Balıkesir depremi sonrası artçıların yönü şaşırttı, 'gizli fay'ı ortaya çıkardı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'gizli fay' detayını açıkladı, büyük depremin ardından meydana gelen artçıların yönüne dikkat çekti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, "Daha büyük bir depremin habercisi mi?" sorusunu akıllara getirdi.
A Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’nin bütünüyle deprem riski taşıyan bir coğrafyada yer aldığına dikkat çekti.
Ersoy, bu sarsıntının görünür olmayan, haritalarda işaretlenmemiş bir fay zonu üzerinde gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
FAY HATTI KISA, ETKİLERİ GENİŞ
Depremin, yaklaşık 15 kilometrelik bir fay hattı boyunca geliştiğini belirten Prof. Dr. Ersoy, Sındırgı’yı Simav’a bağlayan Simav Fayı'nın tarih boyunca büyük depremler ürettiğine dikkat çekti. Ancak Ersoy, mevcut fay uzunluğuna göre bu bölgede 6.1’in üzerinde bir deprem beklenmediğini de belirtti.