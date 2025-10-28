Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Okan Tüysüz gömülü fayı işaret etti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının aktif fay dışında yer alan bir bölgede gerçekleştiğine işaret ederek, yeraltındaki gömülü fayların etkili olabileceğini söyledi. Tüysüz, Sındırgı'da meydana gelen deprem fırtınasının İstanbul'da bir depremi tetikleme ihtimaline de yanıt verdi.
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Burs ave İzmir dışında pek çok ilde de hissedildi.
Sındırgı'da uzun süredir deprem etkinliği olduğunu belirten Tüysüz, "Günde bazen 10 tane bazen birkaç yüz tane deprem meydana geldi. Bu depremden sonra da Sındırgı'nın kuzeyinde meydana gelen depremden sonra da özellikle Sındırgı'nın güneyinde çok uzun süren bir artçı deprem etkinliği gelişti. Bugün olan deprem de bu bölgenin içerisinde yer alıyor." dedi.
"GÖMÜLÜ FAY NEDENİYLE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"
Sındırgı'da olan 6.1 büyüklüğündeki depremin diri fay haritasında aktif olmayan bir bölgede meydana geldiğini söyleyen Tüysüz, "Aktif fay olmayan bir bölge ama yeraltında bir şeyler var diye ağustostan bu yana hep konuşuyoruz. Yer altında bizim bilmediğimiz yüzeye henüz çıkmamış bir fay ya buradaki sıcak suların yarattığı bir olay. Ama büyük ölçüde de gömülü bir fay nedeniyle olduğunu tahmin ettiğimiz bir deprem. İnşallah herhangi bir hasar olmaksızın atlatılmış bir depremdir diye ümit ediyorum" diye konuştu.