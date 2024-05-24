Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.24 11:39:05 38.6647 30.3115 11.4 -.- 1.4 -.- SERBAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.24 10:54:58 38.2733 27.2345 5.4 -.- 1.6 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.05.24 10:43:40 40.4245 28.8820 8.7 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.24 10:40:19 40.3433 27.6167 9.4 -.- 1.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.24 10:40:01 40.4272 28.8885 7.7 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.24 10:27:36 37.7840 36.5002 5.5 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 09:55:42 37.9052 29.3470 9.3 -.- 1.8 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.05.24 09:53:29 37.8795 29.3932 15.4 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.05.24 09:15:19 38.2875 27.2387 5.2 -.- 1.7 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.05.24 09:07:02 38.2710 27.2248 5.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.05.24 09:02:27 38.2830 27.2290 9.6 -.- 3.5 3.3 YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.05.24 09:00:41 40.4137 26.1108 12.3 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.24 08:58:26 40.0692 36.0392 8.0 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.24 08:50:19 39.0893 27.5358 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.24 08:02:00 36.8577 27.3272 12.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.24 07:58:31 38.4618 37.3372 9.1 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.24 07:16:05 38.1808 27.6375 15.8 -.- 1.8 -.- TOKATBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.05.24 06:47:04 37.4733 37.1533 4.1 -.- 1.7 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 06:09:51 37.2687 33.3490 1.3 -.- 1.7 -.- ALACATI-(KARAMAN) İlksel
2024.05.24 05:59:28 35.6283 27.0662 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.24 05:51:06 37.9182 36.6458 7.1 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 05:47:32 38.6243 37.2605 3.8 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.24 05:22:51 39.5842 26.0183 10.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.24 05:12:49 39.5832 26.0027 5.9 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.24 05:01:04 38.0412 36.4762 5.0 -.- 2.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 04:47:05 36.7223 28.8785 4.6 -.- 0.9 -.- SEREFLER-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.05.24 04:35:17 37.8272 36.1852 8.5 -.- 1.5 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.24 04:02:06 40.0567 36.0303 5.6 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.24 04:00:14 38.2257 37.0993 12.4 -.- 1.2 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 03:22:39 37.8758 36.3617 5.0 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 02:58:05 34.9172 23.4797 22.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.24 02:56:41 38.1450 38.5607 11.9 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.24 02:39:26 35.2872 24.0017 8.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.24 02:36:31 35.7822 25.4823 7.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.24 02:19:24 37.4478 37.0165 5.0 -.- 1.5 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 01:44:46 35.5645 26.5353 9.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.24 01:39:58 35.5552 26.5618 4.9 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2024.05.24 01:22:55 37.8697 36.0812 5.8 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.24 01:17:18 37.0665 37.9802 9.4 -.- 1.8 -.- UGURCUK-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2024.05.24 01:13:14 37.5198 36.4782 6.8 -.- 1.6 -.- ALANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 01:05:28 40.1397 24.5805 9.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.24 00:26:04 35.7943 25.4742 8.2 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.24 00:02:32 38.1377 36.9922 5.0 -.- 2.3 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 24 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-24 11:56:10 38.07972 37.94167 6.73 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-24 11:40:10 37.51361 37.05111 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-24 11:39:04 38.62944 30.24278 7.0 ML 1.4 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2024-05-24 11:29:08 41.67083 27.70917 7.0 ML 1.0 Vize (Kırklareli)
2024-05-24 11:03:14 38.19556 37.3725 6.91 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-24 10:54:58 38.25389 27.2275 3.29 ML 1.7 Menderes (İzmir)
2024-05-24 10:40:18 40.32028 27.61861 7.03 ML 1.7 Gönen (Balıkesir)
2024-05-24 10:27:37 37.81306 36.50194 7.04 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-24 10:13:39 40.10028 44.1775 7.06 ML 1.9 Armavir (Ermenistan) - [08.34 km] Karakoyunlu (Iğdır)
2024-05-24 10:09:07 39.28472 27.61167 5.97 ML 1.7 Soma (Manisa)
2024-05-24 10:05:55 38.06861 37.93444 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-24 09:55:42 37.88472 29.36028 7.0 ML 1.9 Çal (Denizli)
2024-05-24 09:53:29 37.89083 29.38361 7.0 ML 1.6 Çal (Denizli)
2024-05-24 09:35:11 39.28861 27.06806 7.0 ML 1.4 Bergama (İzmir)
2024-05-24 09:24:21 39.5625 26.00222 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-24 09:24:01 38.27417 27.21028 7.0 ML 1.1 Menderes (İzmir)
2024-05-24 09:23:18 39.18639 34.1375 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)
2024-05-24 09:15:19 38.27556 27.22444 6.92 ML 1.7 Buca (İzmir)
2024-05-24 09:12:00 38.21917 38.4825 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-05-24 09:07:33 38.50694 38.02667 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-05-24 09:02:28 38.25944 27.22694 3.41 ML 3.2 Menderes (İzmir)
2024-05-24 09:01:19 38.67694 37.1925 7.03 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-05-24 09:00:41 40.40583 26.13806 7.01 ML 1.9 Ege Denizi - [18.98 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-05-24 08:58:27 40.06667 36.04778 7.0 ML 1.9 Sulusaray (Tokat)
2024-05-24 08:50:20 39.10778 27.55556 7.27 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-05-24 08:34:51 39.08389 27.75417 8.2 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2024-05-24 08:14:34 40.67556 42.32167 7.0 ML 1.3 Şenkaya (Erzurum)
2024-05-24 08:12:40 40.71083 42.31028 7.16 ML 1.1 Şenkaya (Erzurum)
2024-05-24 08:02:01 36.82972 27.27306 6.92 ML 1.7 Ege Denizi - [15.42 km] Bodrum (Muğla)
2024-05-24 07:58:31 38.64222 37.26167 7.02 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-05-24 07:22:35 38.10833 37.80611 5.07 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-24 07:16:05 38.19222 27.66028 7.0 ML 1.5 Bayındır (İzmir)
2024-05-24 07:11:05 38.28389 38.20306 11.01 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)