Bakan Uraloğlu resmen duyurdu: Yeni pist geliyor. Taksi süreleri kısalacak
İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist çalışmaları tamamlanmak üzere. Taksi sürelerini kısaltacak ve kapasiteyi artıracak olan pistin detayları Bakan Uraloğlu tarafından açıklandı.
İstanbul’un iki büyük havalimanı aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bakanlık havalimanlarındaki sorunları çözmek için var gücüyle çalışırken, Bakan Uraloğlu taksi sürelerini de kısaltacak yeni projeyi resmen açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak dördüncü ana pistte çalışmaların sonuna yaklaşıldığını açıkladı.
2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki bu yeni pist, havalimanının artan hava trafiği yönetimine önemli avantajlar sağlayacak. Mevcut kuzey-güney yönlü üç ana ve iki yedek piste eklenecek dördüncü pist, özellikle doğu-batı ekseninde inşa ediliyor.
Sabah’ın aktardığı habere göre Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, havalimanının mevcutta kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pist ile hizmet verdiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik.