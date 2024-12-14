Bakan Uraloğlu: Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı

Başkentray'ın yolcu verilerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Ankara'nın doğusu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray ile şehir içi trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdık. YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile kasımda 2 milyon 358 bin 168, yılın 11 ayında da 22,1 milyon yolcuya hizmet verdik. Ayrıca, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcuyla da rekor kırdık." değerlendirmesinde bulundu.