Bakan Ersoy duyurdu: Hatay'da çok önemli bir tablet bulundu

Tabletin ilk okumasına göre milattan önce 15’inci yüzyıla tarihlendiği ve yüklü miktardaki bir mobilya alışverişine ait idari bir kayıt olduğu anlaşılıyor. Tablet, Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.