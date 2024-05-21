Başarılı oyuncu Deniz Evin Kuruluş Osman dizisine konuk oluyor! Deniz Evin kimdir?

Deniz Evin kimdir?

1 Eylül 1983 tarihinde Kırşehir'de doğdu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Genç oyuncunun ilk televizyon tecrübesi 2008 yılında rol aldığı Doludizgin Yıllar dizisi ile olmuştur. Daha sonra FOX’ta yayımlanan Unutma Beni adlı günlük dizi ile oyunculuk kariyerine devam eden genç oyuncunun, geniş kitleler tarafından tanınması ise Beni Affet dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile olmuştur. Aynı zamanda Fetih 1453 filminde başrol oynayan, tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Evin'in kardeşidir.