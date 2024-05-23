Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.23 12:12:59 36.6733 30.5802 5.9 -.- 3.0 3.1 GOYNUK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2024.05.23 11:37:13 38.1292 32.5630 29.3 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.05.23 11:18:22 39.5653 29.3458 10.6 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.23 10:24:27 36.4107 36.2553 9.8 -.- 1.9 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2024.05.23 10:21:19 37.3403 36.9558 1.4 -.- 1.6 -.- KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 10:15:52 37.5313 37.1477 11.1 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 09:58:58 40.5627 34.1660 12.9 -.- 2.1 -.- ISHAKLI-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.05.23 09:49:07 38.5687 36.1388 5.2 -.- 1.3 -.- KURTTEPE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.05.23 09:35:32 40.0680 36.0090 12.8 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.23 09:28:52 36.0782 27.9978 1.9 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 08:52:58 38.3673 37.6102 5.7 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.23 08:17:34 35.7798 25.5253 5.4 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 07:42:52 39.9368 27.3548 8.9 -.- 2.5 -.- CAKIR-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.05.23 07:38:49 36.0492 36.2085 5.0 -.- 2.1 -.- YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.05.23 06:22:48 38.6890 25.4997 10.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.23 06:06:02 35.7330 25.4905 9.6 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 06:00:24 38.5628 40.3992 11.9 -.- 1.6 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2024.05.23 05:37:38 38.1180 37.7667 5.0 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.23 05:35:39 37.8053 26.8423 21.4 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.23 05:26:57 38.5357 37.2810 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 05:17:54 38.0138 37.4963 6.7 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 05:05:15 38.0002 36.2015 18.0 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.23 05:04:56 38.5817 30.5403 5.3 -.- 1.0 -.- KARLIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.23 04:43:42 40.0752 36.0518 1.1 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.23 04:23:21 37.3962 26.9445 14.2 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.23 04:14:56 38.2980 37.8698 2.3 -.- 2.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.23 04:11:48 40.0823 36.0367 5.0 -.- 2.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.23 03:49:08 37.9857 36.5048 15.6 -.- 1.4 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 03:45:39 37.3295 36.4203 5.2 -.- 1.8 -.- ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.05.23 02:57:58 38.5570 38.0100 8.3 -.- 1.2 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.23 02:50:45 36.5230 35.9717 11.1 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 02:49:18 37.9762 26.9618 5.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.23 02:48:20 37.9030 26.9075 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.23 02:18:33 38.5598 37.2720 5.3 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 02:16:45 37.3740 37.1088 6.4 -.- 1.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 01:27:00 38.2052 36.8722 4.6 -.- 0.9 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 00:51:35 39.7043 42.5448 10.7 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2024.05.23 00:46:47 38.2625 37.5730 14.8 -.- 0.9 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 00:27:11 38.2520 38.1370 4.8 -.- 1.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.23 00:13:21 38.2447 37.7310 5.4 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
AFAD 23 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-23 11:58:04 39.5375 25.80222 7.09 ML 1.5 Ege Denizi - [23.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-23 11:37:13 38.10778 32.72222 7.0 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-05-23 11:18:21 39.625 29.42639 6.95 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-23 10:45:42 36.91194 37.15306 15.04 ML 2.3 Şahinbey (Gaziantep)
2024-05-23 10:24:24 36.38333 36.06444 4.76 ML 2.1 Belen (Hatay)
2024-05-23 10:21:20 37.40944 36.9925 7.0 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-23 10:15:48 37.60222 36.98722 13.45 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-23 09:58:57 40.51972 34.10972 7.0 ML 1.6 Merkez (Çankırı)
2024-05-23 09:35:33 40.07556 36.02528 5.43 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)
2024-05-23 09:28:52 36.01611 28.10083 7.06 ML 1.7 Akdeniz - [68.34 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-23 08:52:58 38.49389 37.25917 6.89 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-23 08:49:21 38.29083 38.80889 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-05-23 07:38:51 36.04667 36.11583 7.0 ML 2.2 Yayladağı (Hatay)
2024-05-23 06:22:50 38.73611 25.64722 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [66.04 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-23 06:06:10 35.34583 26.60028 7.8 ML 3.4 Akdeniz - [167.98 km] Datça (Muğla)