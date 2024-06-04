Aziz Yıldırım-Acun Ilıcalı tartışması alevlendi: Adnan Hoca konusuna girersem...

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Acun Ilıcalı Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın.