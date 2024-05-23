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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.23 12:12:59  36.6733   30.5802        5.9      -.-  3.0  3.1   GOYNUK-KEMER (ANTALYA)                            İlksel

2024.05.23 11:37:13  38.1292   32.5630       29.3      -.-  1.3  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                            İlksel

2024.05.23 11:18:22  39.5653   29.3458       10.6      -.-  1.6  -.-   SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.05.23 10:24:27  36.4107   36.2553        9.8      -.-  1.9  -.-   MARASBOGAZI-(HATAY)                               İlksel

2024.05.23 10:21:19  37.3403   36.9558        1.4      -.-  1.6  -.-   KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.05.23 10:15:52  37.5313   37.1477       11.1      -.-  1.5  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.05.23 09:58:58  40.5627   34.1660       12.9      -.-  2.1  -.-   ISHAKLI-BAYAT (CORUM)                             İlksel

2024.05.23 09:49:07  38.5687   36.1388        5.2      -.-  1.3  -.-   KURTTEPE-PINARBASI (KAYSERI)                      İlksel

2024.05.23 09:35:32  40.0680   36.0090       12.8      -.-  1.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.05.23 09:28:52  36.0782   27.9978        1.9      -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.23 08:52:58  38.3673   37.6102        5.7      -.-  1.6  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.05.23 08:17:34  35.7798   25.5253        5.4      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.23 07:42:52  39.9368   27.3548        8.9      -.-  2.5  -.-   CAKIR-YENICE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.05.23 07:38:49  36.0492   36.2085        5.0      -.-  2.1  -.-   YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY)                        İlksel

2024.05.23 06:22:48  38.6890   25.4997       10.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.23 06:06:02  35.7330   25.4905        9.6      -.-  3.4  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.23 06:00:24  38.5628   40.3992       11.9      -.-  1.6  -.-   YELKAYA-GENC (BINGOL)                             İlksel

2024.05.23 05:37:38  38.1180   37.7667        5.0      -.-  1.9  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.05.23 05:35:39  37.8053   26.8423       21.4      -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.05.23 05:26:57  38.5357   37.2810        5.0      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.23 05:17:54  38.0138   37.4963        6.7      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.23 05:05:15  38.0002   36.2015       18.0      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.05.23 05:04:56  38.5817   30.5403        5.3      -.-  1.0  -.-   KARLIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                     İlksel

2024.05.23 04:43:42  40.0752   36.0518        1.1      -.-  1.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.23 04:23:21  37.3962   26.9445       14.2      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.23 04:14:56  38.2980   37.8698        2.3      -.-  2.0  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.05.23 04:11:48  40.0823   36.0367        5.0      -.-  2.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.23 03:49:08  37.9857   36.5048       15.6      -.-  1.4  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.23 03:45:39  37.3295   36.4203        5.2      -.-  1.8  -.-   ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE)                         İlksel

2024.05.23 02:57:58  38.5570   38.0100        8.3      -.-  1.2  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.05.23 02:50:45  36.5230   35.9717       11.1      -.-  1.2  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.05.23 02:49:18  37.9762   26.9618        5.2      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.23 02:48:20  37.9030   26.9075        5.2      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.23 02:18:33  38.5598   37.2720        5.3      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.23 02:16:45  37.3740   37.1088        6.4      -.-  1.3  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.05.23 01:27:00  38.2052   36.8722        4.6      -.-  0.9  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.23 00:51:35  39.7043   42.5448       10.7      -.-  2.1  -.-   YAGMURLU-ELESKIRT (AGRI)                          İlksel

2024.05.23 00:46:47  38.2625   37.5730       14.8      -.-  0.9  -.-   SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.23 00:27:11  38.2520   38.1370        4.8      -.-  1.8  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.05.23 00:13:21  38.2447   37.7310        5.4      -.-  1.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 23 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer     

2024-05-23 11:58:04       39.5375                25.80222              7.09       ML         1.5          Ege Denizi - [23.57 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-23 11:37:13       38.10778              32.72222              7.0          ML         1.3          Selçuklu (Konya)            

2024-05-23 11:18:21       39.625   29.42639              6.95       ML         1.2          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-05-23 10:45:42       36.91194              37.15306              15.04     ML         2.3          Şahinbey (Gaziantep)  

2024-05-23 10:24:24       36.38333              36.06444              4.76       ML         2.1          Belen (Hatay)   

2024-05-23 10:21:20       37.40944              36.9925                7.0          ML         1.6          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-05-23 10:15:48       37.60222              36.98722              13.45     ML         1.4          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-05-23 09:58:57       40.51972              34.10972              7.0          ML         1.6          Merkez (Çankırı)            

2024-05-23 09:35:33       40.07556              36.02528              5.43       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-23 09:28:52       36.01611              28.10083              7.06       ML         1.7          Akdeniz - [68.34 km] Marmaris (Muğla)               

2024-05-23 08:52:58       38.49389              37.25917              6.89       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-23 08:49:21       38.29083              38.80889              7.0          ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-05-23 07:38:51       36.04667              36.11583              7.0          ML         2.2          Yayladağı (Hatay)           

2024-05-23 06:22:50       38.73611              25.64722              7.0          ML         2.0          Ege Denizi - [66.04 km] Karaburun (İzmir)               

2024-05-23 06:06:10       35.34583              26.60028              7.8          ML         3.4          Akdeniz - [167.98 km] Datça (Muğla)    

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