Balıkesir Sındırgı'da neler oluyor? Yıkıcı yeni deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan net yanıt

BU SABAH BİR DEPREM DAHA OLDU

Depremin ardından her gün çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği Sındırgı’da 27 Ağustos sabahı da hareketlilik yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 05.46’da merkez üssü Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.