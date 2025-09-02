Bakanlıktan uyarı geldi: Bu 11 ilacı kullanıyorsanız dikkat; milyonlarca sahte üretim var
Bakanlık, 11 ilaç için harekete geçti. Milyonlarca sahte üretilerek Türkiye’ye sokulan 11 ilaç için vatandaşa uyarı yapıldı.
Geçtiğimiz yıl Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı soruşturma, Ümraniye’de milyonlarca kutu sahte kanser ilacının ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştı.
Tamamlanan savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan 9 şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Operasyonda 5 milyon kutuyu aşan sahte ilaç yakalanırken, Türkiye’de internet ve eczaneler üzerinden satışa sunulan sahte ilaçların listesi de gün yüzüne çıktı.