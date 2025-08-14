Balıkesir beşik gibi: 3 günde 1235 artçı oldu! Bu sayı normal mi? Prof. Dr. Ziyadin Çakır yanıtladı
Marmara ve Ege'de korkuya neden olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 günde 19'u 4'ün üzerinde olmak üzere bin 235 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı. Peki 3 gün içinde bu kadar çok artçı olması normal mi? İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır yanıtladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bir kişinin ölümüne, 29 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
Deprem, Marmara ve Ege'de de hissedildi. Depremin ardından bilançoyu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
İKİ KENTTE 200 BİNADA HASAR
Bakan Kurum, “Balıkesir'de, 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik” dedi.