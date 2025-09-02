  1. Ekonomim
Bakanlıktan uyarı geldi: Bu 11 ilacı kullanıyorsanız dikkat; milyonlarca sahte üretim var

Bakanlık, 11 ilaç için harekete geçti. Milyonlarca sahte üretilerek Türkiye’ye sokulan 11 ilaç için vatandaşa uyarı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı soruşturma, Ümraniye’de milyonlarca kutu sahte kanser ilacının ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştı.

Tamamlanan savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan 9 şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

Operasyonda 5 milyon kutuyu aşan sahte ilaç yakalanırken, Türkiye’de internet ve eczaneler üzerinden satışa sunulan sahte ilaçların listesi de gün yüzüne çıktı.

OnlarTV'den Murat Ağırel'in haberine göre, savcılık soruşturmasının yanı sıra konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılırken, söz konusu sahte ilaçların Türkiye'de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için inceleme talimatı verildi.

