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.05.21 12:10:57 38.5478 37.2773 5.0 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 11:41:30 36.2127 27.7483 8.5 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.21 11:35:54 39.1597 26.7995 24.1 -.- 1.0 -.- KIRATLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.05.21 10:59:05 37.6270 35.3708 5.0 -.- 2.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.21 10:24:45 37.0618 28.0835 8.1 -.- 2.3 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2024.05.21 10:13:56 39.0975 27.5885 0.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.21 10:07:51 37.8480 36.3905 6.0 -.- 2.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 09:49:22 38.4462 39.0523 2.3 -.- 1.5 -.- KULLUK-(ELAZIG) İlksel
2024.05.21 09:45:42 38.1150 36.7430 13.7 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 09:11:10 38.9937 26.0658 12.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.21 09:10:56 38.6838 37.2808 4.9 -.- 1.5 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.21 09:10:35 35.8177 25.5197 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.21 08:59:07 38.5467 37.2738 1.1 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 08:39:00 39.1038 27.5427 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.21 08:29:00 36.1310 35.8890 26.3 -.- 2.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.21 07:42:33 38.9717 26.0858 5.4 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.21 07:13:37 38.2782 37.4127 5.0 -.- 1.8 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 06:33:24 39.6058 40.5060 5.0 -.- 3.0 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 06:30:14 37.9440 36.3520 5.2 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 06:23:25 39.6133 40.5340 5.0 -.- 3.1 3.2 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 05:16:37 37.8985 36.2618 8.0 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.21 05:14:18 37.8895 36.2907 5.4 -.- 2.7 2.5 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 05:11:56 38.6435 25.4117 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.21 05:11:20 37.8700 36.2777 12.7 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.21 04:48:06 38.2758 37.6135 8.1 -.- 1.8 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 04:01:43 39.7608 39.8765 2.4 -.- 1.9 -.- PASAYURDU-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 03:55:34 39.2415 40.3402 5.3 -.- 2.3 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.21 03:49:07 38.1863 38.4172 8.6 -.- 2.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.21 03:28:30 37.0323 29.7918 4.1 -.- 1.2 -.- SOGUT-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2024.05.21 02:42:46 38.1362 36.7298 5.7 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 02:34:10 36.4708 28.6412 17.6 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.21 02:01:57 36.9512 29.7648 12.0 -.- 1.9 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.05.21 01:57:55 36.9667 29.7567 11.6 -.- 2.5 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.05.21 01:41:25 35.7720 25.5313 8.1 -.- 3.5 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.21 01:26:06 40.5552 33.7845 17.6 -.- 1.6 -.- BALIBAGI-(CANKIRI) İlksel
2024.05.21 01:00:11 37.0520 28.1118 13.6 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2024.05.21 00:53:34 37.5372 36.9913 13.3 -.- 1.4 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 00:42:07 37.9397 37.9120 6.6 -.- 2.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.21 00:13:27 37.9315 36.3762 1.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 21 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-21 12:55:48 39.64611 29.36778 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-21 12:43:26 40.04972 27.2875 6.89 ML 1.0 Yenice (Çanakkale)
2024-05-21 12:42:58 38.70528 34.63417 7.0 ML 1.4 Gülşehir (Nevşehir)
2024-05-21 12:37:03 39.88917 28.87639 7.34 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-05-21 12:33:07 39.90194 28.87056 6.38 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-05-21 12:31:12 39.48167 25.72778 6.55 ML 1.9 Ege Denizi - [29.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-21 12:27:26 38.17611 38.13639 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-21 12:23:53 37.75194 27.36 5.35 ML 1.4 Söke (Aydın)
2024-05-21 12:10:56 38.37472 37.43667 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-21 12:06:39 38.21639 31.55083 7.0 ML 1.3 Akşehir (Konya)
2024-05-21 12:06:28 39.34472 38.25389 6.45 ML 1.3 Divriği (Sivas)
2024-05-21 11:57:34 38.26361 38.84222 6.91 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-05-21 11:41:27 36.02111 27.61389 6.93 ML 2.0 Ege Denizi - [75.57 km] Datça (Muğla)
2024-05-21 11:40:51 38.61861 38.07722 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-05-21 11:39:10 39.66028 29.42417 6.95 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-21 11:35:57 40.07611 27.03556 6.98 ML 1.3 Çan (Çanakkale)
2024-05-21 11:29:10 38.21556 38.77778 6.93 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-05-21 11:28:42 37.66083 36.26861 7.0 ML 1.0 Kadirli (Osmaniye)
2024-05-21 10:59:06 37.72667 35.37111 7.0 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri)
2024-05-21 10:46:24 37.85972 38.26944 6.99 ML 1.5 Merkez (Adıyaman)
2024-05-21 10:24:45 37.08361 28.08556 7.03 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-05-21 10:15:26 38.21556 38.15083 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-21 10:13:56 39.10944 27.53222 6.96 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-05-21 10:07:51 37.82306 36.37361 7.0 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-21 10:00:02 38.15417 38.51361 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-05-21 09:49:25 38.54306 39.12167 6.94 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-05-21 09:45:43 38.10583 36.62 7.13 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)