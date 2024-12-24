Balıkesir’deki patlama neden oldu, ZSR nedir, kapsül üretimi ne anlama geliyor
Balıkesir’de 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Çok şiddetli olan bu patlama ZSR patlayıcı üretim tesisinde meydana geldi. Peki ZSR nedir, ne anlama geliyor? Patlamaya neden olan kapsül üretimi nedir, işte merak edilenler!
24 Aralık 2024’te Balıkesir’de bir patlayıcı fabrikasının üretim tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Şehrin birçok bölümünde duyulan patlama panik yaratırken, bilançosu da ağır oldu.
İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından yapılan açıklamada patlamadan kaynaklı 12 vatandaşımız hayatını kaybederken, 4’te yaralı olduğu aktarıldı.
Peki Balıkesir’de patlama nasıl oldu neden meydana geldi. ZSR nedir ne işe yarar?
Şiddetli patlama ZSR üretim alanında gerçekleşti. ZSR,ürkiye'de savunma sanayi sektöründe yer alıyor. Üstelik hem Türkiye hem dünyada mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarına cevap verme amacıyla hizmet sunuyor. Öte yandan patlamayla ilgili Balıkesir Valiliği, sabotaj ihtimalinin olmadığını belirtti.