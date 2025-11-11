Balıkesir'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Tüysüz yorumladı: Türkiye'de ilk defa yaşanıyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'de bu kadar yoğun bir deprem fırtınasının ilk kez yaşandığını söyledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve çevresinde deprem fırtınası yaşanıyor.
Bölgede ilk deprem 10 Ağustos günü meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilçede bazı binaları yıktı.
Bu depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken 27 Ekim tarihinde ikinci 6,1'lik deprem meydana geldi. Bu sarsıntı da bazı binaların yıkılmasına neden oldu.
Bölgede ağustos ayından bu yana 17 binden fazla artçı deprem kaydedildi.
4,9'LUK DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem fırtınası sürerken, dün gece 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Bu sarsıntı İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildi.
AFAD verilerine göre, 00.02'de 4,3, 04.54'te 4,1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde üç sarsıntı daha kaydedildi.
Artçılar aralıksız sürerken bölge halkı tedirgin.