Bakanlık markaları ifşa etti: Dana sucukta kanatlı eti, pide ve kebap harcında sakatat kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan takviye edici gıda, şarküteri, yağ ve yoğurt markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; dana sucukta kanatlı eti, dana köftede deri dokusu, pide ve kebap harcında sakatat (taşlık, kalp, böbrek) kullanımı ve yoğurt yapımında nişasta kullanımı tespit edildi.