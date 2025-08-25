Balıkesir Sındırgı’daki depremler korkuttu: Prof. Üşümezsoy’dan önemli ‘artçı’ açıklaması

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi son günlerde art arda yaşanan depremlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıyla gündeme gelen bölgede, bu kez 4,8, 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana geldi. Sarsıntılar, İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.