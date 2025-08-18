Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Prof. Dr. Süleyman Pampal: Olağan dışı bir durum
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Pampal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu.