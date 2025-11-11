Balıkesir'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Tüysüz yorumladı: Türkiye'de ilk defa yaşanıyor

4,9'LUK DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem fırtınası sürerken, dün gece 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Bu sarsıntı İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre, 00.02'de 4,3, 04.54'te 4,1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde üç sarsıntı daha kaydedildi.

Artçılar aralıksız sürerken bölge halkı tedirgin.