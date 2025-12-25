Bakanlık ifşa etti: Lahmacunda sakatat, baharatta gıdada yasaklı boya tespit edildi! İşte o markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, yağ, pekmez, kaymak, yoğurt, şarküteri ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, dana köftede kanatlı eti, lahmacunda sakatat ve pekmezde şeker ilavesi kullanımı tespit edildi.