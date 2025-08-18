  1. Ekonomim
  4. Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Prof. Dr. Süleyman Pampal: Olağan dışı bir durum

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki 4.2'lik depremi CNN TÜRK'te değerlendirdi.

Pampal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu.

İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük, hem sıklık anlamında azalarak küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun."

