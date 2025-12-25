  1. Ekonomim
Bakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, yağ, pekmez, kaymak, yoğurt, şarküteri ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Bakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalar

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalar

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Bakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalar

Son yapılan testlerde; baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, dana köftede kanatlı eti, lahmacunda sakatat ve pekmezde şeker ilavesi kullanımı tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalar

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

