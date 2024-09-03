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  4. Bahar dizisinin kadrosuna Büşra Pekin dahil oldu! Büşra Pekin kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Büşra Pekin dahil oldu! Büşra Pekin kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Büşra Pekin dahil oldu. Büşra Pekin dizide başhekim Süreyya karakterini canlandıracak. Peki, Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna Büşra Pekin dahil oldu! Büşra Pekin kimdir? - Sayfa 1

Büşra Pekin kimdir?

30 Haziran 1982 tarihinde, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğan Elif Büşra Pekin, Türk oyuncudur. Annesi Ankara'lı, babası ise Selanik göçmeni İstanbul'lu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. Yaşar Neng Koleji’nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur.

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Bahar dizisinin kadrosuna Büşra Pekin dahil oldu! Büşra Pekin kimdir? - Sayfa 2

2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. 2007 yılında Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolde yer almıştır. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştır ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirmiştir, aynı zamanda bazı skeçlerin yazarlığını da üstlenmiştir.

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Bahar dizisinin kadrosuna Büşra Pekin dahil oldu! Büşra Pekin kimdir? - Sayfa 3

2009 yılında vizyona giren Neşeli Hayat filmindeki rolüyle 1 Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl Çok Filim Hareketler Bunlar filminde de yer almıştır. 2011 yılında Şirin Hatun karakteriyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk olmuştur. 2014 yılında Hadi İnşallah filminde Murat Boz ile başrolü paylaşmıştır ve yazar Pucca'yı canlandırmıştır. Ardından sırasıyla Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı filmlerinde de başrolde yer almıştır. Pekin, 2022 yılında vizyona giren Dilberay filminde ses sanatçısı Dilber Ay'ı canlandırdı.

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Bahar dizisinin kadrosuna Büşra Pekin dahil oldu! Büşra Pekin kimdir? - Sayfa 4

Büşra Pekin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2002      En Son Babalar Duyar   

2003      Hayat Bilgisi

2006      Bir Demet Tiyatro           

2006      Fırtına                  

2008      Sınıf      

2008-2010           Çok Güzel Hareketler Bunlar

2010      Geniş Aile          

2011      Muhteşem Yüzyıl

2011      Aşağı Yukarı Yemişlililer

2012      Annem Uyurken             Defne   Başrol oyuncusu

2012      İşler Güçler        Ecevit Tersyatan

2012, 2022          O Ses Türkiye Yılbaşı Özel           

2014-2015           Kardeş Payı       

2014      Kim O!                 

2015      Komedi Türkiye              

2016, 2018          Buyur Bi'De Burdan Bak

2022      Şarkılar Bizi Söyler          

2023      Yıldız De Bana

2024      Yaban Çiçekleri

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