B sınıfı ehliyeti olanlar müjde: Düğmeye basıldı, yeni dönem başlıyor
Uzun süredir beklenen yeni ehliyet düzenlemesi ile ilgili önemli bir yol kat edildi. B ehliyeti ile daha yüksek CC’li motor kullanmak mümkün olacak. İşte yeni düzenlemeden son gelişmeler…
Ehliyet kullanımına ilişkin uzun süredir beklenen düzenleme için yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar yıllardır B ehliyetinin yetersizliği nedeniyle yüksek CC motorları kullanamamaktan şikayetçiyci. Ancak uzun süredir devam eden çalışmalarda önemli bir yol kat edildi. Detaylar haberimizde…
Şubat 2023'te yapılan düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 CC'ye kadar motosiklet kullanma yolunu açmıştı. Bu hamle, Türkiye yollarında iki tekerlekli araç sayısında gözle görülür bir artışa neden oldu. Ancak görünen o ki, yetkililer bu kapsamı daha da genişletmeyi planlıyor. Tabii bunun için de bazı şartlar bulunacak.
KAPSAM 250 CC'YE KADAR GENİŞLİYOR
Haberlere göre, İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Masadaki plan, B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek motosikletlerin silindir hacmini 250 CC'ye kadar çıkarmak. Bu düzenleme ile A2 ehliyetine ihtiyaç duymadan, şehirlerarası yollarda da daha rahat seyredebilen motosikletleri kullanmak mümkün olacak.