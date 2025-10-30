Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Ölü faylar dirildi
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı merkezli depremlere ilişkin, "Dağlık alanda birden fazla, 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadık. Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor. Bu depremlerde bunu görüyoruz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremlerin ardından bölgede bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi.
Sözbilir, çalışmalar kapsamında kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda, diri fay haritası üzerinde görülmeyen yeni fay hatları tespit ettiklerini anlattı.
Bu fayların haritalanması için süreci başlattıklarını belirten Sözbilir, "O fayların hiçbiri şu an var olan 2013 tarihinde çizilen diri fay haritasında yer almıyordu. Dolayısıyla onlar çoğunlukla ölü fay sınıfındaki faylardı. İkinci deprem olunca tekrar bölgeye geldik" ifadesini kullandı.