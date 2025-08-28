Balıkesir alarm veriyor! Prof. Dr. Bektaş’tan korkutan uyarı: Bölge aşırı kırıklı ve bloklu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bektaş, bu hareketliliğin, 1976–2006 yılları arasında aynı bölgede yaşanan mikro deprem kümeleriyle benzerlik gösterdiğini belirterek kritik değerlendirmelerde bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Aradan 18 gün geçmesine rağmen art arda yaşanan depremler, uzmanlar tarafından “deprem fırtınası” olarak nitelendiriliyor.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu hareketliliğin geçmişte de gözlendiğini belirtti.
Bektaş, “Bölgedeki bu sarsıntılar, 1976–2006 yılları arasında yaşanan mikro deprem kümeleriyle benzerlik gösteriyor” diyerek depremlerin tek bir olaydan ibaret olmadığını vurguladı.