Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz hangi takımlarda oynadı?
Türk millî futbolcu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme geldi. Bu iddia sonrası Barış Alper Yılmaz’ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz hangi takımlarda oynadı? Barış Alper Yılmaz’ın oyun tarzı nasıl? İşte detaylar…
Barış Alper Yılmaz kimdir?
23 Mayıs 2000 yılında Rize’de doğan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Türk millî futbolcudur.
Futbola Rize İl Özel İdarespor altyapısında başlayan Yılmaz, 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu. Üç yıl yedek olarak düzenli bir şekilde süre bulmasının ardından bedelsiz olarak Ankara Keçiörengücü'ne transfer olarak daha düzenli bir kariyere başladı. 2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmasıyla ilk defa Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. 2022-23'te ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı ve ertesi sezon çeşitli mevkilerde daha sık süre bulmaya başlarken ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı buldu.
Barış Alper Yılmaz hangi takımlarda oynadı?
Altyapı kariyeri
2012-2017 Rize İl Özel İdarespor
Profesyonel kariyeri
2017-2020 Ankara Demirspor
2020-2021 Ankara Keçiörengücü
2021- Galatasaray
Barış Alper Yılmaz’ın oyun tarzı nasıl?
Barış Alper, bir kanat ve forvet oyuncusu olarak yüksek hızlara ulaşabilen, gücüyle top saklayabilen ve 1.86 metre boyuyla kafa topuna çıkabilen bir oyuncudur. Bu özelliklerini kullanarak bol bol defans arkasına koşu yapıp topu saklayarak ayağında tutabilir. Ayrıca 2023-24 sezonunda sağ ve sol bek mevkilerinde oynamış ve buradaki performansı kendisine "Joker" takma adını kazandırmıştır.