Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: Klasik fay depremleri değil
Balıkesir'de 4 ve civarı depremler devam ediyor. Peki depremlerin sebebi ne, bölgede 7 ve üzeri büyük bir deprem meydana gelir mi? Deprem profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede son dönemde yaşanan depremlerin klasik fay depremleri değil, magmatik kökenli olduğunu söyledi.
Balıkesir adeta beşik gibi, Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından sarsıntılar devam ediyor.
Ersoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Bu tür haberleri sık sık duyacağız ve buna alışmalıyız. 10 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak o günden bu yana 4’ün üzerinde, hatta 5’e ulaşan depremler yaşanmaya devam ediyor" dedi.