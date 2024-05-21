Başarılı oyuncu Deniz Evin Kuruluş Osman dizisine konuk oluyor! Deniz Evin kimdir?
Başarılı oyuncu Deniz Evin, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği 'Kuruluş Osman' dizisine konuk olacak. Deniz Evin dizide Bizans tekfurunu canlandıracak. Kuruluş Osman'a konuk olacağı haberleriyle gündeme gelen Deniz Evin’in hayatı, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Deniz Evin kimdir? Deniz Evin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…
Deniz Evin kimdir?
1 Eylül 1983 tarihinde Kırşehir'de doğdu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Genç oyuncunun ilk televizyon tecrübesi 2008 yılında rol aldığı Doludizgin Yıllar dizisi ile olmuştur. Daha sonra FOX’ta yayımlanan Unutma Beni adlı günlük dizi ile oyunculuk kariyerine devam eden genç oyuncunun, geniş kitleler tarafından tanınması ise Beni Affet dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile olmuştur. Aynı zamanda Fetih 1453 filminde başrol oynayan, tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Evin'in kardeşidir.
Deniz Evin "Beni Affet" dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile tanınmıştır. Ancak 2017 yılında sağlık problemleri sebebiyle diziden ayrılmıştır. Genç oyuncu "Beni Affet" dizisinde eski rol arkadaşı olan Gaye Turgut ile 2013 yılından bu yana evlidir.
Rol aldığı dizi ve filmler
Sinema
2010 Unutma Beni İstanbul
Televizyon
2008-2009 Doludizgin Yıllar
2008-2015 Unutma Beni
2012-2017 Beni Affet
2022 Yalnız Kurt
2024 Kuruluş Osman