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  4. Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.04 10:32:12  37.5837   29.1805        2.0      -.-  1.5  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel

2024.06.04 10:25:57  37.1632   37.2250        0.0      -.-  1.3  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.06.04 10:21:41  37.5778   35.7977        5.0      -.-  1.7  -.-   OZBASI-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2024.06.04 10:04:13  38.3497   31.7513        5.5      -.-  1.9  -.-   BOGAZKENT-ILGIN (KONYA)                           İlksel

2024.06.04 09:54:17  39.0993   27.5262        0.0      -.-  2.1  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.04 08:38:28  40.4142   28.7938        4.9      -.-  2.5  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel

2024.06.04 08:30:25  40.2125   41.6270       30.7      -.-  2.4  -.-   HAMIDIYE-TORTUM (ERZURUM)                         İlksel

2024.06.04 07:31:13  40.3072   41.5327       19.6      -.-  2.1  -.-   TORTUM (ERZURUM)                                  İlksel

2024.06.04 06:55:11  36.0528   27.3960        7.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.04 06:50:38  40.8193   34.7928        9.3      -.-  2.2  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           İlksel

2024.06.04 06:48:32  36.9133   27.7548        8.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.06.04 06:42:49  35.9868   27.2385        8.0      -.-  3.3  3.3   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.04 06:25:13  40.1248   41.9437        4.1      -.-  1.8  -.-   HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM)                       İlksel

2024.06.04 06:17:13  36.9220   27.7508        8.3      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.06.04 06:04:11  38.5130   26.4930        9.8      -.-  2.8  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                        İlksel

2024.06.04 05:25:36  40.4173   28.8667        8.8      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.04 04:30:57  42.5252   43.2448        5.0      -.-  3.3  3.3   GURCISTAN                                         İlksel

2024.06.04 04:02:46  38.9438   26.0122        9.6      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.04 03:22:51  36.4323   36.1045        5.0      -.-  1.1  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.06.04 02:58:53  34.7548   25.5073       23.8      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.04 02:49:31  37.4268   37.2027        5.4      -.-  1.5  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.06.04 02:44:56  39.0450   40.8233        6.8      -.-  1.3  -.-   COBANTASI-(BINGOL)                                İlksel

2024.06.04 02:06:03  37.1515   37.9195        5.0      -.-  1.8  -.-   AYRAN-BIRECIK (SANLIURFA)                         İlksel

2024.06.04 01:52:41  36.0955   36.3185       11.9      -.-  1.2  -.-   KESKINCIK-ALTINOZU (HATAY)                        İlksel

2024.06.04 01:35:19  37.8660   41.9467        5.2      -.-  1.6  -.-   YERLIBAHCE-(SIIRT)                                İlksel

2024.06.04 01:11:57  39.1397   28.1957       13.9      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2024.06.04 01:04:33  37.8272   37.5455       17.5      -.-  2.1  -.-   SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.06.04 01:03:42  42.4973   43.2123        2.8      -.-  5.0  5.0   GURCISTAN                                         İlksel

2024.06.04 00:59:31  39.4853   25.7662        5.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.04 00:47:26  38.0773   37.4763       12.1      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.06.04 00:22:47  37.8695   27.7063       14.2      -.-  1.1  -.-   KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN)                        İlksel

2024.06.04 00:19:33  38.7975   37.5093        5.0      -.-  1.8  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.06.04 00:07:48  40.1133   35.9838        5.0      -.-  1.9  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 4 Haziran son depremler listesi

Tarih    Saat           Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-06-04 10:26:00       37.36944              36.98694              10.76     ML         1.1          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-04 10:25:57       37.04889              37.18278              7.59       ML         1.8          Şahinbey (Gaziantep)  

2024-06-04 10:21:42       37.70222              35.90861              7.0          ML         1.4          Kozan (Adana) 

2024-06-04 10:04:30       42.5125                43.22194              7.0          ML         2.6          Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [108.69 km] Posof (Ardahan)         

2024-06-04 10:04:12       38.35861              31.75917              7.01       ML         1.8          Tuzlukçu (Konya)           

2024-06-04 09:54:17       39.10472              27.51889              7.05       ML         1.8          Soma (Manisa)

2024-06-04 09:50:24       39.18917              34.1425                7.0          ML         0.6          Merkez (Kırşehir)           

2024-06-04 09:37:53       38.30417              26.2175                29.95     ML         1.1          Ege Denizi - [04.07 km] Çeşme (İzmir)  

2024-06-04 08:54:04       40.74194              42.78833              7.0          ML         1.3          Göle (Ardahan)               

2024-06-04 08:45:56       40.28944              41.46056              7.0          ML         1.9          Tortum (Erzurum)          

2024-06-04 08:38:27       40.42194              28.77139              9.48       ML         2.4          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.88 km] Mudanya (Bursa)           

2024-06-04 08:30:25       40.22389              41.46556              7.0          ML         2.0          Yakutiye (Erzurum)       

2024-06-04 07:31:14       40.22361              41.44194              7.07       ML         1.6          Yakutiye (Erzurum)       

2024-06-04 07:27:47       37.81333              36.09833              7.0          ML         1.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-06-04 07:05:41       38.90972              27.03861              8.44       ML         0.8          Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.53 km] Aliağa (İzmir)    

2024-06-04 06:55:10       36.02306              27.35556              14.2       ML         2.3          Ege Denizi - [74.95 km] Datça (Muğla)  

2024-06-04 06:50:39       40.85028              34.73667              12.41     ML         1.9          Dodurga (Çorum)           

2024-06-04 06:48:32       36.92111              27.78361              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.00 km] Bodrum (Muğla)             

2024-06-04 06:42:49       35.94889              27.33139              15.24     ML         3.1          Ege Denizi - [83.38 km] Datça (Muğla)  

2024-06-04 06:25:16       40.06583              41.78639              9.15       ML         1.6          Pasinler (Erzurum)         

2024-06-04 06:17:14       36.90722              27.80833              7.0          ML         1.6          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.60 km] Milas (Muğla)              

2024-06-04 06:04:11       38.52917              26.49472              9.33       ML         2.5          Karaburun (İzmir)          

2024-06-04 05:37:43       37.36694              37.04278              6.94       ML         0.8          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-06-04 05:25:36       40.45667              28.855   7.0          ML         1.0          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.11 km] Armutlu (Yalova)              

2024-06-04 04:50:23       37.47389              36.57028              7.0          ML         1.0          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-06-04 04:33:40       39.58583              27.16806              12.09     ML         0.9          Havran (Balıkesir)           

2024-06-04 04:30:59       42.38833              43.26694              14.54     ML         3.0          Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [97.03 km] Posof (Ardahan)             

2024-06-04 04:02:46       38.91917              25.9875                7.73       ML         1.3          Ege Denizi - [46.61 km] Karaburun (İzmir)               

2024-06-04 03:53:47       37.27722              30.51694              7.0          ML         1.0          Bucak (Burdur)

2024-06-04 03:45:22       42.34778              43.34778              10.1       ML         1.6          Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [95.75 km] Posof (Ardahan)

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