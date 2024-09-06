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  4. Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu. Dizide Elçin Afacan, hastanenin yeni doktoru Eylem karakterini canlandıracak. Peki, Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir? - Sayfa 1

Elçin Afacan kimdir?

21 Ocak 1991 yılında İstanbul’da doğan Elçin Afacan, Türk oyuncudur.

Eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşadı. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçerde dizisindeki "Gülçin" adlı karakteri canlandırarak yaşamış oldu.

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Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir? - Sayfa 2

Daha sonra 2017 yılında FOX'ta yayınlanan Deli Gönül dizisinde sırada oturan kız öğrenci rolünü canlandırdı. Afacan, asıl çıkışını 2019 yılında yine FOX'ta yayınlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide canlandırdığı "Beste Güneş" karakteri ile yaparak geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Melek Yücel (Melo)" karakterini canlandırmıştır. 2021'de ilk sinema deneyimi olan Benden Ne Olur adlı sinema filminde rol almıştır. Afacan, oyunculuğun yanı sıra tiyatro sahnelerinde yer almaya devam etmektedir.

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Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir? - Sayfa 3

Elçin Afacan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

     2016      Görevimiz Komedi

2016      İçerde   Gülçin

2017      Deli Gönül

2019      Bir Aile Hikayesi

2020-2021    Sen Çal Kapımı

2022      Seni Kalbime Sakladım

2022-2023           Çöp Adam

Yakında                Asya

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Bahar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir? - Sayfa 4

İnternet

        2024      Zamanın Kapıları             

                 Yakında     Aşk, Evlilik, Nefret                       

Sinema

2022      Benden Ne Olur?

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