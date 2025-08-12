Balıkesir depremi sonrası artçıların yönü şaşırttı, 'gizli fay'ı ortaya çıkardı

FAY HATTI KISA, ETKİLERİ GENİŞ

Depremin, yaklaşık 15 kilometrelik bir fay hattı boyunca geliştiğini belirten Prof. Dr. Ersoy, Sındırgı’yı Simav’a bağlayan Simav Fayı'nın tarih boyunca büyük depremler ürettiğine dikkat çekti. Ancak Ersoy, mevcut fay uzunluğuna göre bu bölgede 6.1’in üzerinde bir deprem beklenmediğini de belirtti.