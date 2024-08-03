Bakan Ersoy duyurdu: 'Skylla Grubu' eşsiz heykeller keşfedildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Geleceğe Miras’ isimli arkeoloji projesi çerçevesinde restore edilen sahne çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerin keşfedildiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerin keşfedildiğini duyurdu.
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Bakan Ersoy, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, açıklamasında şunları söyledi:
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“Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan ‘Geleceğe Miras’ uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor.
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