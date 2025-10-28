Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Okan Tüysüz gömülü fayı işaret etti

"GÖMÜLÜ FAY NEDENİYLE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Sındırgı'da olan 6.1 büyüklüğündeki depremin diri fay haritasında aktif olmayan bir bölgede meydana geldiğini söyleyen Tüysüz, "Aktif fay olmayan bir bölge ama yeraltında bir şeyler var diye ağustostan bu yana hep konuşuyoruz. Yer altında bizim bilmediğimiz yüzeye henüz çıkmamış bir fay ya buradaki sıcak suların yarattığı bir olay. Ama büyük ölçüde de gömülü bir fay nedeniyle olduğunu tahmin ettiğimiz bir deprem. İnşallah herhangi bir hasar olmaksızın atlatılmış bir depremdir diye ümit ediyorum" diye konuştu.