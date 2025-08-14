Balıkesir beşik gibi: 3 günde 1235 artçı oldu! Bu sayı normal mi? Prof. Dr. Ziyadin Çakır yanıtladı

İKİ KENTTE 200 BİNADA HASAR

Bakan Kurum, “Balıkesir'de, 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik” dedi.