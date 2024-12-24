Balıkesir’deki patlama neden oldu, ZSR nedir, kapsül üretimi ne anlama geliyor

İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından yapılan açıklamada patlamadan kaynaklı 12 vatandaşımız hayatını kaybederken, 4’te yaralı olduğu aktarıldı.

Peki Balıkesir’de patlama nasıl oldu neden meydana geldi. ZSR nedir ne işe yarar?