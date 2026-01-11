Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan peynir, yoğurt, şarküteri, yağ ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; lahmacun harcında sakatat, dana kıymada kanatlı eti, peynirde natamisin kullanımı; yağ, bal ürünlerinde ise çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.