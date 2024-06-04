Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.04 10:32:12 37.5837 29.1805 2.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.06.04 10:25:57 37.1632 37.2250 0.0 -.- 1.3 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.04 10:21:41 37.5778 35.7977 5.0 -.- 1.7 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.06.04 10:04:13 38.3497 31.7513 5.5 -.- 1.9 -.- BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.06.04 09:54:17 39.0993 27.5262 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.04 08:38:28 40.4142 28.7938 4.9 -.- 2.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.06.04 08:30:25 40.2125 41.6270 30.7 -.- 2.4 -.- HAMIDIYE-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2024.06.04 07:31:13 40.3072 41.5327 19.6 -.- 2.1 -.- TORTUM (ERZURUM) İlksel
2024.06.04 06:55:11 36.0528 27.3960 7.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.04 06:50:38 40.8193 34.7928 9.3 -.- 2.2 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2024.06.04 06:48:32 36.9133 27.7548 8.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 06:42:49 35.9868 27.2385 8.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2024.06.04 06:25:13 40.1248 41.9437 4.1 -.- 1.8 -.- HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2024.06.04 06:17:13 36.9220 27.7508 8.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 06:04:11 38.5130 26.4930 9.8 -.- 2.8 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2024.06.04 05:25:36 40.4173 28.8667 8.8 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.04 04:30:57 42.5252 43.2448 5.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel
2024.06.04 04:02:46 38.9438 26.0122 9.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.04 03:22:51 36.4323 36.1045 5.0 -.- 1.1 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.06.04 02:58:53 34.7548 25.5073 23.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 02:49:31 37.4268 37.2027 5.4 -.- 1.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 02:44:56 39.0450 40.8233 6.8 -.- 1.3 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2024.06.04 02:06:03 37.1515 37.9195 5.0 -.- 1.8 -.- AYRAN-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2024.06.04 01:52:41 36.0955 36.3185 11.9 -.- 1.2 -.- KESKINCIK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.06.04 01:35:19 37.8660 41.9467 5.2 -.- 1.6 -.- YERLIBAHCE-(SIIRT) İlksel
2024.06.04 01:11:57 39.1397 28.1957 13.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.06.04 01:04:33 37.8272 37.5455 17.5 -.- 2.1 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.04 01:03:42 42.4973 43.2123 2.8 -.- 5.0 5.0 GURCISTAN İlksel
2024.06.04 00:59:31 39.4853 25.7662 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.04 00:47:26 38.0773 37.4763 12.1 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 00:22:47 37.8695 27.7063 14.2 -.- 1.1 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2024.06.04 00:19:33 38.7975 37.5093 5.0 -.- 1.8 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.04 00:07:48 40.1133 35.9838 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
AFAD 4 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-04 10:26:00 37.36944 36.98694 10.76 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-04 10:25:57 37.04889 37.18278 7.59 ML 1.8 Şahinbey (Gaziantep)
2024-06-04 10:21:42 37.70222 35.90861 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-06-04 10:04:30 42.5125 43.22194 7.0 ML 2.6 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [108.69 km] Posof (Ardahan)
2024-06-04 10:04:12 38.35861 31.75917 7.01 ML 1.8 Tuzlukçu (Konya)
2024-06-04 09:54:17 39.10472 27.51889 7.05 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-06-04 09:50:24 39.18917 34.1425 7.0 ML 0.6 Merkez (Kırşehir)
2024-06-04 09:37:53 38.30417 26.2175 29.95 ML 1.1 Ege Denizi - [04.07 km] Çeşme (İzmir)
2024-06-04 08:54:04 40.74194 42.78833 7.0 ML 1.3 Göle (Ardahan)
2024-06-04 08:45:56 40.28944 41.46056 7.0 ML 1.9 Tortum (Erzurum)
2024-06-04 08:38:27 40.42194 28.77139 9.48 ML 2.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.88 km] Mudanya (Bursa)
2024-06-04 08:30:25 40.22389 41.46556 7.0 ML 2.0 Yakutiye (Erzurum)
2024-06-04 07:31:14 40.22361 41.44194 7.07 ML 1.6 Yakutiye (Erzurum)
2024-06-04 07:27:47 37.81333 36.09833 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-06-04 07:05:41 38.90972 27.03861 8.44 ML 0.8 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.53 km] Aliağa (İzmir)
2024-06-04 06:55:10 36.02306 27.35556 14.2 ML 2.3 Ege Denizi - [74.95 km] Datça (Muğla)
2024-06-04 06:50:39 40.85028 34.73667 12.41 ML 1.9 Dodurga (Çorum)
2024-06-04 06:48:32 36.92111 27.78361 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.00 km] Bodrum (Muğla)
2024-06-04 06:42:49 35.94889 27.33139 15.24 ML 3.1 Ege Denizi - [83.38 km] Datça (Muğla)
2024-06-04 06:25:16 40.06583 41.78639 9.15 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2024-06-04 06:17:14 36.90722 27.80833 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.60 km] Milas (Muğla)
2024-06-04 06:04:11 38.52917 26.49472 9.33 ML 2.5 Karaburun (İzmir)
2024-06-04 05:37:43 37.36694 37.04278 6.94 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-04 05:25:36 40.45667 28.855 7.0 ML 1.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.11 km] Armutlu (Yalova)
2024-06-04 04:50:23 37.47389 36.57028 7.0 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-04 04:33:40 39.58583 27.16806 12.09 ML 0.9 Havran (Balıkesir)
2024-06-04 04:30:59 42.38833 43.26694 14.54 ML 3.0 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [97.03 km] Posof (Ardahan)
2024-06-04 04:02:46 38.91917 25.9875 7.73 ML 1.3 Ege Denizi - [46.61 km] Karaburun (İzmir)
2024-06-04 03:53:47 37.27722 30.51694 7.0 ML 1.0 Bucak (Burdur)
2024-06-04 03:45:22 42.34778 43.34778 10.1 ML 1.6 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [95.75 km] Posof (Ardahan)