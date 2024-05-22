Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.22 13:22:09 37.9365 27.5593 5.2 -.- 1.9 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.05.22 13:16:54 36.9555 27.6125 6.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.22 13:04:22 35.7712 25.5397 6.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.22 12:52:27 39.5005 29.6663 0.0 -.- 1.7 -.- ALIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.22 12:46:10 39.6020 29.4172 0.0 -.- 1.4 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.22 12:45:08 37.1812 28.3012 5.0 -.- 1.2 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2024.05.22 12:25:08 37.6462 36.4025 7.7 -.- 2.1 -.- YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 12:04:33 36.5893 28.9000 14.6 -.- 2.3 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.22 11:36:28 39.2088 40.1978 7.4 -.- 1.8 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.05.22 10:18:50 39.6067 25.9105 5.0 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.22 09:35:48 40.2430 31.6613 6.2 -.- 1.9 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.05.22 09:02:22 34.9667 26.6350 4.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.22 08:46:04 38.6058 42.9783 21.1 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2024.05.22 08:45:32 36.0512 26.9265 12.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.22 08:09:58 38.2245 36.5505 5.4 -.- 1.6 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 07:48:19 38.2638 37.7287 4.6 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.22 06:44:04 38.6970 37.3032 8.7 -.- 1.4 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.22 06:43:15 38.3265 37.3717 7.0 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 06:41:09 40.4652 29.2022 12.4 -.- 1.5 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.05.22 06:33:35 38.4432 37.3977 5.0 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.22 06:17:21 38.1112 36.5958 7.1 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 05:57:24 36.3838 36.3645 3.5 -.- 1.4 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.22 05:42:28 38.3502 43.8727 18.5 -.- 2.2 -.- TEPEGOREN-GURPINAR (VAN) İlksel
2024.05.22 05:38:05 38.0812 37.5045 9.3 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 05:19:01 38.0745 36.4507 10.9 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 05:16:01 39.4873 25.8165 5.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.22 05:08:59 37.0408 28.0438 12.9 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.22 05:08:32 38.2285 38.7360 12.3 -.- 1.6 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.22 05:04:08 38.5695 37.1220 8.2 -.- 1.0 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 04:33:04 39.9900 27.9092 24.4 -.- 1.0 -.- HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2024.05.22 04:31:25 38.3758 37.5135 7.5 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.22 04:23:34 37.9205 36.6593 7.5 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 04:07:28 38.1165 26.0547 8.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.22 04:00:50 38.0515 38.3412 4.8 -.- 1.0 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.22 03:52:15 38.4523 30.4478 12.1 -.- 1.1 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.22 03:33:05 34.8365 24.8312 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.22 03:22:23 38.7593 28.1038 5.2 -.- 1.0 -.- KARAYAKUP-GORDES (MANISA) İlksel
2024.05.22 03:13:54 38.1240 38.4177 16.2 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.22 03:12:17 38.1965 26.2855 16.6 -.- 1.7 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.22 03:05:57 35.8292 25.5273 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.22 02:58:55 36.9492 29.7345 12.1 -.- 2.1 -.- BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.05.22 01:52:33 38.3708 38.9163 9.3 -.- 1.1 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.22 01:44:03 38.4717 37.1230 5.0 -.- 2.2 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.22 01:12:34 37.8183 27.0872 28.9 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.22 00:56:53 37.8995 27.0843 11.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.22 00:52:36 38.8552 26.0157 15.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.22 00:50:20 38.4793 39.0938 9.1 -.- 2.0 -.- SARITOSUN-(ELAZIG) İlksel
2024.05.22 00:23:23 37.9292 27.1037 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 22 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-22 13:16:54 36.935 27.59583 15.93 ML 2.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.61 km] Bodrum (Muğla)
2024-05-22 13:02:13 38.48 42.90056 7.0 ML 2.0 Van Gölü - [04.94 km] Gevaş (Van)
2024-05-22 12:42:39 36.98833 28.94833 7.0 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)
2024-05-22 12:25:07 37.62472 36.39917 7.79 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-22 10:18:50 39.55444 25.90167 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [16.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-22 10:15:06 37.15944 28.78917 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-05-22 09:35:48 40.30306 31.78611 6.44 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2024-05-22 09:02:14 35.75833 25.10194 6.68 ML 2.6 Ege Denizi
2024-05-22 08:46:03 38.58 42.97639 7.01 ML 1.5 Van Gölü - [17.56 km] Gevaş (Van)
2024-05-22 08:09:55 38.19611 36.68528 6.94 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-22 07:48:19 38.27222 37.84833 25.08 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-05-22 07:03:31 38.2175 38.68083 7.56 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-05-22 06:44:04 38.54 37.205 6.15 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-22 06:41:09 40.48278 29.20889 12.59 ML 1.3 Gemlik (Bursa)
2024-05-22 06:33:34 38.48889 37.20556 7.03 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-22 06:17:21 38.12472 36.50556 7.09 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-22 05:57:25 36.37333 36.35833 7.01 ML 1.7 Kumlu (Hatay)
2024-05-22 05:42:28 38.43917 43.91917 7.0 ML 1.8 Gürpınar (Van)
2024-05-22 05:38:09 38.17694 37.82167 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-22 05:19:02 38.06083 36.45472 7.02 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-22 05:08:59 37.02806 28.06111 7.0 ML 1.0 Milas (Muğla)
2024-05-22 05:08:33 38.22 38.69139 12.88 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-05-22 04:33:06 40.03889 27.86833 12.78 ML 1.0 Manyas (Balıkesir)
2024-05-22 04:23:34 37.91389 36.62944 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)