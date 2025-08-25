  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması

Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan peş peşe depremler çevredeki birçok ilde de hissedildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, artçı sarsıntılara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması - Sayfa 1

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi son günlerde art arda yaşanan depremlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıyla gündeme gelen bölgede, bu kez 4,8, 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana geldi. Sarsıntılar, İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

1 | 6
Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması - Sayfa 2

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, şunları söyledi:

2 | 6
Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması - Sayfa 3

“Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. 

3 | 6
Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması - Sayfa 4

Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.”

4 | 6