Balıkesir depremi İzmir depremini tetikler mi? Uzmanından net yanıt: Faylara stres aktarabilir
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, bu depremin İzmir'deki herhangi bir depremi tetikleyemeyeceğini ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabileceğini söyledi. Önalan, "İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye gelmiş olduğunu biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı" dedi.
Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı büyüklükteki bir depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, dün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı.
Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Bu depremin ardından bölgede en büyük 4.4 olan çok sayıda sarsıntı oldu.