Aziz Yıldırım-Acun Ilıcalı tartışması alevlendi: Adnan Hoca konusuna girersem...
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım kendisine ''yalan konuşuyor'' diyen Acun Ilıcalı hakkında ağır iddialarda bulundu. Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Dominik'te "FETÖ'cülere pasaport çıkarttığını" söyleyerek, ''Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz"' dedi.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kongre öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki kavga büyüyerek sürüyor.
Karşılıklı suçlamalarla devam eden tartışmaya bu defa yeni teknik direktör Mourinho transferinde öne çıkan ve Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan televizyoncu Acun Ilıcalı da dahil oldu.
T24'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım, önce gazeteci Enver Aysever'in YouTube yayınında, daha sonra da Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmasında Ilıcalı'yı hedef aldı.
Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Acun Ilıcalı Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın.