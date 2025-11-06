Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi! İşte ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan yağ ve peynir markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; bitkisel yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı, peynirde nişasta tespiti ve yağ ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.