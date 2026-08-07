Bakan Uraloğlu resmen duyurdu: Yeni pist geliyor. Taksi süreleri kısalacak

2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki bu yeni pist, havalimanının artan hava trafiği yönetimine önemli avantajlar sağlayacak. Mevcut kuzey-güney yönlü üç ana ve iki yedek piste eklenecek dördüncü pist, özellikle doğu-batı ekseninde inşa ediliyor.