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  4. Bakan Ersoy duyurdu: 'Skylla Grubu' eşsiz heykeller keşfedildi

Bakan Ersoy duyurdu: 'Skylla Grubu' eşsiz heykeller keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Geleceğe Miras’ isimli arkeoloji projesi çerçevesinde restore edilen sahne çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerin keşfedildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy duyurdu: 'Skylla Grubu' eşsiz heykeller keşfedildi - Sayfa 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerin keşfedildiğini duyurdu.

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Bakan Ersoy duyurdu: 'Skylla Grubu' eşsiz heykeller keşfedildi - Sayfa 2

Bakan Ersoy, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

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Bakan Ersoy duyurdu: 'Skylla Grubu' eşsiz heykeller keşfedildi - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, açıklamasında şunları söyledi:

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Bakan Ersoy duyurdu: 'Skylla Grubu' eşsiz heykeller keşfedildi - Sayfa 4

“Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan ‘Geleceğe Miras’ uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor.

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