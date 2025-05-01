Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Silivri, Pendik, Kadıköy bu saate dikkat! Uyarı yapıldı önlem alın!
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren elektrik kesintisi uyarısı, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek planlı kesintiler nedeniyle vatandaşlar, "BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, elektrikler ne zaman gelecek, pazar elektrik kesintisi" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 3 Mayıs Cumartesi günü için planlı elektrik kesintileri duyuruldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) 15 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ise 5 ilçede bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirecek.
Kesintiler, bazı bölgelerde uzun süre gerçekleceği için vatandaşlar tedbir almaları konusunda uyarıldı.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 3 Mayıs Cumartesi günü için BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...