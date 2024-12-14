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  4. Bakan Uraloğlu: Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu: Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-kasım döneminde 256,4 milyon yolcunun kent içi raylı sistemlerini, yüksek hızlı trenler (YHT) ile bölgesel ve ana hat trenlerini kullandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu: Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı - Sayfa 1

Uraloğlu, yılın 11 aylık dönemine ilişkin demir yolu yolcu istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Bakan Uraloğlu: Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı - Sayfa 2

Kent içi raylı sistemlerin, büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına önemli çözüm sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Söz konusu dönemde Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatları, YHT ile bölgesel ve ana hat trenleri 256,4 milyon yolcumuza hizmet verdi." ifadesini kullandı.

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Bakan Uraloğlu: Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı - Sayfa 3

Uraloğlu, mega kent İstanbul'un yolcu yükünü omuzlayan Marmaray'ın, kasımda 19 milyon 315 bin 901, ocak- kasım döneminde de 201 milyon yolcuya hizmet verdiğini aktardı.

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Bakan Uraloğlu: Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı - Sayfa 4

Başkentray'ın yolcu verilerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Ankara'nın doğusu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray ile şehir içi trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdık. YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile kasımda 2 milyon 358 bin 168, yılın 11 ayında da 22,1 milyon yolcuya hizmet verdik. Ayrıca, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcuyla da rekor kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

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