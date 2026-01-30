Bakanlık tek tek ifşa etti: Döner ve sucukta tek tırnaklı eti, kıymada sakatat kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, şarküteri, yağ ve peynir markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; döner ve sucukta tek tırnaklı eti, baharatta gıdada kullanımı yasaklı boya kullanımı ve tereyağı yapımında çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.