Balıkesir Sındırgı'da neler oluyor? Yıkıcı yeni deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan net yanıt

10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçılar sürüyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6.1 büyüklüğündeki ana depremin bölgedeki gerginliği azaltmadığını söyledi. Peki yıkıcı deprem bekleniyor mu? Artçılar ne kadar sürecek?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Çevre illerden de hissedilen depremde can kaybı olmuş, 29 kişi de yaralanmıştı. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, hasar gören yapıların fazlalığı nedeniyle vatandaşların endişesi devam ediyor.

BU SABAH BİR DEPREM DAHA OLDU

Depremin ardından her gün çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği Sındırgı’da 27 Ağustos sabahı da hareketlilik yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 05.46’da merkez üssü Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SINDIRGI'DA NE OLUYOR?

Yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından "Sındırgı'da ne oluyor?" sorusunu yanıtladı.

