Balkanlardan geliyor... Meteoroloji ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Öte yandan AKOM da megakente kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak. 1 | 6

Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Pazartesi günü, megakentte karla karışık yağmur bekleniyor. 2 | 6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaptığı açıklamada, İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulundu. Açıklamada, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı belirtildi. 3 | 6