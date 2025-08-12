Balıkesir sallandı, deprem uzmanları uyardı: İstanbul depremini tetiklemez ama tehlike sürüyor
Deprem uzmanları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1’lik depremin Marmara’daki faylara stres yüklemiş olabileceğine dikkat çekiyor. Deprem profesörleri yeniden gündeme gelen “büyük İstanbul depremi” için “Tehlike sürüyor” dedi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre deprem bilimci Doç. Dr. Bülent Özmen, Sındırgı’daki sarsıntının Marmara’da beklenen büyük depremle bağlantılı olmadığını belirterek, İstanbul’un deprem riskinin aynı seviyede devam ettiğini kaydetti.