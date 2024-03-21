Bakan Göktaş duyurdu: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını duyurarak, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacaklarını bildirdi. 1 | 7

Düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödeniyor Bakan Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’ni dönemsel olmaktan çıkartıp düzenli hale getirdiklerini söyledi. 2 | 7

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Bakan Göktaş, “Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek” dedi. 3 | 7