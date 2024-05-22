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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.22 13:22:09  37.9365   27.5593        5.2      -.-  1.9  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2024.05.22 13:16:54  36.9555   27.6125        6.3      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.22 13:04:22  35.7712   25.5397        6.6      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.22 12:52:27  39.5005   29.6663        0.0      -.-  1.7  -.-   ALIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                         İlksel

2024.05.22 12:46:10  39.6020   29.4172        0.0      -.-  1.4  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.22 12:45:08  37.1812   28.3012        5.0      -.-  1.2  -.-   AKKAYA-(MUGLA)                                    İlksel

2024.05.22 12:25:08  37.6462   36.4025        7.7      -.-  2.1  -.-   YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.22 12:04:33  36.5893   28.9000       14.6      -.-  2.3  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.05.22 11:36:28  39.2088   40.1978        7.4      -.-  1.8  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.05.22 10:18:50  39.6067   25.9105        5.0      -.-  1.9  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.05.22 09:35:48  40.2430   31.6613        6.2      -.-  1.9  -.-   GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel

2024.05.22 09:02:22  34.9667   26.6350        4.8      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.22 08:46:04  38.6058   42.9783       21.1      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.05.22 08:45:32  36.0512   26.9265       12.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.22 08:09:58  38.2245   36.5505        5.4      -.-  1.6  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.22 07:48:19  38.2638   37.7287        4.6      -.-  1.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.22 06:44:04  38.6970   37.3032        8.7      -.-  1.4  -.-   KARAHISAR-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.05.22 06:43:15  38.3265   37.3717        7.0      -.-  1.6  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.22 06:41:09  40.4652   29.2022       12.4      -.-  1.5  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.05.22 06:33:35  38.4432   37.3977        5.0      -.-  1.2  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.22 06:17:21  38.1112   36.5958        7.1      -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.22 05:57:24  36.3838   36.3645        3.5      -.-  1.4  -.-   KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.05.22 05:42:28  38.3502   43.8727       18.5      -.-  2.2  -.-   TEPEGOREN-GURPINAR (VAN)                          İlksel

2024.05.22 05:38:05  38.0812   37.5045        9.3      -.-  1.4  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.22 05:19:01  38.0745   36.4507       10.9      -.-  1.4  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.22 05:16:01  39.4873   25.8165        5.1      -.-  1.5  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.05.22 05:08:59  37.0408   28.0438       12.9      -.-  1.5  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                              İlksel

2024.05.22 05:08:32  38.2285   38.7360       12.3      -.-  1.6  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.05.22 05:04:08  38.5695   37.1220        8.2      -.-  1.0  -.-   ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.22 04:33:04  39.9900   27.9092       24.4      -.-  1.0  -.-   HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR)              İlksel

2024.05.22 04:31:25  38.3758   37.5135        7.5      -.-  1.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.05.22 04:23:34  37.9205   36.6593        7.5      -.-  2.5  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.05.22 04:07:28  38.1165   26.0547        8.4      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.22 04:00:50  38.0515   38.3412        4.8      -.-  1.0  -.-   YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    İlksel

2024.05.22 03:52:15  38.4523   30.4478       12.1      -.-  1.1  -.-   BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

2024.05.22 03:33:05  34.8365   24.8312        5.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.22 03:22:23  38.7593   28.1038        5.2      -.-  1.0  -.-   KARAYAKUP-GORDES (MANISA)                         İlksel

2024.05.22 03:13:54  38.1240   38.4177       16.2      -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.05.22 03:12:17  38.1965   26.2855       16.6      -.-  1.7  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.05.22 03:05:57  35.8292   25.5273        7.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.22 02:58:55  36.9492   29.7345       12.1      -.-  2.1  -.-   BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.05.22 01:52:33  38.3708   38.9163        9.3      -.-  1.1  -.-   GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.05.22 01:44:03  38.4717   37.1230        5.0      -.-  2.2  -.-   KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.22 01:12:34  37.8183   27.0872       28.9      -.-  0.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.22 00:56:53  37.8995   27.0843       11.2      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.22 00:52:36  38.8552   26.0157       15.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.22 00:50:20  38.4793   39.0938        9.1      -.-  2.0  -.-   SARITOSUN-(ELAZIG)                                İlksel

2024.05.22 00:23:23  37.9292   27.1037        4.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 22 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer    

2024-05-22 13:16:54       36.935   27.59583              15.93     ML         2.0          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.61 km] Bodrum (Muğla)              

2024-05-22 13:02:13       38.48     42.90056              7.0          ML         2.0          Van Gölü - [04.94 km] Gevaş (Van)

2024-05-22 12:42:39       36.98833              28.94833              7.0          ML         0.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-05-22 12:25:07       37.62472              36.39917              7.79       ML         2.1          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-05-22 10:18:50       39.55444              25.90167              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - [16.38 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-22 10:15:06       37.15944              28.78917              7.0          ML         1.3          Menteşe (Muğla)          

2024-05-22 09:35:48       40.30306              31.78611              6.44       ML         1.5          Beypazarı (Ankara)        

2024-05-22 09:02:14       35.75833              25.10194              6.68       ML         2.6          Ege Denizi          

2024-05-22 08:46:03       38.58     42.97639              7.01       ML         1.5          Van Gölü - [17.56 km] Gevaş (Van)        

2024-05-22 08:09:55       38.19611              36.68528              6.94       ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-22 07:48:19       38.27222              37.84833              25.08     ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-22 07:03:31       38.2175                38.68083              7.56       ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-05-22 06:44:04       38.54     37.205   6.15       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-22 06:41:09       40.48278              29.20889              12.59     ML         1.3          Gemlik (Bursa)

2024-05-22 06:33:34       38.48889              37.20556              7.03       ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-22 06:17:21       38.12472              36.50556              7.09       ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-22 05:57:25       36.37333              36.35833              7.01       ML         1.7          Kumlu (Hatay) 

2024-05-22 05:42:28       38.43917              43.91917              7.0          ML         1.8          Gürpınar (Van)

2024-05-22 05:38:09       38.17694              37.82167              7.0          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-22 05:19:02       38.06083              36.45472              7.02       ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-22 05:08:59       37.02806              28.06111              7.0          ML         1.0          Milas (Muğla)   

2024-05-22 05:08:33       38.22     38.69139              12.88     ML         1.5          Pütürge (Malatya)         

2024-05-22 04:33:06       40.03889              27.86833              12.78     ML         1.0          Manyas (Balıkesir)         

2024-05-22 04:23:34       37.91389              36.62944              7.0          ML         2.6          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

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