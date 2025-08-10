Az önce deprem nerede oldu? Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale deprem büyüklüğü kaç?
Az önce deprem nerede oldu? Sındırgı merkezli 6.1’lik deprem, yüzeye çok yakın olması nedeniyle şiddetli hissedildi. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, bazı köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.42’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin sadece 1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yüzeye çok yakın olması nedeniyle deprem, geniş bir bölgede güçlü şekilde hissedildi.
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Deprem, Balıkesir başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Manisa ve çevre illerde vatandaşları sokağa döktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok binada çatlaklar oluştuğu, eşyaların devrildiği ve panik yaşandığı görüldü.
BALIKESİR DEPREM YIKILAN BİNA VAR MI?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk gelen bilgilere göre Sındırgı ilçe merkezinde ve çevre köylerde en az 10 bina yıkıldı, bazı köylerde ağır hasar olduğu bildirildi. Depremin merkez üssüne yakın yerleşimlerde yıkımın daha fazla olmasından endişe ediliyor.
ARAMA KURTARMA
Depremin ardından AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar başlatıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi. Balıkesir Valiliği, vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.