Balıkesir depremi sonrası AFAD düğmeye bastı TAMP Seviye 1 devreye alındı: 8 il açıklandı
Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) TAMP Seviye 1'i devreye aldı. Plan kapsamında destek için görevlendirilen 8 il belli oldu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem,81 yaşındaki bir vatandaş yaşamını yitirdi ve 29 kişi yaralandı. Yerlikaya 12'si metruk olmak üzere 16 binanın yıkıldığını açıkladı. AFAD depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Seviye 1 kapsamında Balıkesir İl AFAD Merkezi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Plan doğrultusunda haberleşme, ulaşım, enerji, sağlık, güvenlik ve arama-kurtarma alanlarında kurumların görevleri netleştirildi.
Küçük çaplı olaylar için Acil Durum Hizmetleri, büyük afetler için ise Ön İyileştirme Hizmetleri devreye alınacak. Balıkesir'de afet sonrası oluşabilecek yangın, patlama ve kimyasal sızıntı gibi ikincil riskler de dikkate alınarak önlemler alındı. Mevsim şartlarının olumsuz etkileri ve birden fazla ili etkileyebilecek senaryolar da planlamaya dahil edildi.
İşte plan kapsamında Balıkesir için ilk aşamada destek sağlayacak iller...