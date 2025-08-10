Az önce deprem nerede oldu? Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale deprem büyüklüğü kaç?

BALIKESİR DEPREM YIKILAN BİNA VAR MI?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk gelen bilgilere göre Sındırgı ilçe merkezinde ve çevre köylerde en az 10 bina yıkıldı, bazı köylerde ağır hasar olduğu bildirildi. Depremin merkez üssüne yakın yerleşimlerde yıkımın daha fazla olmasından endişe ediliyor.