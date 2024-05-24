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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.24 11:39:05  38.6647   30.3115       11.4      -.-  1.4  -.-   SERBAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                 İlksel

2024.05.24 10:54:58  38.2733   27.2345        5.4      -.-  1.6  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.05.24 10:43:40  40.4245   28.8820        8.7      -.-  1.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.05.24 10:40:19  40.3433   27.6167        9.4      -.-  1.8  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.05.24 10:40:01  40.4272   28.8885        7.7      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.05.24 10:27:36  37.7840   36.5002        5.5      -.-  2.1  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.24 09:55:42  37.9052   29.3470        9.3      -.-  1.8  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2024.05.24 09:53:29  37.8795   29.3932       15.4      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2024.05.24 09:15:19  38.2875   27.2387        5.2      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.05.24 09:07:02  38.2710   27.2248        5.0      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.05.24 09:02:27  38.2830   27.2290        9.6      -.-  3.5  3.3   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.05.24 09:00:41  40.4137   26.1108       12.3      -.-  2.1  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.05.24 08:58:26  40.0692   36.0392        8.0      -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.24 08:50:19  39.0893   27.5358        0.0      -.-  1.9  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.05.24 08:02:00  36.8577   27.3272       12.9      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.24 07:58:31  38.4618   37.3372        9.1      -.-  1.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.24 07:16:05  38.1808   27.6375       15.8      -.-  1.8  -.-   TOKATBASI-BAYINDIR (IZMIR)                        İlksel

2024.05.24 06:47:04  37.4733   37.1533        4.1      -.-  1.7  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.05.24 06:09:51  37.2687   33.3490        1.3      -.-  1.7  -.-   ALACATI-(KARAMAN)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.24 05:59:28  35.6283   27.0662        5.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.24 05:51:06  37.9182   36.6458        7.1      -.-  1.7  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.05.24 05:47:32  38.6243   37.2605        3.8      -.-  2.1  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.05.24 05:22:51  39.5842   26.0183       10.8      -.-  1.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.05.24 05:12:49  39.5832   26.0027        5.9      -.-  2.2  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.05.24 05:01:04  38.0412   36.4762        5.0      -.-  2.3  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.24 04:47:05  36.7223   28.8785        4.6      -.-  0.9  -.-   SEREFLER-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel

2024.05.24 04:35:17  37.8272   36.1852        8.5      -.-  1.5  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.05.24 04:02:06  40.0567   36.0303        5.6      -.-  1.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.05.24 04:00:14  38.2257   37.0993       12.4      -.-  1.2  -.-   IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.24 03:22:39  37.8758   36.3617        5.0      -.-  2.4  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.05.24 02:58:05  34.9172   23.4797       22.6      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.24 02:56:41  38.1450   38.5607       11.9      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.05.24 02:39:26  35.2872   24.0017        8.8      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.24 02:36:31  35.7822   25.4823        7.4      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.24 02:19:24  37.4478   37.0165        5.0      -.-  1.5  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.05.24 01:44:46  35.5645   26.5353        9.2      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.24 01:39:58  35.5552   26.5618        4.9      -.-  3.9  4.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.24 01:22:55  37.8697   36.0812        5.8      -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.05.24 01:17:18  37.0665   37.9802        9.4      -.-  1.8  -.-   UGURCUK-BIRECIK (SANLIURFA)                       İlksel

2024.05.24 01:13:14  37.5198   36.4782        6.8      -.-  1.6  -.-   ALANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.24 01:05:28  40.1397   24.5805        9.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.24 00:26:04  35.7943   25.4742        8.2      -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.24 00:02:32  38.1377   36.9922        5.0      -.-  2.3  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 24 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-24 11:56:10       38.07972              37.94167              6.73       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-24 11:40:10       37.51361              37.05111              7.0          ML         1.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-05-24 11:39:04       38.62944              30.24278              7.0          ML         1.4          Sandıklı (Afyonkarahisar)           

2024-05-24 11:29:08       41.67083              27.70917              7.0          ML         1.0          Vize (Kırklareli)

2024-05-24 11:03:14       38.19556              37.3725                6.91       ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-24 10:54:58       38.25389              27.2275                3.29       ML         1.7          Menderes (İzmir)          

2024-05-24 10:40:18       40.32028              27.61861              7.03       ML         1.7          Gönen (Balıkesir)           

2024-05-24 10:27:37       37.81306              36.50194              7.04       ML         2.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-24 10:13:39       40.10028              44.1775                7.06       ML         1.9          Armavir (Ermenistan) - [08.34 km] Karakoyunlu (Iğdır)       

2024-05-24 10:09:07       39.28472              27.61167              5.97       ML         1.7          Soma (Manisa)

2024-05-24 10:05:55       38.06861              37.93444              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-24 09:55:42       37.88472              29.36028              7.0          ML         1.9          Çal (Denizli)       

2024-05-24 09:53:29       37.89083              29.38361              7.0          ML         1.6          Çal (Denizli)       

2024-05-24 09:35:11       39.28861              27.06806              7.0          ML         1.4          Bergama (İzmir)              

2024-05-24 09:24:21       39.5625                26.00222              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - [10.58 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-24 09:24:01       38.27417              27.21028              7.0          ML         1.1          Menderes (İzmir)          

2024-05-24 09:23:18       39.18639              34.1375                7.0          ML         0.9          Merkez (Kırşehir)           

2024-05-24 09:15:19       38.27556              27.22444              6.92       ML         1.7          Buca (İzmir)      

2024-05-24 09:12:00       38.21917              38.4825                7.0          ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-05-24 09:07:33       38.50694              38.02667              7.0          ML         1.6          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-24 09:02:28       38.25944              27.22694              3.41       ML         3.2          Menderes (İzmir)          

2024-05-24 09:01:19       38.67694              37.1925                7.03       ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-05-24 09:00:41       40.40583              26.13806              7.01       ML         1.9          Ege Denizi - [18.98 km] Eceabat (Çanakkale)               

2024-05-24 08:58:27       40.06667              36.04778              7.0          ML         1.9          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-24 08:50:20       39.10778              27.55556              7.27       ML         1.6          Soma (Manisa)

2024-05-24 08:34:51       39.08389              27.75417              8.2          ML         1.3          Kırkağaç (Manisa)          

2024-05-24 08:14:34       40.67556              42.32167              7.0          ML         1.3          Şenkaya (Erzurum)        

2024-05-24 08:12:40       40.71083              42.31028              7.16       ML         1.1          Şenkaya (Erzurum)        

2024-05-24 08:02:01       36.82972              27.27306              6.92       ML         1.7          Ege Denizi - [15.42 km] Bodrum (Muğla)               

2024-05-24 07:58:31       38.64222              37.26167              7.02       ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-05-24 07:22:35       38.10833              37.80611              5.07       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-24 07:16:05       38.19222              27.66028              7.0          ML         1.5          Bayındır (İzmir)

2024-05-24 07:11:05       38.28389              38.20306              11.01     ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)

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