Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: Klasik fay depremleri değil

Ersoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Bu tür haberleri sık sık duyacağız ve buna alışmalıyız. 10 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak o günden bu yana 4’ün üzerinde, hatta 5’e ulaşan depremler yaşanmaya devam ediyor" dedi.