Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan peş peşe depremler çevredeki birçok ilde de hissedildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, artçı sarsıntılara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi son günlerde art arda yaşanan depremlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıyla gündeme gelen bölgede, bu kez 4,8, 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana geldi. Sarsıntılar, İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, şunları söyledi:
“Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez.